Premiér Igor Matovič (u)padá

• Považujem za nehoráznosť to, ako sa slovenský premiér vyjadruje - a to na adresu žien. Jeho slová ilustrujú vypuklý mačizmus. •

• Igor Matovič, ten dočasný premiér Slovenskej republiky, sa správa ako arogantný mačo, neberúc ohľad na citlivosť a osobitosť konkrétnych žien, ale i žien všeobecne. Jeho úroveň, ktorú prezentuje verbálne aj písomne - a to ako jeden z trojice najvyšších slovenských ústavných činiteľov - je na úrovni opileckých táranín elementov, ktorých životný priestor je limitovaný stenami krčiem a putík a potom mlátením svojich manželiek, dietok i mileniek až do modrého bezvedomia.. Lebo - slovenské kresťanské tradície. •

• Na adresu poslankyne Jany Bittó Cigánikovej a jej mamy Igor Matovič vyhlásil: „Som veľmi rád, že matka Janky Cigánikovej nevyužila potratovú tabletku a ona sa mohla narodiť a dnes môže mať aj takéto absurdné názory.“ Povedal to v súvislosti s interrupciami, s interrupčnými tabletami, na adresu poslankyne, zaoberajúcej sa aj touto témou. Povedal to pre konzervatívny denník Postoj - pre Postoj TV. * Nuž - keby toto povedal niekomu v krčme, tak by dostal takú, že by mu stena dala druhú a hrací automat v náprotivnom kúte tretiu. Lenže - Igor Matovič je politik. Teda - politik... Ale nechajme to, vráťme sa k podstate. •

• Okrem toho, že sa na interrupciách ľahko získava pozornosť - možno aj politické body, lenže tie sa aj ľahko strácajú - sú témy, súvisiace s interiérmi Venušinho pahorku "nesmierne príťažlivé" hlavne pre mužov: v politických oblekoch, v kňažských rúchach, vo vyjadreniach mužských grobianov, nemajúcich úctu k nikomu, považujúcich ženu len za čosi, čo je prirastené k maternici a má byť prireťazované ku sporáku a k vysávaču. Normálny muž sa nestará do výsostne intímnych vecí žien cudzích - a vari nie ani do takých vecí vlastnej ženy, manželky, dcéry, partnerky. Nevraviac o tom, že interrupcia je niečo, čo si muži nevedia predstaviť, nikdy ju nepodstúpia, nikdy sa nebudú rozhodovať "proti či za" a nikdy nebudú do konca života znášať napríklad psychické traumy z interrupcie či z abortu. Tak prečo majú muži ženy posudzovať, odsudzovať, súdiť? A napokon - ako dočasný premiér - aj urážať? •

• Dočasný premiér Igor Matovič chce byť akože vtipný - ale jeho "žarty" sú na úrovni "vtipov a žartov" kedysi dočasného premiéra Vladimíra Mečiara, ktorý na Pasienkoch, v televíznych reláciách a kade - tade rozprával dehonestujúce oplzlosti napríklad o pánovi prezidentovi Václavovi Havlovi a jeho o pani Dagmar. Bolo a stále je to smutné - tento tupý primitivizmus, natiahnutý tentoraz v lacných teniskách. Dočasný premiér je ako taký 'dedovlez,' ak mám parafrázovať jednu reklamu, ktorá interrupčne zasiahla do môjho vnemu z počúvania albumu Led Zeppelin II. a pripomenula mi, ako sa čokoľvek vopchá kamkoľvek. •

• A potom tu máme skutočný výkvet "morálky:" tiež dočasného predsedu parlaentu, Borisa Kollára, ktorý s iskrami v očiach vyhlási, že ak by na neho nasadil agentku - volavku, a bola by pekná, tak by sa s ňou vyspal. Myslím si, že by sa vyspal aj s nepeknou. Lebo u neho platí spomienka na starý vtip: 'Pretiahne všetko, čo neujde na strom...' Takže ďalší z dua najvyšších ústavných činiteľov sa prejavil ako arogantný mačo. Je to žalostné a smutné - inšpirujúce k rozhodnutiam nikdy nevoliť tieto elementy, navyše sa obklopujúce pseudoporadcami typu Anton Hrnko, hľadiacimi na svet, spoločnosť, politiku i históriu optikou z dna poldecákov. •

• Ľudia, nuž povedzte - čím sme si zaslúžili takéto pseudopolitické panoptikum, korunované boľševikom Ľubošom Blahom a mlčiacim filozofom zo školy života, ktorú nedokončil ani na päťkách - Petrom Krupom, kuffovskými homofóbmi a Annou Záborskou - tou "proletárkou materníc," a inými zjavmi ako z kafkovského zápisnika? Ešteže máme pani prezidentku... •

