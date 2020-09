Neha vo Veľkej Británii i vo svete

• Naša psychosexuálna dráma vstúpila v prvej polovici augusta 2020 na zahraničný trh - a to cez Veľkú Britániu. •

• V renomovanom britskom vydavateľstve Second Run vyšiel Blu-ray nosič s dlhometrážnym filmovým debutom režiséra Martina Šulíka Neha z roku1991, ktorý sa krátko po vydaní stretol s pozitívnou odozvou a s priaznivými kritikami. Ide o prvé vydanie tohto filmu v zahraničí aj o jeho prvé vydanie na Blu-ray nosiči. Súčasne je to už šiesty slovenský film, licencovaný Slovenským filmovým ústavom, ktorý toto prestížne vydavateľstvo ponúklo na zahraničný trh, milovníkom hodnotných kinematografických diel. •

• Obal Blu - ray vydania filmu Neha. • (• zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• Film Neha rozpráva komorný príbeh milostného trojuholníka. Jeho hlavným hrdinom je dvadsaťročný Šimon, ktorý odchádza z rodičovského domu, aby našiel sám seba. Spoznáva Viktora a Máriu a tí ho postupne vťahujú do svojho komplikovaného vzťahu, pohybujúceho sa na hranici nežnosti a krutosti. Šimon postupne odhaľuje ich spoločnú minulosť a čoraz viac podlieha ich spôsobu existencie. •

• „Pre mňa to bol veľmi dôležitý film. Zadefinoval som si pri ňom veľa vecí o spôsobe práce, o vzťahu k štábu, o vzťahu k realite. Ovplyvnilo to skoro všetky moje ďalšie filmy,“ hovorí o svojom debute Martin Šulík v krátkom filme O nehe, ktorý vznikol pri príležitosti vydania Blu-ray nosiča a je jeho súčasťou. „Uvedomil som si, že film by mal odrážať názory všetkých tvorcov. Ak to má fungovať ako kolektívne dielo, tak každý má do toho vniesť svoju tému, ale zároveň všetky témy by mali korešpondovať, dopĺňať sa alebo fungovať v nejakých vzťahoch,“ dodal režisér filmu, scenárista i herec Martin Šulík. •

• Záber z filmu Neha. • (• zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• Nový dokument O nehe zachytáva výpovede tvorcov filmu Martina Šulíka, Ondreja Šulaja, Zuzany Gindl - Tatárovej, Vladimíra Godára a Martina Štrbu. Zrealizoval ho Slovenský filmový ústav v réžii Michala Michaloviča. Okrem neho je súčasťou Blu-ray aj krátky dokument Martina Šulíka Hurá z roku 1989. Nosič obsahuje aj booklet s rozsiahlym textom, jeho autorom je britský filmový publicista, kritik a historika Peter Hames, ktorý sa špecializuje na východoeurópsku a česko-slovenskú kinematografiu a je aj autorom reprezentatívnej publikácie Best Of Slovak Film 1921 – 1991, ktorú pre veľký záujem odbornej i laickej verejnosti Slovenský filmový ústav vydal pred dvomi rokmi už v druhom vydaní. •

• Peter Hames považuje Martina Šulíka za jedného z najvýraznejších režisérov, ktorí v postkomunistickom období pôsobili v Českej republike alebo v Slovenskej republike. „Oba jeho prvé filmy - Neha a Všetko čo mám rád z roku 1993 - súvisia s poslednými rokmi komunistického režimu a so skutočnou a imaginárnou skúsenosťou s novou a neznámou spoločenskou a politickou realitou,“ píše vo svojej štúdii. •

• Režisér, scenárista, herec Martin Šulík (1962). • (• Zdroj: www.25fps.cz •)

• Film Neha vznikal v novej spoločenskej situácii po Nežnej revolúcii 1989, čo sa odrazilo na nakrúcaní aj v spôsobe rozprávania. Podľa dramaturgičky filmu Zuzany Gindl - Tatárovej išlo o modernú výpoveď o Slovensku. Vo filme O nehe hovorí: „Mnohí režiséri na začiatku deväťdesiatych rokov zobrali do rúk 'fangľu' a aj tí najväčší si štrnganie kľúčmi vpašovávali do svojich filmov. Martin taký nikdy nebol a ani nikdy nebude, ako ukázala jeho doterajšia filmografia. Pritom urobil niečo, čo bolo oveľa presvedčivejším, hlbším a filozofickejším odrazom predchádzajúcich rokov i toho, kam sa uberáme, než tí, ktorí tú 'fangľu' zdvihli.“ •

• Britské vydavateľstvo Second Run, ktoré sa dlhodobo špecializuje na vydávanie významných a oceňovaných filmov z celého sveta, vydalo film Neha na Blu-ray nosiči ako šiesty slovenský film, licencovaný Slovenským filmovým ústavom. V minulosti vydalo na zahraničný trh aj DVD nosiče s filmami Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka a Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera. Film Panna zázračnica (1966) v réžii Štefana Uhra bol vydaný aj na Blu-ray nosiči. •

• Na zahraničný trh sa nosič s filmomNeha dostal 10. augusta 2020 a stretol sa s pozitívnym prijatím. Napríklad Britský filmový inštitút ho dáva do pozornosti ako „formálne a štrukturálne dôsledný 'štrajkujúci' debut, (...) ktorý vznikol bezprostredne po páde Slovenskej socialistickej republiky a mapuje ničivé dôsledky režimu na osobné vzťahy v období normalizácie.“ Opisuje ho ako psychosexuálnu drámu, podobnú raným filmom režiséra Romana Polanského. Na kvalitu filmu i na technickú stránku nosiča upozorňuje viacero zahraničných médií, venujúcich sa kinematografii a 'domácemu videu.' •

• O filme Neha na webe Second Run --- link. •

• Blu-ray s filmomNeha je možné kúpiť či objednať v predajni SFÚ Klapka.sk --- link. •

• zdroj článku: •

• Tlačová správa Slovenského filmového ústavu --- link. •