Smrť krásnych stromov

• To video sú zábery ako spoza hlavní popravčej čaty. Len namiesto pušiek je motorová píla, namiesto ľudí padajú stromy. Živé. •

• O čo ide? Ide o výrub niekoľko veľadesaťročných stromov, krásne vyrastených, mali hodnotu najmenej 40 000 eur. Prečo boli vyrúbané? Lebo sa tam buduje cyklotrasa, bude dlhá asi 600 až 1 300 metrov, povedie 'odnikiaľ nikam,' na ktorú sú peniaze - najmenej asi 500 000 eur - samozrejme z eurofondov aj od slovenskej vlády. Ale najskôr video z 21. septembra 2020 - je od Petra Laboša, má 2:38 minúty a veruže nie je pre citlivých ľudí, a vôbec nie pre ľudí, milujúcich Prírodu, majúcuch ju v úcte, ale aj v obdive. •

video //www.youtube.com/embed/zkiXhCbvPbc

• Cyklotrasa, pre ktorú hynú stromy, je likvidovaná verejná zeleň, má slúžiť nielen cyklistom a cyklistkám, ale aj používajúcim kolieskové inline korčule. V Liptovskom Hrádku - v oblasti, kde sa pre poveternostné podmienky (zima, snehy, ľady, dažde) aspoň šesť mesiacov v roku nedá ani bicyklovať, kdeže korčuľovať na inline korčuliach. Okolo cyklotrasy bude niekoľko desiatok lavičiek - v zime pod snehom, v lete na slnečnom úpeku (aj v Liptove stúpa priemerná ročná teplota). Kto na tých lavičkách bude vysedávať? Nevedno. •

• Podľa informácií z 21. septembra 2020 od občianskeho združenia Lippa bol podaný podnet na prokuratúru vo veci preverenie zákonnosti výrubu a bolo žiadané o pozastavenie výkonu rozhodnutia prokuratúry. Vyjadrenie prokuratúry ešte "nie je na svete." Okrem stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky bolo i je jasne v neprospech výrubu stromov. Samosprávu v Liptovskom Hrádku, ktorá je pod projektom budovania cyklotrasy "podpísaná," pravdepodobne žiadne stanoviská nezaujímajú, ani čakanie na verdikt z prokuratúry. Nezaujíma ju ani dlhoročný verejný odpor proti likvidovaniu stromov a zelene, ani alternatívne návrhy riešenia cyklotrasy v tom istom priestore, vypracované architektmi spolu s odborníkmi na dopravu, ekológiu, životné prostredie. Verejnosti ostali oči pre plač, spomienkové fotky stromov, zelene, videá... Všetko súce do múzea, do kroniky mesta. •

• O tejto cyklotrase písal bloger - aktivista - ochranár Rudolf Pado, a to už29. mája 2020. V článku uvádza aj potrebné dokumenty a stanoviská, aj zo strany Mesta Liptovský Hrádok. Tu je odkaz na článok, potrebný k dobrej orientácii sa v probléme: •

• Rudolf Pado: Liptovský Hrádok: Cyklotrasa namiesto stromov (SME blog) --- link. •

• Teraz moja fotoséria z 21. septembra 2020, pod ňou je pokračovanie článku. •

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

(• Foto © Martin Droppa •)

• A takto to vyzeralo ešte 19. septembra 2P20. Stromy vľavo v strede záberu sú už po smrti. •

(• Foto © Martin Droppa •)

• Fotografie s popismi na kartónoch hovoria za všetko. Treba dodať, že stromy sú mŕtve, spílené, ďalšie usmrtia čoskoro. Všetko predsa "ide podľa plánov, projektu." •

• súvisiaci článok: •

• Martin Droppa: Vyrúbte tie stromy! Ihneď! (Denník N) --- link. •