V Žiline sa pripravuje udalosť

• Diela dvoch našich umelkýň a dvoch umelcov od začiatku októbra obohatia umelecký život výstavou v Novej synagóge Žilina. •

• Finalistov a finalistky Ceny Oskára Čepana 2020

Ludmilu Hrachovinovú, Danielu Krajčovú, Kristiána Németha, Jozefa Piláta

čaká inštalácia spoločnej výstavy v krásnych priestoroch Novej synagógy Žilina. K jedinečnému priestoru pristupujú s rešpektom. Ako sa vedno zhodla kurátorská dvojica Lucia Gavulová - Viktor Čech, napriek tomu, že každý z umelcov, každá z umelkýň je iný, iná a vychádzajú z odlišných tvorivých pozícií, ich diela, pripravované na výstavu, do seba zaujímavo zapadajú. Vernisáž sa uskutoční v piatok 2. októbra 2020 - výstava potrvá do nedele 6. decembra 2020. Medzinárodná odborná porota určí laureáta či laureátku Ceny Oskára Čepana 2020 13. novembra tohto roku. Prestížne ocenenie pre vizuálnych umelcov a umelkyne do veku 40 rokov tradične organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. •

• Pozvanie na výstavu finalistiek a finalistov Ceny Oskára Čepana 2020. • (• Zdroj: www.oskarcepan.sk •)



• „Na výbere tohtoročnej finálovej štvorice Ceny Oskára Čepana ma veľmi pozitívne prekvapilo, akými súvislosťami diela všetkých autorov, pripravované na výstavu do seba zapadajú, aj keď každý a každá z nich vychádza zo značne odlišných tvorivých pozícií. Nech je to sústredený dôraz na problematiku maľby a s ňou spojená telesnosť u Ludmily Hrachovinovej, sociálne a komunikačné využitie schopnosti zdieľania cez médium kresby v projektoch Daniely Krajčovej, konceptuálne uchopená inštitucionálna kritika niektorých javov slovenskej spoločnosti v elegantných inštaláciách Kristiána Nemétha či nečakané stretnutia tradície a najaktuálnejších trendov v médiách i tematiky v tvorbe Jozefa Piláta,“ povedal spolukurátor Viktor Čech z Prahy, ktorý bol k projektu prizvaný ako teoretická záštita a autor textov o finalistoch a finalistkách, aj o výstave ako o celku. Jeho výber je zdôvodnený užším záberom na problematiku pohybu vo vizuálnom umení, na otázky telesnosti, performativity a choreografických štruktúr, ktoré, ako sa vyjavilo v procese príprav výstavy, diela finalistov a finalistiek na viacerých úrovniach a v rôznej miere vzájomne prepájajú. Lucia Gavulová sa výstave z hľadiska kurátorského vstupu venuje viac po exekutívnej a komunikačnej stránke, keďže ako riaditeľka projektu bola pri jej vzniku od začiatku a kontinuálne s finalistkami a s finalistami konzultuje podoby a prípravu ich výstavných projektov. “Ako kurátori prihliadame s Viktorom Čechom a s architektom výstavy Petrom Liškom aj na to, aby výstava s jednotlivými silnými inštaláciami fungovala rovnako dobre aj ako celok,“ povedala o kurátorskej práci Lucia Gavulová. •

• Lucia Gavulová a Viktor Čech • (• Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Vlani sa výstava finalistov a finalistiekCeny Oskára Čepana konala vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, tento rok sa výstava uskutoční v Nove Synagóge Žilina. „V úvode prejavila štvorica finalistov a finalistiek voči priestoru rešpekt, prišiel im neuchopiteľný, náročný a špecifický, hoci krásny. Priestor Synagógy je presne taký! Na druhej strane sa naň takmer okamžite adaptovali a všetci si v ňom prirodzene hneď našli miesto pre svoju prezentáciu - také, ku ktorému najviac jednotlivo inklinovali a najviac sa mu pozdávalo. Našťastie - alebo akousi spontánnou zhodou náhod - neprišlo v tomto k žiadnym nezhodám medzi ich prístupmi, vo vzájomnej komunikácii sa na obsadení priestorov hladko zhodli,“ zdôrazňujúc skonštatovala riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia, Ceny Oskára Čepana a tohto roku aj spolukurátorka výstavy v Žilene, Lucia Gavulová. •

• Vzájomnú spoluprácu si pochvaľujú obe strany. „Chceme byť súčasťou Čepana a je to pre nás česť hostiť výstavu finalistov v tejto industriálnej dedinke pod horami. Máme šťastie na túto štvoricu, teším sa na výstavu a je mi jedno, kto vyhrá, lebo všetci sú super. A nielen v umení, ale aj ako ľudia sú fajn, aj organizátori sú fajn, takže sa nebojím dvihnúť telefón, keď ktokoľvek z nich volá, práve naopak. A čo z toho budú mať návštevníci synagógy? Opäť nový zážitok v tomto krásnom priestore, opäť to na dva mesiace bude iná synagóga. A pre nás to bude super aj v tom, že nás navštívia aj ľudia, ktorí tu ešte nikdy neboli - zďaleka,“ povedal Marek Adamov, riaditeľ Novej synagógy Žilina. Za bezproblémovú spoluprácu označila aj Lucia Gavulová:„Podstata spoločnej práce a úsilia nás ešte len čaká. Zatiaľ nám pri návštevách s finalistami, architektom a spolukurátorom z Prahy Viktorom Čechom vyšiel tím synagógy na čele s Marekom Adamovom vo všetkom v ústrety a prejavil plnú podporu pri príprave aj produkčnom zabezpečení nadchádzajúcej výstavy. Tešíme sa na túto spoluprácu, ako aj na nové publikum, ktoré sa môže tešiť na nevšedné umelecké zážitky“ •

• Ludmila Hrachovinová • ( Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Daniela Krajčová • ( Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Kristián Németh • ( Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Jozef Pilát • ( Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Spomínanú výstavu v Žiline navštívi aj medzinárodná porota, ktorá 13. novembra 2020 rozhodne, kto sa stane laureátom alebo laureátkou Ceny Oskára Čepana 2020. Členmi poroty Ceny Oskára Čepana 2020 sú: Vjera Borozan (Česká republika) - historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia pražskej Akademie výtvarných umění, Bartholomew Ryan (USA) - nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center for Curatorial Studies / Bard College, Jaro Varga (Slovenská republika) - umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia, Kathrin Bentele (Švajčiarsko) - kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus a aktuálne KW Berlín a Jan Verwoert (Holandsko) - kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy Of The Arts a Piet Zwart Institute v holandskom Rotterdame. •

• Profily finalistiek a finalistov COČ 2020:Dve finalistky a dvaja finalisti --- link. •

KURÁTORI VÝSTAVY FINALISTOV A FINALISTIEK CENY OSKÁRA ČEPANA 2020

Viktor Čech (1980, Tábor, žije a pracuje v Prahe) pôsobí v oblasti kritiky, kurátorstva a teórie súčasného umenia. Je minuloročným laureátom Ceny Věry Jirousové za výtvarnú kritiku. Popri publikovaní v rade periodík ako Artalk.cz, Art & Antiques, Flash Art, Fotograf či A2 sa vo svojich kurátorských projektoch venuje už zmieneným problematikám telesnosti, performativity a choreografie v súčasnom vizuálnom umení. Témami sa zaoberá aj z teoretických pozícií (je autorom publikácie Choreografický moment v súčasnom umení, 2018). S tým súvisí i jeho kritický a teoretický presah do oblasti súčasného tanca a experimentálneho divadla. Ako kurátor sa podieľal na prevádzke niekoľkých českých galérií (napríklad Karlin Studios). Realizoval početné kurátorské projekty v Českej republike aj v zahraničí; z novších napríklad tohtoročný dosiaľ realizovaný výstavný cyklus v pražskej Galérii AMU, Harvesting Darkness vo Future (2018), Movere v Dome umění města Brna (2016), experimentálny projekt Je ne travaille jamais v INI Gallery v Prahe (2014) alebo Mysl je sval v pražskej MeetFactory (2013). V rokoch 2005 až 2019 bol organizátorom a kurátorom prehliadky súčasného videoartu Videokemp. Pôsobí ako externý kurátor súčasného umenia v Oblastnej galerii Liberec a vyučuje na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe.

Lucia Gavulová (1980, Bratislava - kde žije i pôsobí) vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdií sa venovala publikačnej činnosti o súčasnom vizuálnom umení a pôsobila v niekoľkých periodikách ako šéfredaktorka: VLNA, neskôr Designum. V roku 2008 začala pracovať pre Nadáciu – Centrum súčasného umenia ako koordinátorka a supervízorka programov v rámci vizuálneho umenia. Pritom sa venovala kurátorstvu výstav a kritike. Z výstavných projektov spomeňme napríklad Hole In The Flow (Cyril Blažo, Matej Gavula, Milan Tittel, Roman Ondák) v Hunt a Kastner Gallery v Prahe, ironapplause.net (spolu s Tijana Stepanović; Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Hristina Ivanovska, Šejla Kamerić, Eva Koťátková, Jaroslav Kyša, Luiza Margan & Miha Presker, Mladen Miljanovič, Alban Muja, Verdan Perkov, Sašo Sedlaček, Ivana Smiljanic, Kamen Stoyanov, Samuil Stoyanov, Kateřina Šedá, Tomáš Vaněk, Katarina Zdjelar, Enkelejd Zonja) v Slovenskej národnej galérii, Galanta Songs (Milan Adamčiak) v tranzit.sk alebo z ostatných Blednúce kvety slobody (Kamil Bezák, Patrik Kelemen, Skupina Exxit, Peter Hrevuš, Tomáš Porubän) vo Fotograf Gallery v Prahe. Editorsky a autorsky sa podieľala na publikáciách Time At Work (zborník z konferencie CECAC 2008, European Course For Contemporary Art Curators, Verona 2009), Photoport – Výzvy súčasnej slovenskej fotografie (Slovart, Bratislava 2009), či Viktor Frešo (Slovart, Bratislava 2017). Od vzniku v roku 2001 je súčasťou združenia tranzit.sk. V roku 2013 pôsobila v Kunsthalle Bratislava a od roku 2014 pôsobí v tíme Slovenskej národnej galérie ako kurátorka a editorka magazínu o umení 365°. V roku 2018 sa stala riaditeľkou Nadácie – Centrum súčasného umenia, v rámci ktorej sa zameriava najmä na vedenie, organizáciu a supervíziu projektu Cena Oskára Čepana.

• Cena Oskára Čepana 2020 •

