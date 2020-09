Nielen o domove, bývaní a priestore

• Čaká nás predstavenie novej knihy a projekci filmového dokumentu z roku 2020, aj sprostredkované stretnutie s režisérkou. •

• Najnovším prírastkom knižnej edície filmologického časopisu Kino-Ikon – Cinestézia sa stala publikácia

Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti

ktorú jej autorka - filozofka a estetička Romana Javorčeková - venovala vybraným témam tvorby významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Prezentácia knihy za účasti autorky sa uskutoční

v stredu 23. septembra o 17:30 hodine v Kine Lumière v Bratislave

počas večera bude exkluzívne v jedinej projekcii premietnutý nový časozberný televízny dokument Heleny Třeštíkovej Ester (2020). Divákom sa prostredníctvom videozáznamu prihovorí aj samotná režisérka filmového dokumentu. •

• Publikácia Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti sa na tvorbu Heleny Třeštíkovej zameriava z hľadiska témy domova, bývania a priestoru, ktorý s nimi súvisí, a je príznačný pre režisérkinu tvorbu. Ambíciou autorky Romany Javorčekovej nebol výklad alebo hodnotenie celej filmovej tvorby Heleny Třeštíkovej. „Snažila som sa filozoficky spracovať motív domova a bývania, ktoré majú pre autorku dôležitý význam v súkromnom aj profesionálnom živote. Preto som si na svoju analýzu volila najmä tie z jej krátkometrážnych a dlhometrážnych časozberných filmov, v ktorých som identifikovala najvýznamnejšie spojenia motívov domova, súkromného a intímneho priestoru, slobody, zodpovednosti, ktoré ma postupne privádzali k iným modom bytia,“ vysvetľuje autorka v úvode publikácie. •

• Téma súkromného i verejného priestoru sa v rôznych podobách a intenzitách záberu objavuje naprieč celou tvorbou Heleny Třeštíkovej (22. VI.1949, Praha). Prítomná je už v jej školskom cvičení Živá voda z roku 1972), v ktorom sleduje, ako vodná priehrada vymaže z mapy celú dedinu. Inak sa k nej vracia vo svojom zatiaľ poslednom filme Forman vs. Forman (2019) o svetoznámom, významnom režisérovi, ktorý v detstve počas vojny prišiel o rodičov, potom býval na internátoch, v podnájmoch a emigroval bez rodiny. Odlišne rezonuje táto téma aj v každom z režisérkiných časozberných dokumentov, ako sú René (2008), Katka (2009) či séria Manželské etudy, z ktorej v dlhšom časovom horizonte vznikli aj dva pozoruhodné a cenné celovečerné filmy: Marcela (2006) a Strnadovci (2017). •

• Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá - Priestor bývania a domov - sa zaoberá otázkami domova, podmienkami potrebnými na jeho vytvorenie, jeho charakteristickými znakmi, ale i tým, ako domov súvisí so súkromným, intímnym a verejným priestorom. Druhá časť - Priestory „nebývania“ a esencia domova - je zameraná na priestory, ktoré nie sú určené primárne na ľudské bývanie, ale ak sa v nich človek ocitne a musí ich z nejakého dôvodu obývať, mení sa ich charakteristika. Romana Javorčeková zdôrazňuje: „Cieľom tejto práce bolo uchopiť tému domova ako existenčného predpokladu života človeka, ako to ukazujú časozberné filmy Heleny Třeštíkovej. Poukazuje sa najmä na to, že s domovom sa spája časová dimenzia, pretože domov sa nielen vytvorí, ale vytvára, neustále transformuje, niekto sa oň stará.“ Skutočnosť, že domov podlieha premenám v čase, je zároveň v súlade s režisérkinou najčastejšou tvorivou metódou časozberného nakrúcania. •

• Prezentácia knihyČas na priestor súkromia a priestor verejnosti sa uskutoční v stredu 23. septembra 2020 o 17:30 hodine v Kine Lumière na Špitálskej ulici v centre Bratislavy, a to za účasti autorky. Knihu uvedie jej kolega z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, filozof Jozef Pauer. Počas večera bude projekcia Heleny Třeštíkovej noého časozberného televízneho dokumentuEster z roku 2020 - je o českej moderátorke Ester Janečkovej. Režisérka ho začala nakrúcať pred tridsiatimi rokmi, keď mala Ester sedemnásť rokov a bola študentkou strednej zdravotnej školy. Film bude uvedený v exkluzívnej predpremiére a vďaka láskavej spolupráci Českej televízie a spoločnosti Negativ Film. •

• Publikáciu vydali v roku 2020 spoločne Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav - a to v knižnej edícii filmologického časopisu Kino-Ikon – Cinestézia, ktorej zámerom je publikovanie textov, otvárajúcich nové horizonty uvažovania o kinematografii a iných umeniach, či už o konkrétnych tvorcoch a ich dielach, alebo o rôznych aspektoch kinematografie. Publikácia Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti má 200 strán a v predaji je za 6,80 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni Slovenského filmového ústavu Klapka.sk. Jej vydanie finančne podporil Audiovizuálny fond. •

