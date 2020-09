Krásny koncert - bude v centre Spiša

• Hudba vie povzniesť, naladiť, pripútak zamýšľaniu sa, inšpirovať... ...alebo "len" zmysluplne vyplniť chvile nášho Času. •

• Rád prinášam dobré, ak nie vynikajúce správy a informácie, hodné pozorností. Najnovšou z nich je tá, že v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi bude klavírny koncert - zahrá náš svetový virtuóz, Maestro Ivan Šiller - a to v kurátorskej réžii ďalšieho nášho významného a výrazného skladateľa, hudobníka, klaviristu Petra Machajdíka. •

• Pozvanie na koncert Ivana Šillera v Spišskej Novej Vsi. • (• Zdroj: Galéria umelcov Spiša - www.gus.sk •)

• Ivan Šiller (1977) študoval hru na klavíri na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a v Gente na Kráľovskom konzervatóriu, ako štipendista v USA na Tanglewood Music Center, v Kanade na Banff Centre For The Arts aj v Nemecku na Ferienkurse Für Neue Musik Darmstadt. Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster Ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Spoluvytvára alternatívne 'vzdelávacie inštitúcie' – študentský projekt Veni Academy či sériu detských tvorivých dielní SoundOrchestra, tie sú zamerané na improvizáciu, na grafické partitúry aj na experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu – Slovak Section, s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013: ISCM World New Music Days. V roku 2016 bol Cluster Ensemble za svoj debutový album nominovaný na Cenu za umenie Nadácie Tatra banky, na cenu Krištáľové krídlo aj cenu Radio Head Awards. •

• Ivan Šiller • (• Foto: Martin Hruboš, zdroj: www.ivansiller.com •)

• „Čo skladba, to čerstvý konceptuálny a zvukový zážitok. Počuli sme v nich hudbu, ktorá má čo povedať, či je to extrémne využívanie rozšírených hráčskych techník na akustických nástrojoch, invenčná práca s časom a repetíciou alebo juxtapozícia špinavého noizu a krásnej klasiky. Každý hráč tejto verzie Veni predviedol nielen vlastnú virtuozitu, ale priniesol aj hudbu s integritou a radosťou. Nezabudnuteľné.“

(Anne La Berge, klub Splendor Amsterdam, reakcia na koncert v rámci Veni Academy / Veni Ensemble – Európske turné 2019) •

• „Sólový recitál Ivana Šillera bol omračujúcim umeleckým zážitkom z 'cesty' naprieč vybranými dielami XX. storočia, ktorou nás jeho protagonista previedol ako veľmi zdatný a citlivý 'sprievodca.' S ľahkosťou a s presvedčivosťou 'prepínal' medzi mnohorakými nuansami, spoľahlivo zvládajúc hustú a zložitú spleť drobných interpretačných výziev. Dôkladne a zároveň veľmi citlivo odhaľoval podstatu každej z prezentovaných skladieb a pomohol nám tak započúvať sa do ich krásy.“

(Daniel Matej, Ensemble Ricercata: Cantéyodjayâ -Hudobný život, 7 - 8 / 2019) •

• Dve ukážky z interpretačného majstrovstva Ivana Šillera - 3:37 minúty (Johann Sebastian Bach a György Kurtag) a 1:29 minúty (Igor Stravinskij). •

video //www.youtube.com/embed/LbOzjKuOzrE

video //www.youtube.com/embed/IVnh7wj1cwo

• Galéria umelcov Spiša v Spiššskej Novej Vsi --- link. •

• Ivan Šiller - oficiálna webstránka --- link. •

• zdroje článku: •

• Galéria umelcov Spiša, webstránka Ivana Šillera a archív autora. •