V kabinete o zvuku vo filme

• Štvrtá edícia Filmového kabinetu v Kine Lumière otvorila svoj druhý semester s názvom Obdobie zrenia už na jar, lenže po dvoch stretnutiach jeho ďalšie pokračovanie znemožnila koronakríza. V novom termíne sa druhý semester, venovaný kinematografii v období od 20. do 50. rokov XX. storočia, začne v pondelok 21. septembra o 18:00 hodine. Jeho úvodnou témou je Zvuk v kinematografii a sprevádza ju dánsky dramatický krimithriller Tiesňové volanie z roku 2017 od švédskeho režiséra Gustava Möllera. •

• Počas semestra Obdobie zrenia čaká frekventantov a frekventantky Filmového kabinetu desať stretnutí. Jednotlivé prednášky sú zamerané na zásadné medzníky alebo tvorcov kinematografie. "Semester predstaví približne tridsať rokov vývoja kinematografie - od príchodu zvuku po koniec 50. rokov minulého storočia,“ hovorí v programovom bulletine lektor Filmového kabinetu Juraj Oniščenko, doplniac: „Obdobie okolo druhej svetovej vojny je jedno z najvzrušujúcejších, práve čo sa týka vývoja. Nejde len o prvý predel v podobe príchodu zvuku, alebo o druhý predel, charakterizovaný zavedením vnútrozáberovej montáže a hĺbky ostrosti. Prvýkrát sa pozrieme aj na chúlostivé témy, napríklad na vzťah filmu a ideológie, alebo na to, ako sa film noir vyrovnáva so zločinom.“ •

• Po úvodnej prednáške Zvuk v kinematografii budú nasledovať témy Dokumentárny film, Film a politika, Klasický hollywoodsky film, Francúzska kinematografia 30. rokov, Orson Welles, Film noir, Taliansky neorealizmus, Alfred Hitchcock a Robert Bresson. "Po preložení cyklu z dôvodu koronakrízy program semestra ostal zachovaný, zmenili sa len termíny,“ hovorí o vplyve pandémie na organizáciu Filmového kabinetu Michal Michalovič, vedúci oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu, vysvetľujúc: „Dve stretnutia, ktoré sa stihli ešte uskutočniť na jar, sa zopakujú, aby sa frekventanti a frekventantky zrazu neocitli v nejakom vákuu a tiež preto, aby bola zachovaná dramaturgická koncepcia cyklu. Frekventanti a frekventantky, ktorí, ktoré sa prihlásili na semester v pôvodnom termíne, preto majú možnosť absolvovať celý semester odznova.“ •

• Upútavka na film Tiesňové volanie (1:56 minúty). •

• Zvuk sa v kinematografii začal udomácňovať v druhej polovici 20. rokov XX. storočia. Niektorí filmári ho vítali s nadšením, iní skôr nenávistne, ďalší sa k nemu postavili nezaujato. Na prvom stretnutí Filmového kabinetu chcú jeho lektori poukázať na to, že „filmový zvuk nemusí byť nepriateľom obrazu a nemusí slúžiť ani ako jeho bezduchá ilustrácia. V rukách talentovaného umelca sa z neho môže stať výrazový prostriedok rovnocenný obrazu. Naším cieľom je ukázať, že pri kreatívnom využití filmového zvuku sa aj dnes dajú dosiahnuť pozoruhodné emocionálne a estetické výsledky,“ zdôrazňuje Juraj Oniščenko. Príkladom je uvádzaný dánsky film Tiesňové volanie, ktorého debutujúci režisér Gustav Möller sa podľa Juraja Oniščenka „zahráva s ľudskou predstavivosťou, zmyslami, strachom, opierajúc sa o presvedčenie, že najsilnejšie filmové momenty, sú tie, ktoré nevidíme.“ •

• Pri výbere filmov, ktoré reprezentujú jednotlivé témy, zohľadnili dramaturgoviaFilmového kabinetu okrem vzdelávacieho charakteru aj zámer prinášať stále niečo nové. Preto sa filmy naprieč jednotlivými ročníkmi kabinetu obmieňajú. „Stále je z čoho vyberať,“ hovorí Michal Michalovič: „Filmový kabinet sa vyvíja a zatiaľ čo sme v prvých vydaniach čerpali predovšetkým z archívneho fondu Slovenského filmového ústavu, momentálne čerpáme aj z iných zdrojov, často i zo zahraničných. Nakoľko procesy digitalizácie a reštaurovania prebiehajú aj v súčasnosti, rozširuje sa aj ponuka agentov a v ich katalógoch sa objavujú filmy, ktoré ešte pred pár rokmi nebolo v našich podmienkach také jednoduché premietať. Druhým zdrojom sú novšie filmy, ktoré sa viažu k téme prednášok.“ Počas tohto semestra budú projekcie aj snímok Zem spieva (1933) od režiséra Karla Plicku, Veľká ilúzia (1937) Jeana Renoira, Casablanca (1942) Michaela Curtiza, Ani tieň podozrenia (1943) Alfreda Hitchcocka a Zlodeji bicyklov (1948) Vittoria de Sicu. Prvýkrát sú do programu Filmového kabinetu zaradené filmy Čierna mačka (1934) Edgara Georga Ulmera, Dáma zo Šanghaja (1947) Orsona Wellesa či Vreckár (1959) Roberta Bressona. „Divácka verejnosť sa môže tešiť aj na digitálne reštaurovanú verziu známeho a divácky stále obľúbeného filmu Diktátor z roku 1940 od Charlesa Chaplina,“ dopĺňa program Michal Michalovič. •

• Filmový kabinet vznikol pred siedmimi rokmi a s úspechom previedol dejinami kinematografie už desiatky frekventantov či frekventantiek. Jeho stretnutia sa vždy začínajú lektorskou prednáškou, pokračujú projekciou filmu a uzatvára ich diskusia. Preložený druhý semester Obdobie zrenia štvrtého vydania Filmového kabinetu sa začína 21. septembra 2020 a potrvá do 25. januára 2021. „Vzhľadom na to, že sa odhlásil len minimálny počet pôvodne prihlásených účastníkov a účastníčok z jarného termínu, a tiež kvôli tomu, že kapacita kinosály je z epidemiologických dôvodov obmedzená, neotvárame tentoraz prihlasovanie. Voľné miesta, ktoré ostanú nezaplnené, budú uvoľnené do predaja v podobe jednorazových vstupeniek priamo pred začiatkom jednotlivých stretnutí. Neočakávame preto zásadný odliv divákov a dúfame, že semester sa tentoraz už bude môcť uskutočniť celý, hoci v špecifických podmienkach,“ uzatvára Michal Michalovič. •

