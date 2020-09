Cirkev sa zas vzpína neposlušnosťou

• Cirkev, jej hodnostári, sa opäť stavajú do pozícií, majúcich blízko k narúšaniu verejnej disciplíny. Neváhajú ani vyhrážať sa. •

• Pri písaní tohto textu mi vyskočil oznam o novej správe na webe SME, Covid-19 má na Slovensku ďalšie tri obete: "Medzi tri nové obete patrí 78-ročný pacient v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Muž zomrel 9. septembra 2020. Pitva a laboratórne testy potvrdili úmrtie na Covid-19 aj u 77-ročnej pacientky, ktorá 15. septembra 2020 zomrela vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. V prípade tretieho nového úmrtia ide o zosnulú 76-ročnú pacientku, ktorá zomrela 18. septembra 2020 v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku." Zatiaľ má Covid-19 na svedomí u nás 48 ľudí, vo svete viac než milión. A ja idem písať o tom, ako Cirkev sabotuje nové nariadenia a pokyny vlády, vychádzajúce z podkladov, analýz odborníkov - epidemiológov, hygienikov, lekárov, virológov, vedcov - všetko ľudí študovaných... Idem písať o tom, že Cirkev "sa stavia na zadné" a opäť vyhlasuje rebéliu - proti normálnemu, zdravému rozumu a aj proti inštinktom, pudom sebazáchrany. •

• Cirkvi sa pokúšajú zvrátiť plošný zákaz omší a hrozia, že ho nebudú rešpektovať. Opatrenie odporučil Ústredný krízový štáb v rámci sprísnenia pravidiel pre prudké šírenie koronavírusu od 1. októbra 2020. "Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu," vymedzila sa proti navrhovanému zastaveniu omší a bohoslužieb Konferencia biskupov Slovenska cez svojho hovorcu Martina Kramaru. "Na všetkých jeden meter," povedal k zákazu omší premiér Igor Matovič. Epidemiológovia považujú hromadnéakcie, medzi ktoré zaraďujú okrem športových a kultúrnych podujatí aj cirkevné obrady, za najrizikovejšie pre šírenie koronavírusu. "Keď mi tam prídu ľudia, tak ich nechám," odpovedá katolícky kňaz z bratislavských Rusoviec Marián Prachár na otázku, čo spraví, ak zákaz bohoslužieb začne platiť. * •

• Hromnice - svätenie sviec v pravoslávnej cerkvi. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Nechcem byť priostrý, ale musím zvolať, že už mám toho dosť a tej cirkevnej hegemonistickej a demagogickej rozpínavosti by stačilo! Na jednej strane cirkevní predstavitelia "odhora až nadol" vzpínajú ruky a rozprávajú o babičkách, ktoré tak túžia, chcú ísť na omše, sviatosti (zaujímavé - o deduškoch ani slovo!), a ako im to oni umožňujú a umožnia, lebo im na nich tak záleží - a na strane druhej neváhajú a budú ich vystavovať rizikám až ťažkých ochorení s možnými následkami úmrtí - smrti. Kto bude niesť zodpovednosť za to, ak sa "celý kostol" nakazí? Konferencia biskupov Slovenska? Vatikán? Dúfam, že príslušné orgány budú prísne kontrolovať kostoly, "kostolný poriadok" a okolie chrámov - aby sme sa zas nečudovali, keď aktívny farár hlavný vchod zamkne - ale ľudí vpustí do kostola vchodmi bočnými. To sa dialo pri prvej vlne pandémie či epidémie. •

• Ďalej: A či vari nie je povinnosťou predstaviteľov, zástupcov, reprezentantov tak ako šíriť slová Božie a velebiť, sláviť Ho aj chrániť, ochraňovať ľudí? Áno - tak to o sebe cirkeví predstavitelia na všetkých úrovniach tvrdia, tak sa zaprisahávajú. Prečo potom nemajú záujem chrániť ľudské zdravia a životy? Nie - idú, chcú robiť opak. Pritom stačí málo a k tomu organizačné snahy a omše, slávnosti môžu prenášať aj z prázdnych kostolov (v ktorých je Boh, ako inak) - cez rozhlas, sociálne siete, televízny prenos. Ak sa nemýlim, tak v USA prenosy z kostolov cez televízne vysielania "vymysleli" už začiatkom päťdesiatych rokov. A ľudia sa budú môcť plnohodnotne, oddane modliť doma. A keď už sme pri tom modlení sa - je Boh všade, teda všadeprítomný? Je. Takže aj modliť k Nemu sa môže ktokoľvek kdekoľvek - hlavne v bezpečí, bez rizík. Pripomeňme si doby totality - hlavne boľševickej, keď boli väznení kňazi aj mnohí veriaci, veriace - a v tých neľudských podmienkach lágrov, uránových baní a vyhnanstiev kňazi slúžili tajné omše a väzni sa modlili. Spomeňme si na Antona 'Antónia' Srholca.... Čo by dnes povedal? Alebo spomeniem pravoverných moslimov - tí sa modlia niekoľkokrát denne, vždy v určenú hodinu a tam, kde práve sú. Kresťania, kresťanky to vari nedokážu? Asi nie - oni sa musia valiť do kostolov a riskovať. •

• Na záver dve poznámky: 1. Ak sa nemýlim, tak všetci cirkevní predstavitelia sú platení zo štátnych zdrojov a Cirkev na svoju činnosť dostáva peniaze od štátu. Takže kto tu koho zamestnáva = platí? Kto je koho zamestnancom, ak to zjednodušíme? Akým právom potom Cirkev vystupuje de facto proti zamestnávateľovi? Nedávno boli zverejnené výsledky priesku z odpovedí na otázku: 'V posledných týždňoch sa opätovne objavila téma odluky cirkví od štátu a ich financovania. V tejto súvislosti sa chceme opýtať - boli by ste ochotný, ochotná pravidelne prispievať nejakej cirkvi z vašich peňazí?' Určite nie - 54,8 %, asi nie - 22,1 %, určite áno - 5,4 %, asi áno - 14,8 %. ** Zdá sa, že ak by došlo k odlúčeniu Cirkvi od štátu, tak by Cirkev od ľudí nedostala peňazí ani toľko, aby to vydalo na svätenú slanú vodu. 2. Mám silný dojem, že aktivity Cirkvi ignorovať nariadenia proti pandémii vírusu Covid-19 sa veľmi prekrývajú s názormi popieračov existencie tohto vírusu, ignorantov protipandemických opatrení a kadejakých elementov, z ktorých vytŕčajú kotlebovci s ich vodcom. •

• Súvisiaci článok: Cirkev je ako nafúknutá lopta --- link. •

• zdroje - podklady k textu: •

* Cirkev naznačuje revoltu proti zákazu omší... (SME) --- link.

** Prieskum: Ak by sa cirkvi odlúčili od štátu... (SME) --- link.