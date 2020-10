Nielen o ne-úcte k starým ľuďom

• Dnes máme za sebou takmer celé dva medzinárodné dni a jeden svetový deň. Myslím si, že veľa z nás ich prehliadlo. •

• Dnes - teda 1. októbra - je Medzinárodný deň starších osôb. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov ho v rezolúcii číslo 45 / 106 v piatok 14. decembra 1990. Išlo o krok v súlade s takou iniciatívou Organizácie spojených národov, akou bol Medzinárodný akčný plán o starnutí. Delegáti Svetového zhromaždenia o starnutí ho prijali v roku 1982 a v tom istom roku ho schválilo aj Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov. Tento dnešný deň je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom. •

• Mal by som siahnuť po demografii Slovenska, zistiť, koľko je u nás seniorov a senioriek, starších osôb - ale načo. Vlastne - ani neviem, kto je to tá "staršia osoba." Podľa mňa a pre mňa sú to osoby staršie než ja. K väčšine z nich som prechovával či stále prechovávam úctu, lásku aj obdiv. Predovšetkým k mojim rodičom a k starým rodičom z otcovej i maminej strany. Nikto z nich už dlhé roky nežije - a ja som spomienkami zostarol. Vlastne - stal som sa 'staršou osobou.' Poznám veľa seniorov a senioriek - obdivujem ich. Za prahmi osemdesiatky sa naučili ovládať počítače a moderné technológie, stále sa vzdelávajú - pritom nezabudli nič z toho, čo sa už dávno naučili. Mnohí a mnohé stále podávajú obdivuhodné výkony - nielen v rekreačnom športe. So všetkými týmito ľuďmi sa rád stretávam a rozprávam, počúvam ich, veď vždy je čo počúvať, čo sa dozvedieť, naučiť. Lenže poznám aj také staré či staršie osoby, z ktorých srší nenávisť a neúcta, posmech a pohŕdanie. Nemôžem mať v žiadnej úcte, v obdive, kdeže v láske starú osobu, ktorá vyhlási, že pohŕda človekom, neváži si ho. Ani niekoho iného, kto sa vysmeje z človeka chorého, nemocného, dokonca z toho, ako ten človek vyzerá. Všetkému tomu sa dá, pochopiteľne, brániť - ale býva to zbytočné. Boje s ľudskou hlúposťou, tuposťou, zažratou nenávisťou, 'polnočnými útokmi' dutou obsesiou škodiť a útočiť a tak podobne sú zbytočné - ale nie márne. Bojovať treba vždy. •

video //www.youtube.com/embed/2m5ik1ARaJQ

• Máme tu aj Deň starých rodičov - ten sa oslavuje v rôznych krajinách v rôznych dňoch: v Poľsku 21. či 22. januára, v Mexiku 28. augusta, v Kanade, na Filipínach, v Portoriku v druhú septembrovú nedeľu, vo Veľkej Británii, v Južnej Amerike v prvú októbrovú nedeľa, v Nemecku, v Pakistane v druhú októbrovú nedeľu, v Taliansku už zajtra - 2. októbra, a tak ďalej. Deň babičiek a deduškov sa oslavuje i v Rusku - 28. októbra. Takže kto chce, môže oslavovať, pripomínať si kedy chce, hoc i podľa toho, v akom jazyku sa jej či mu sníva. •

• • •

• Máme tu aj iný októbrový deň - Medzinárodný deň hudby. Bol vyhlásený v roku 1974 a je podporovaný organizáciami UNESCO a Medzinárodnou hudobnou radou. Cieľom tohto dňa je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznávanie estetických hodnôt. Medzinárodný deň hudby si pripomíname, slávime vždy 1. októbra. •

• So mnou a s hudbou je to tak, ako určite viete: hudba ma sprevádza naozaj denne. Mám dosť neúzky okruh toho, čo veľmi rád alebo rád počúvam - a nad tým všetkým je Geniálne Dielo Geniality Pink Floyd. Môj kamarát vraví; je to veriaci kresťan, že Dielo Pink Floyd je Dielom Boha. Čo som teda dnes radostne a oslavne počúval? Gitarové interpretácie piesní The Beatles, Led Zeppelin, francúzsky súčasný poprock, Karla Kryla, Pavla Hammela, českého pesničkára Jana Pokorného - známeho pod umeleckým menom Pokáč - a poľského skladateľa Zbigniewa Preisnera. Zatiaľ čo niekto blúzni o tom, že pre núdzový stav bude u nás zakázané aj spievanie - ja si pospevujem, prespevujem a pískam ako sa mi čo zapáči. •

video //www.youtube.com/embed/NErVgLyBEyQ

video //www.youtube.com/embed/m8_JdbbjhP0

• • •

• A ešte tu máme dnešný Svetový deň vegetariánov. Oslavuje sa od roku 1978, keď ho vyhlásila Medzinárodná vegetariánska únia na svojom 24. Medzinárodnom kongrese vegetariánov v Dillí v Indii. Vegetariáni, vegetariánky a vegetariánčatá prijímajú bezmäsitú stravu, zo živočíšnych produktov konzumujú iba mlieko, syry, jogurty a vajcia. Dôležité je, aby svoje pokrmy obohatili o špecifické zdroje vápnika, bielkovín, minerálov a stopových prvkov, ktoré ponúka mäsitá strava. Tento deň je veľkou príležitosťou na zmenu v jedálnom lístku, založenom výhradne na zeleninovom podklade, báze. •

video //www.youtube.com/embed/9rWKT8jBqvE

• Aký som mal 'deň vegetariána' dnes? Nuž - žiadny, pretože vegetarián nie som. Ale oslavoval som vegetariánstvo: na raňajky francúzsky syr a tmavozrnné pečivo, káva s mliekom a belobou cukru, na obed dusená ryba s ryžou, vajíčkami plátkami slaniny a čerstvou zeleninou, na večeru ma čaká sýty koláč s makom, tvarohom, čerstvým ovocím a marocký čaj. Pred spánkom pohár červeného francúzskeho vína a film o histórii Le Mont-Saint-Michel v Normandii. Vraví sa, že vegetariáni - hlavne vegetariánky - sú ľudia dobrí, dobrosrdeční, prajní i veselí: lebo nejedia mäsá. Pochybujem. Poznám vegetariánku, ktorá nie je dobrá, ani dobrosrdečná, ani prajná, ani veselá. Veď ako už len môže byť dobrým človek, ktorý cudziemu dieťaťu nazíza do taniera a závidí zemiakovú placku so škvarkami? Nijako. Takže na nedeľu si upečieme zemiakovú pezinskú babu, k tomu si navaríme jesenný čaj a budeme jesť, popíjať, utierať si mastné ústa a prsty... ...a bude nám fajn. •

