Zmráka sa nad kotlebovcami?

• Poslanec Milan Mazurek zas čelí trestnému stíhaniu a na Korán močiaca Sheila z Ružomberka má opäť problémy s Ńakou.' •

• Kotlebovec - z našich peňazí štedro platený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek (ĽSNS) opäť čelí trestnému stíhaniu. Za to, čo popísal na svoj status na Facebooku - a nie ako súkromná osoba, ale ako poslanec národnej rady, dokonca okrem iného aj člen Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Spomeňme si na vražedný útok z Vrútok, kde páchateľ zavraždil priamo v škole pedagóga a veľa detí zranil, aj ťažko, a napokon bol profesionálne zneškodnený políciou. Vtedy Milan Mazurek na Facebook napísal, že páchateľom bol príslušník „diskriminovanej menšiny.” a že:„Zaujíma ma, či mudrlanti ako Pollák a Biháriová konečne prevezmú zodpovednosť aj za tieto činy svojej komunity a prestanú kecať o rasizme a diskriminácii,” Napriek tomu, že Polícia Slovenskej republiky oficiálne vyhlásila potvrdenie, že páchateľom nebol príslušník rómskej národnostnej menšiny. Milan Mazurek už bol v roku 2019 právoplatne odsúdený - a to za výroky na adresu Rómov, prednesené v rozhlasovom rozhovore, pričom na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dostal finančný trest vo výške 10 000,- eur. •

• Ružomberčanka Sheila, vlastným menom Adriána, s iniciálkou priezviska M., už mala na krku obvinenie z viacerých extrémistických trestných činov. Televízii Markíza to potvrdil Úrad špeciálnej prokuratúry. Najnovšie sa pridala k extrémistickej skupine, takzvanému Občianskemu Tribunálu. Je to asi desiatka ľudí, ktorí zväčša šíria hoaxy a ich záľubou je protestovanie. V jednom videu sa objavila aj Adriána Sheila M., so sekerou v ruke a s výkrikom: "Ja vám ukážem, ako funguje demokracia!" rozbijla značku. "Uvedeným prípadom zo dňa 30. júna 2020 sa v súčasnosti zaoberá príslušný útvar v pôsobnosti OR PZ v Bratislave IV, ktorý vec objasňuje ako priestupok proti majetku. Za priestupok proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch je možné uložiť pokutu do 331,- eur," informovala verejnosť bratislavská policajná krajská hovorkyňa Veronika Slamková. •

• Mladý muž s vytetovanou podobizňou nacistického pohlavára Rudolfa Heßa. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Čo sú to za ľudia, prerastení nenávisťou, ten Milan Mazurek, oná Sheila? Milan Mazurek sa narodil v roku 1994, Sheila zďaleka nemá ani tridsať rokov. Do škôl a školy života teda chodili po Novembri 1989. Kto ich vychovával a učil - a ako a k čomu ich vychoval, viedol, motivoval, učil, vyučil? K tomu, aby z nenávisti páchali trestné činy, alebo aspoň priestupky? Kto boli a sú ich vzory? Fašisti, nacisti, klérofašisti, gardisti. Nejde mi to do hlavy, nerozumiem tomu. ... teraz som si spomenul na jedného mládenca, ktorý hneď po tom, ako zavraždili Johna Lennona z The Beatles (dnes by tento muž, propagujúci Lásku, Mier a Slobodu, oslavoval presne 80. narodeniny) prišiel do školy; chodil na strednú - s čiernou páskou na rukáve a cez veľkú prestávku na lavici zapálil sviecu a z 'kazeťáku' pustil Imagine od Johna Lennona. Ešte toho dňa bol predvolaný pred vedenie školy, dostal napomenutie a hrozbu, že ho môžu zo školy vylúčiť. O všetkom boli vedením ústavu informovaní rodičia neboráka. Prvý 'šrám' na kádrovom profile mladého človeka boľševici vyryli... Dnes je všetko inak - z 'mládeže Leninovej a Gottwaldovej' ostali pohrobkovia boľševizmu a mládež môžeme stretnúť nasúkanú aj v čiernych tričkách s podobizňou prezidenta Jozefa Tisa, na rukách tetovačky symbolov nacistických jednotiek SS, svastiky, známych 'kódov' 14 a 88 alebo rovno 1488... V čom tie decká cvičia na telesnej? V skafandroch? To pedagógovia nič nevidia? Čo robia? Bavkajú sa na internete, vypisújúc hlúposti? Asi áno. A kto poriadne a zodpovedne monitoruje sociálne siete a zbiera 'dôkazový materiál' proti týmto elementom? Naozaj len Ján Levoslav Benčík, nositeľ ocenenia Biela vrana, teraz aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky? Verím, že nielen on. A verím, že sa jesenne rýchlo začne stmievať nad neonacistami aj neonacistkami u nás, Je najvyšší čas! Pred zopár dňami grécky súd v Aténach označil neonacistickú stranu Zlatý úsvit (Chrysi avgi) za zločineckú organizáciu a jej lídrom hrozia najťažšie tresty. Ide o jeden z najdôležitejším súdnych procesov v politických dejinách krajiny, zdôraznila mediálna agentúra Associated Press. A čo u nás, kedy sa v kotloch dovarí, zovrie voda spravodlivosti? •

• Keď už som spomenul školu - spomeniem aj spišskonovoveskú stále gymnazistku Líviu Garčalovú, akože reportérku a moderátorku programov na webe Kulturblog. O jej prácu a o Kulturblog sa už intenzívne zaujíma Národná kriminálna agentúra. Vedeniu Gymnázia Javorová v Spišskej Novej Vsi, kde dotyčná študuje, je to jedno. Milan Školníček, ktorý bol zástupcom rodičov do júna 2020 - predsedom Rady školy, kde dievča študuje, vyjadruje v rozhovore pre Denník N * sklamanie a rozčarovanie z toho, ako vedenie, pedagógovia školy a napokon aj rodičia alibisticky strkajú hlavy do pieskov nezáujmu. a všetky problémy s neonacizmom a podobnými prejavmi zľahčujú. Potom to vyzerá tak, ako to u nás vyzerá. Žalostne. Čomu sa potom čudujeme? Pomýlenosti mnohých mladých ľudí? V krajine, kde sa dôchodkyňa vychvaľuje, že v čase núdzového stavu nerešpektuje zákony? A chichoce sa a vyhovára sa ako malé decko... Nie, ja sa nečudujem - iba sa desím, som zhrozený z toho všetkého zla, nenávisti... A je mi z toho smutno. •

* Neskoro, hodnotí zásah NAKA proti Kulturblogu... (Denník N) --- link.

• zdroje informácií v článku: •

• Mazurek opätovne čelí trestnému stihaniu... (SME) --- link. •

• Škandalózna Sheila, ktorá močila na Korán... (topky.sk a TV Markíza) --- link. •

• Súd v Grécku označil neonacistickú stranu Zlatý úsvit... (Pravda) --- link. •