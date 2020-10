Noční jazdci idú na burgundské

• Ikonický a kultový príbeh ako z Divokého Západu, náš 'western' o boji Dobra so Zlom, bez patetických nánosov doby, ale nadčasový. •

• Pre slovenský klasický film je už štvrtý rok po sebe prestížnou udalosťou účasť v programe jedného z najväčších medzinárodných filmových festivalov klasického filmu v treťom najväčšom francúzskom meste, má vyše pol milióna obyvateľov a je na malebnom juhu krajiny - v meste Lyon. Lumière Festival Lyon 2020 sa tento rok uskutoční v od 10. októbra 2020 do 18. októbra 2020 a vo svetovej premiére uvedie digitálne reštaurovanú drámu Noční jazdci (réžia Martin Hollý ml., Československo, 1981, 92 minút). Film je zaradený popri iných svetových dielach do festivalovej sekcie Poklady a kuriozity. •

• Lumière Festival Lyon 2020 - banner s logom. • (• Zdroj: www.festival-lumiere.org •)

• Lumière Festival Lyon 2020 upozorňuje na významné diela z histórie svetovej kinematografie a dbá o zachovanie ich kontinuity so súčasnosťou v dnešku. Jeho program je venovaný reštaurovaným klasickým filmom, retrospektívam a poctám významným filmovým tvorcom a súčasťou festivalu sú aj svetové premiéry reštaurovaných filmov. •

• „To, čo znamená filmový festival v Cannes pre súčasnú kinematografiu, to znamená filmový festival v Lyone pre klasickú kinematografiu,“ hovorí o jednom z najrešpektovanejších podujatí klasického filmu Marian Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu, zdôrazňujúc: „Festival v Lyone je oslavou histórie kinematografie. Jeho program je zostavený najmä zo svetoznámych klasických kinematografických diel, ale organizátori venujú pozornosť aj menej známym dielam, ktoré sú však rovnako dôležité pre dejiny kinematografie. Vždy je v prvom rade podstatná hodnota kinematografického diela, ale súčasne aj kvalita jeho reštaurovania.“ •

• Plagát na film Niční jazdci. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• Počas vlaňajšieho, jubilejného 10. ročníka festivalu jeho organizátori vytvorili značku Lumière Classics, ktorá zastrešuje tri programové sekcie, venované reštaurovaným filmom: Francúzsky film, Medzinárodné filmy a Poklady a kuriozity. Slovenskú kinematografiu v poslednej z nich bude reprezentovať legendárna a divácky populárna, obľúbená snímka Martina Hollého mladšieho (1931 - 2004) Noční jazdci. Zámerom sekcie je zdôrazniť dôslednú a aktívnu prácu filmových archívov z celého sveta, ktorých záujmom je obnova a uvedenie klasických filmov opäť do života. Uvedenie filmu vo svetovej premiére v programe lyonského festivalu zároveň predurčuje jeho ďalší nielen festivalový život. •

• Dej a príbeh drámyNoční jazdci sa odohráva v dedine na slovensko-poľskom pohraničí po rozpade Rakúsko-Uhorska a na pozadí vzniku Československej republiky. Hlavnými hrdinami sú dvaja nekompromisní muži. Pašerák koní, ktorý má za sebou obyvateľov chudobnej dediny, a strážmajster, ktorý nekompromisne obhajuje zákon. Konflikt medzi dvoma povahovo a emocionálne podobnými hrdinami v opačnom postavení tvorí hlavnú dramatickú líniu filmu. Výrazné charaktery vo filme stvárnili herecké legendy, Maestri Michal Dočolomanský (1942 - 2008) a Radoslav Brzobohatý (1932 - 2012). •

• Radoslav Brzobohatý (v strede) vo filme Noční jazdci. • (• Foto a zdroj: Václav Polák. © Slovenský filmový ústav •)

• Film režiséra Martina Hollého mladšieho Noční jazdci je už štvrtým filmom, zastupujúcim našu kinematografiu na lyonskom festivale. Vlani tento festival premietol film Ľalie poľné (réžia Ello Havetta, 1972), predtým film Prípad Barnabáš Kos (réžia Peter Solan, 1964), prvým reprezentantom Slovenska na podujatí bola animovaná dramatická snímka Krvavá pani (réžia Viktor Kubal, 1980) Viktora Kubala. „Organizátori festivalu od roku 2017 zaradili do programu každý rok náš film, digitálne reštaurovaný Slovenským filmovým ústavom,“ vysvetľuje Marian Hausner, ktorý zároveň dohliada aj na digitalizáciu a reštaurovanie klasických filmových diel zo zbierok Slovenského filmového ústavu. „Pre nás je to ďalšie potvrdenie zmysluplnosti digitalizačného pracoviska v Slovenskom filmovom ústave, vybudovaného v roku 2014, ktoré je kľúčové pre prezentáciu a sprístupňovanie slovenského filmového dedičstva,“ zdôrazňuje. •

• Dobová upútavka na film Noční jazdci, hudba Svetozár Stračina (2:01 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/eG9hfv05uD0

• „Digitálne reštaurovanie filmu je dlhodobý a náročný proces. Každý rok vyberáme jeden ´nosný´ film, ktorý digitálne reštaurujeme s vyhliadkou prihlásenia na festival v Lyone,“ hovorí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu s dôvetkom, že nie vždy je pravidlom, že ho organizátori aj vyberú do programu: „V porovnaní s počtom prihlásených diel vyberajú do programu každý rok len zopár filmov z celého sveta.“ Digitálne reštaurovaný film Noční jazdci bude v Lyone premietnutý na dvoch projekciách - popri dielach Michaila Kalatozova, René Clémenta, Clauda Chabrola i Davida Cronenberga. Slovenský filmový ústavpri príležitosti jeho svetovej premiéry vydal aj novy plagát filmu Noční jazdci. Výber filmu do programu Lumière Festival Lyon 2020 je pre inštitúciu filmového dedičstva, akou je aj Slovenský filmový ústav, vždy udalosťou, rovnako aj pre krajinu, ktorú reprezentuje. Obzvlášť v čase pandémie, ktorá nepraje kultúrnym podujatiam, je dôležité upozorňovať na to, že práve umelecké diela tvoria základ kultúrneho dedičstva krajiny a zároveň ju aj s našimi hodnotami reprezentujú v zahraničí. •

• Lumière Festival Lyon 2020 --- link. •

• Podrobnosti o filme Noční jazdci (SK Cinema) --- link. •

• zdroj článku: •

• Tlačová správa Slovenského filmového ústavu --- link. •