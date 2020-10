Roztancujte sa aj posediačky

• Je radostné vedieť, že aj v čase núdzového stavu pre boj proti pandémii vírusu Covid-19 umenie, kultúra, žijú a smelo idú k ľuďom. •

Príkladom je Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici (ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a jeho činnosť aj finančne podporuje i štát). Vedenie divadla, jeho dramaturgia a kolektív pracovníčok a pracovníkov, a hlavne umelkyne a umelci, ľudia tvorivo a pracovne s divadlom previazaní často dlhé roky, pripravili pre kultúrnu a kultúry sa dožadujúcu verejnosť, ale aj pre všetkých, ktorým tak veľmi chýbajú zmysluplné sociálne kontakty, spoločnosť, sériu podujatí.

Divadlo Štúdio tanca je profesionálne tanečné divadlo a je jedinečné na Slovensku i v európskom kontexte vo svojom umeleckom zameraní, v ktorom razí cestu autorskej tvorby, rešpektujúc umelcov a umelkyne v ich tvorivom vyjadrení sa aj v názore. Okrem toho divadlo ponúka pestrosť programov a podujatí pre všetky vekové skupiny hostí, návštevníkov a návštevníčok. Do konca tohto roka divadlo ponúka najmenej dvadsať predstavení a podujatí a iné aktivity, nevynímajúc zájazdové vystúpenia mimo Banskej Bystrice. V duchu motta "Na pozadí morfujúcich nariadení a všakovakých vĺn si naďalej fičíme na tej našej vlne - tanečnej!" divadlo ponúka už v októbri 2020, v nezmenených termínoch, pozoruhodnú multimediálnu inscenáciu Jumble - a to aj s verejnou možnosťou vidieť generálku predstavenia a diskutovať s jeho tvorcami. Aktuálny program inscenácie Jumble:

štvrtok - 15. október 2020 o 17:00 hodine - verejná generálka Jumble a diskusia s tvorcami multimediálnej divadelnej inscenácie Jumble,

piatok - 16. október 2020 o 19:00 hodine - prvá premiéra Jumble,

sobota - 17. október 2020 o 19:00 hodine - druhá premiéra Jumble.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia môže Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici ponúknuť výrazne obmedzenú kapacitu miest, preto manažment divadla odporúčama rezervovať si vstupenky na predstavenia - a to čím najskôr

cez rezervačné formuláre na tomto webovom odkaze --- link.

Ide o to, aby v divadle mohli vždy zabezpečiť veľké pohodlie a maximálnu protipandemickú ochranu návštevníkov, návštevníčok a aj ich bezpečnosť.

Multimediálna inscenácia Jumble je o tom, že vymedzenie sa sa napokon roztápa v zmiešanine. 'Prepojenie niečoho, čo je maximálne 'demokratické' a niečoho, čo je maximálne 'komunistické.' Ako by vyzerali tieto politické idey, pretlmočené do pohybu a rovnako aj do všetkých ostatných zložiek predstavenia? Hlavný tvorca - Slovák žijúci v Belgicku a polyžánrový umelec Stanislav Dobák - chce v inscenácii preveriť limitácie a bezhraničné hranice súčasného tanca, vizuálneho umenia a pohybovej dokumentácie s ambíciou vytýčenia (a následného borenia) týchto hraníc. Vo forme diela hľadá dekonštrukciu divadelných princípov, na ich miesta stavia 'filmové štúdio,' kde sa tanečníčky a tanečníci stávajú filmármi aj kulisami, projekčnými plochami i reproduktormi...' podrobnejšie informuje anotácia k predstaveniu inscenácie Jumble.

