Poštárka, predavačka, premiér, kovid

• Najskôr si nás "krásne podal" premiér Igor Matovič. vzápätí nasledovali aj "hlasy z ľudu" - napríklad od pani poštárky, od pani predavačky. •

• Premiér Slovenskej republiky, Igor Matovič, v piatok 25. septembra 2020 o 09:26 hodine prostredníctvom sociálnej siete Facebook zverejnil tieto nahnevané slová, citujem: "Máme nový rekord. Nerozvážnosť, ľahkovážnosť a egoizmus zvíťazili. Neustále útoky, spochybňovanie nebezpečnosti Covidu, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú... priniesli svoje výsledky. Výsledky 'boja za slobodu,' ktorý teraz slobodu zoberie všetkým. V čase, keď som bojoval za jemnejšie pravidlá pre svadby, šport a kultúru, boli polovičné počty nových prípadov. Veril som, že ľudia si budú väčšiu slobodu vážiť a že sa budú správať rozumne. Bohužiaľ, sklamal som sa a evidentne sme zodpovednosť vo vlastných rukách neuniesli. Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. A dnes sa sme na je počiatku. Počet pozitívnych prípadov raketovo rastie, a ak si niekto myslí, že dovolím, aby nezodpovední ignoranti ohrozovali naďalej nevinných ľudí, tak nehrozí." * •

• Premiér Slovenskej republiky, Igor Matovič. • (• Foto: © Bratislav Bibel / SITA •)

• Nasledoval ďalší status - príspevok premiéra Igora Matoviča do apelačného boja proti pandémii. Zverejnil ho v nedeľu 27. septenbra 2020 o 09:24 hodine, citujem: "478 túto sobotu (minulú 131) = to je nárast o 265%!. Prosím každého človeka otvorenej mysle, aby ste vo svojej rodine a priateľom vysvetlili, ako je veľmi dôležité s okamžitou platnosťou nasadiť najprísnejšie možné ochranné opatrenia a nečakať na 'príkazy zvrchu.' Zrušte, prosím, akékoľvek rodinné a firemné oslavy, slávnosti, svadby, kary,... a - áno, aj obyčajné rodinné a kamarátske návštevy. Noste rúško všade vo vnútri, aj v spoločnosti známych, kolegov. Opäť ho noste bez hanby aj vonku, ak sa pohybujete medzi ľuďmi mimo rodiny. Nechoďte na akékoľvek športové či kultúrne podujatie, hoci vás to veľmi láka. Opatrenia, ktoré navrhla pandemická komisia prijať od 1. októbra 2020 - a ja som ich chcel medzičasom zjemniť - budú od 1. októbra 2020 určite platiť minimálne podľa pôvodného návrhu. Ale skôr sa obávam, že za tak drastického nárastu počtu prípadov budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí akéhokoľvek druhu (rodinné, firemné, kultúrne, športové, cirkevné...), dokým krivke nárastu spoločnými silami nezlomíme väzy.

Rútime sa v rozbehnutom vlaku. Kým sa prejaví efekt brzdiacich opatrení, obávam sa, že za najbližie týždne budeme mať ešte kopu rekordných dní, kedy bude počet prípadov dramaticky väčší ako odhad '260 až 450 v polovičke októbra,' prezentovaný ministrom zdravotníctva pár dní dozadu. Nešťastie, ktoré sa na Slovensko rúti, zastaví jedine zomknutie všetkých zodpovedných ľudí na Slovensku. Ľudí, pre ktorých je ochrana zdravia a životov aj cudzích ľudí rovnako dôležitá ako zdravie a život ich samých.

P. S.: Viem, že žiaden politik nemá záujem byť poslom zlých správ. Niekto to však robiť musí, ak nechceme, aby nám tu zavládla totálna anarchia akú sme videli na jar v Lombardii. Že mi to ľudia zrátajú v preferenciách? Viem. Ale úprimne? Je mi to teraz úplne jedno, hoci aj ľúto. Prioritu mám len jednu - zdravie a životy. Bohužiaľ, prezentované číslo Ro rovné 1,15 bolo absolútne hausnunero, ktorého klamu som aj ja podľahol. Reálna dynamika šírenia vírusu medzi nami je výrazne vyššia a čísla z tohto týždňa to krásne dokazujú. O to viac teraz musíme spoločne zabrať. Dík za pochop." ** •

• Akože "samozrejme" sa na adresu premiéra vyrojili slová spochybňovania, ale aj urážok, nadávky, dehonestácie. Tie slová sa nezastavili iba v sociálnej sieti - preleteli napríklad aj do článkov na web SME blog. Veď je to "moderné a módne:" poriadne to natrieť politikovi, dokonca premiérovi. Spochybniť a v najmiernejšom prípade robiť si posmech z ľudí, ktorí ochranné rúška nosia správne nasadené tam, kde je to potrebné, ktorí si dezinfikujú ruky, umývajú si ich (nielen po použití toaliet alebo hromadných dopravných prostriedkov a podobne). Veď "to sa patrí:" vzpínať sa "pred vrchnosťou." Aj na webe SME blog sa nájdu autori článkov, prirovnávajúci dezinfekciu ku, s prepáčením, grckám, grcaniciam - teda k zvratkom, vypisujúci o tom, že nosenie nasadeného ochranného rúška je protiústavný zásah do ich slobôd a podobné nezmysly, doslova táraniny, "podložené" hoaxami. •

• A potom príde pondelok 28. september 2020 a v sociálnej sieti sa objavia takéto príspevky - reakcie na situácie dneška. Sú napísané až stroho, zato zrozumiteľne, jasne. Napríklad pani, pracujúca v obchode, napísala, citujem: "Je jedno či veríte či neveríte, že nejaká pandémia koronavírusu tu je. Prosíme vás - dodržujte dvojmetrové odstupy, dezinfikujte si ruky, ktoré nikomu nebudete podávať - a majte rúško správne nasadené a čisté. Teraz, keď sa ochladzuje a idete po meste plnom ľudí, majte ho aj v exteriéri, nie len v interiéri.. Nakazených pribúda ako húb po daždi. Chráňte seba aj druhých." Pani poštárka píše, citujem: "Prosím Vás, v mene mojom aj nás poštárok, pri styku s nami, keď aj tomu neveríte, dajte si rúško, akurát mi bolo oznámené, že mám ďaľších nakazených dôchodcov. Chráňte si rodičov aj nás. Ďakujem za nás všetky, prosím, neriešte, že to nemá význam, a tak ďalej, ja mám rúško vždy pri styku zo zákazníkom, prosím Vás - buďte aj Vy ústretoví. Ďakujem." •

• Čoho sa pani predavačka aj pani poštárka dočkali? V podstate takých istých reakcíí, aké sa ušli premiérovi - od ľudí trpiacich mentálnou anorexiou, nechápavosťou, majúcich nulové či záporné hodnoty sociálneho cítenia, emocionélneho kvocientu. Urážky, nadávky, výsmech. Najhoršie na tom je, že títo ľudia sa vôbec netaja tým, že na akékoľvek nariadenia, pokyny doslova - ako vypisujú - s prepáčením - se*ú. Im je jedno, že protizákonne ohrozujú zdravie aj životy iných. Ak títo ľudia budú mlčať - nebude to znamenať, že neexistujú. Práve naopak - je dobré vedieť, že existujú. Je dobré vedieť, kto sú a kým sú. V živote si nesadnem do taxíka ani do reštaurácie, keď čítam táravé blúznenia o neexistencii Covid-19, pandémie a epidémie, podložené vulgarizmami, od majiteľa reštaurácie, od taxikára. Je veľa reštaurácií aj taxislužieb, ktorých služby radi využijeme - a tí ostatní nech aj skrachujú. Jednoducho - nevleziem nikam, kde nemám istotu, že tam dodržiavajú predpisy, nariadenia, pokyny, zákon(y). •

• Čo také strašné, desiace, diktátorské, vraj protiústavné, proti ľudským právam, od nás chcú? Aby sme nosili správne nasadené rúška na horných dýchacích cestách tam, kde je to potrebné. Aby sme si dezinfikovali a umývali ruky, aby sme dodržiavali primerané odstupy a aby sme neriskovali. To sú základné "veci," v podstate sme ich nasávali už od raného detstva s výchovou: treba dodržiavať pravidlá. Tak ich dodržiavajme! •

• Dnes večer vystúpi s prejavom o situácii pani prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová. Bude to vo vysielaní verejnoprávneho média - RTVS. Podľa mňa len distingvovane znásobí slová premiéra Igora Matoviča a bude apelovať. Akože "samozrejme" sa jej dostane poriadnej spŕšky bľabotu ľudí nenávidiacich, neprajných. Bohužiaľ. •

• Čo od tých všetkých popieračov a popieračiek existencie Covid-19 či SARS-Cov-2 chceme? Aby boli láskaví a dobromilí i ľudomilí aj dobrotiví a aby neohrozovali iných na zdraví, životoch. Pretože naše právo i povinnosť je vyvarovať sa nebezpečenstvám - a to predovšetkým takým, ktoré ohrozujú naše zdravie aj životy. •

