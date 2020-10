Kto tu ne-potrebuje kultúru?

• Nastali časy krutých bojov všetkých, ktoré a ktorí robia kultúru, podieľajú sa na nej. Ide im o existencie, o prežitie. Ide o kultúru. •

• Prečítal som si rozhovor s herečkou Táňou Pauhofovou, ktorú považujem za jednu z našich najlepších umelkýň v súčasnosti. Táňa Pauhofová tvrdí, zdôrazňuje: "Nie som si istá, či som ochotná žiť v spoločnosti bez kultúry." * Súhlasím s ňou aj s tým, čo v rozhovore hovorí. Podobne ako iní umelci, iné umelkyne a ľudia 'od umenia,' vyjadrujúci sa k situácii, ktorú spôsobuje pandémia, epidémia koronavírusu Covid-19 a tiež koronavírusu SARS-CoV-2. Je to prosté. Pandémia priniesla vládne nariadenia a napokon aj núdzový stav. Kultúrne (ale aj spoločenské, športové a iné) podujatia boli vo väčšine prípadov, mesto za mestom - obec za obcou, zrušené, v lepšom prípade presunuté na rok 2021. Treba si uvedomiť, že o prácu - a teda o plácu, peniaze, honoráre, neprichádzajú iba umelkyne a umelci. •

• Táňa Pauhofová hrá jednu z hlavných úloh v novom česko - slovenskom romanticko - komediálno - dramatickom filme Bábovky (réžia Rudolf Havlík), ktorý do našich kín vstúpil v druhej polovici swptembra 2020. Upútavka na film (2:07 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/K9_A-Dg9StI

• Viem, je v móde posielať hlavne herečky a hercov, ale aj spisovateľov, hudobníkov, režisérov a režisérky... k lopatám, do výroby, dokladať tovary do políc v supermarketoch, do veľkoskladov, ale aj - teda hlavne - "k poriadnej a poctivej práci." Najčastejšie tieto hlúposti vypisujú ľudia, ktorí nevedia naspamäť ani text štátnej hymny (kdeže by vedeli predniesť napríklad niečo od Pavla Országha Hviezdoslava pre niekoľkostočlenným publikom), v živote nezložili pieseň, možno zaspievajú akurát tak Anička, dušička, kde si bola... a nenapísali báseň, poviedku, kdeže knihu - iba statusy na sociálnu sieť im idú, bez diakritiky, s mizernou štylistikou a biednou gramatikou. Ale - vyjadrujú sa. Lebo sa to patrí - kopať do umelcov a umelkýň. Pritom vôbec nerozumejú žiadnym súvislostiam - a ani im rozumieť nechcú. •

• Uvediem príklad, ako to dnes je. V Liptovskom Mikuláši je Dom kultúry - patrí pod správu Mesta Liptovský Mikuláš. V tomto krásnom veľkostánku kultúry museli zrušiť väčšinu podujatí: vysúpenia profesionálnych divadelných súborov aj hudobných skupín,rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Mnohé boli vopred v predpredaji vypredané do posledného miesta v 600-miestnej sále. Vstupné sa, pochopiteľne, vracia. Pár podujatí (možno) bude v roku 2021. Dom kultúry prišiel o nemalé peniaze - a zamestnanci a zamestnankyne o prácu. Nenastúpia ženy do šatní k jesenným a zimným kabátom, upratovačky, netreba prácu osvetľovačov, elektrikárov, zvukárov... ...ba ani predavačiek vstupeniek a uvádzačok. Bodka.Energie, údržbu, prevádzku Domu kultúry bude treba platiť. Z čoho? Aj z vykrývania zo zdrojov samosprávy. Ale straty idú do desaťtisícových súm mesačne, v eurách. •

• Vo veľmi informačne výpovednom článku Tisíckam umelcov hrozí krach, väčšine pomoc v tomto roku nedorazí, ** sa dočítame, že na Slovensku v kultúre a v kreatívnom - teda v tvorivom priemysle, odvetví pracuje 65 000 umelcov a umelkýň, 154 000 pracovníčok a pracovníkov v kultúre - vrátane všetkých zamestnancov a zamestnankýň kultúrnych inštitúcii, a že 80 000 ľudí z tejto 'branže' zostalo s minimálnym príjmom alebo bez neho, čo je (podľa mňa len mierny) odhad zo strany Hudobnej únie Slovenska. •

• Majú všetci z kultúry skončiť na uliciach a tam zabávať ľud, ako v stredoveku? • (• Zdroj: www.franceculture.fr •)

• A teraz tu máme ľudí nerozumejúcich, zato hlúpych a nasiaknutých výsmechom ako handry špinavou vodou po umytí podlahy v staničnej krčme na východe - oni budú nielenže posielať umelcov k lopatám a umelkyne doslova aj do verejných domov sexuálnych služieb, oni budú dávať "dobrú radu," aby všetci existenčne ohrození a bytostne núdzou postihnutí ľudia išli brnkať na gitare niekam pod bránu, do podchodu (metro nemáme), aby preludovali a spievali; vraj im tí dobráci a dobráčky možno i bankovku hodia do klobúka. Primitivizmus kvitne aj v jeseni a bude i v mrazoch zimných. Jasné - panie zo šatní budú na rohoch ulíc spievať šlágre z Repete, osvetľovači, zvukári, strihači filmov, kameramani, maskérky, vizážistky a vizážisti, kostymérky... ...všetci a všetky, podporované upratovačkami, pôjdu robiť umenie do ulíc. Budú asi pochodovať ako mažoretky a mažoreti, viesť ich bude Táňa Pauhofová a rytmus bude ozembuchom udávať Milan Kňažko... To sú škodoradostné a bezducho prázdne vízie panákov a bábok s dutými slamenými hlavami. •

• Radostné je, že nie všade je ešte celkom zle. Napríklad Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici hrá, uvádza aj nové, aj reprízované autorské podujatia. Kluby a kultúrne centrá sa podobne držia zubami i nechtami. Individualisti využívajú sociálne siete a "vysielajú" svoju kultúru. Mnohí, mnohé sa ale nesťažujú, ale robia čo môžu a dá sa. Aj kiná premietajú. •

• O tom, že bez kultúry, umenia, neprežijeme nemienim diskutovať. Totiž - umenie a kultúra vplývajú na naše duševné zdravie a stavy, na imunitu duše, posilňujú ich. •

