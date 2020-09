Veď aj toto sa dá počúvať

• Týmto článkom uzavieram trilógiu o hudbe, piesňach, ktoré z našich rádií nepočujete - pretože kvóty, nariadenia, zákony. •

• Píšem o tom, že povinné kvóty slovenskej hudobnej produkcie, zákonom nariadené a zákonom sprísňované, ktoré musia dodržiavať všetky naše rádiá (domnievam sa, že aj na televízie príde čas), sú kontraproduktívne a v konečnom dôsledku ochudobňujú poslucháčsku verejnosť = odrádzajú ju od počúvania slovenských rozhlasových staníc, ich programov. Súčasne musím zdôrazniť, že mi v žiadnom prípade nejde o to, aby naše rádiá vysielali piesne, skladby, aby naše televízie vysielali videoklipy toho, čo chcem počúvať ja. Čo chcem počúvať, čo počúvam, čo mám v obľube - to si prehrávam doma či v aute. •

• Súvisiace články trilógie: •

• 1. Nechceme kvóty - chceme slobodu! (SME) --- link. •

• 2. Chceli by ste počúvať toto? (SME) --- link. •

• V tejto časti sa vyberieme na "okružnú hudobnú cestu" po krajinách, hraničiacich so Slovenskom. Začneme Českou republikou. •

• Vladimír Mišík v roku 2019 vydal album Jednou tě potkám. Získal zaň celú sadu ocenení Cena Anděl Coca~Cola 2019 - bez toho, že by si to naše médiá vôbec všimli. Album je to vynikajúci - vybral som z neho pieseň Jo, jo, jo, jo. Hudbu aj text zložil Láďa Mišík. Veselý a pravdovravný text zrkadlí partnerské - manželské vzťahy po dlhých desaťročiach spolužitia a spolunažívania. Mimochodom - viete, že Láďa Mišík sa celým menom volá Vladimír Jan Mišík a že jeho otcom bol americký vojak a matkou slovenská zdravotná sestra? Nevedeli? Už viete. •

video //www.youtube.com/embed/voBUMpBdh28

• Roman Dragoun so skupinou Futurum v roku 1987 vydal album Jedinečná šance a na ňom je i pomalá pieseň, 'slaďák' Zdroj. Krásna skladba s peknými sólami. Pre upokojenie nervov vodičov a vodičiek v ranných zápchach v okolí Bratislavy a v meste samotnom je ako stvorená. Aj pri dlhej jazde diaľnicou Košice - Bratislava a späť dobre padne. •

video //www.youtube.com/embed/Lsg3TH0W24A

• Poznámočka na okraj notového papiera: Piesne od Láďu Mišíka a Romana Dragouna si dovoľujem venovať diskutujúcemu s nickom 'jedák' - aj za upozornenie na skvosty hudby spoza rieky Morava. A pridávam ešte jednu, do tretice: Mejla Hlavsa a skupina Fiction - Básníci ticha z albumu Fiction (1995). Okrem toho, že ide o vynikajúcu generačnú výpoveď, môže pieseň poslúžiť aj ako malá učebnica angličtiny. •

video //www.youtube.com/embed/nD6VsMxXgkM

• Pokračujeme Poľskou republikou. •

• Na odľahčenie žánrov z Česka niečo popové s nádychom reggae. Skupina Vivat vznikla v roku 1996 v meste Suwałki a zatiaľ vydala päť albumov a natočila vyše dvadsať televíznych klipov. V Poľsku sa Vivat teší obrovskej popularite hlavne medzi mlaďou a omladinou. Pieseň Oddam ci wszysko je tohtoročnou jarnou novinkou 'zespółu muzycznego.' •

video //www.youtube.com/embed/mumKGsdHqno

• Tadeusz Nalepa - napriek tomu, že už nie je medzi nami, patrí medzi ikony poľského blues. Pieseň Kiedy byłem małym chłopcem nahral so skupinou Breakout a vyšla v roku 1971 na albume Blues. Myslím si, že nerobím zle, keď tvorbu Tadeka odporučím do pozornosti všetkým, majúcim náklonnosť k hudobnej i k interpretačnej kvalite. •

video //www.youtube.com/embed/lWXSUuosxtk

• Pokračujeme Ukrajinou. •

• Ignea je ukrajinská metalová skupina, vznikla v roku 2011 v Kyjeve. Skladba Alga je z albumu The Sign Of Faith z roku 2017 a je výborne aranžovaná do zvukotvaru žánru, zvaného symphonic metal. Začiatok skladby je ako hudba k dobrému filmovému thrilleru. Viaceré kompozície od skupiny Ignea stoja za pozornosť nielen uší a ušiek. •

video //www.youtube.com/embed/6KOXbzMRQHs

• СКАЙ - S. K. A I. je ukrainská rocková skupina, vznikla v roku 2001 v meste Ternopiľ na západe krajiny, pri rieke Seret. Jej produkcia je zo žánru tvrdšieho rocku. Pieseň Україно vyšla na albume Україно (Rock Version) v roku 2015 - je to silná, hymnická óda na vlasť, o vlasti. Veľmi pekné je video k nej - predstavuje Ukrajinu z mnohých uhlov: od histórie cez bohatstvo a kultúru, pamiatky a tradície, až po moderný dnešok. •

video //www.youtube.com/embed/dUpTjDqjQoo

• Z Ukrajiny ešte jedna skladba - ukrajinská národná hymna - Державний Гімн України - a to v inštrumentálnej, rockovej verzii, hrá mladý a nesmierne populárny multiinštrumentalista Микита Рубченко - Nicky Rubchenko z Kyjeva. Nuž - nebyť či byť vlastencom? •

video //www.youtube.com/embed/1VCQDoYop64

• Hudobné putovanie zakončíme v Maďarsku. •

• Ricsárdgír je skupina, ktorá vznikla v roku 2006. Viac neviem, už len to, že sa zameriava na indie pop a na hudobnú alternatívu. Veselotanečná pieseň Szintis Laci je z albumu Rise Of The Koala z roku 2019. Videoklip nás presviedča o zmysloch pre rytmus, hudba je vhodná na počúvanie - opäť v zápchach, zo Šamorína vo všetkých smeroch. •

video //www.youtube.com/embed/UAO7fMcECgw

• O dievčenskej, vlastne už poriadne ženskej skupine Baby Dolls neviem nič. Iba to, že hrá všetko: tanečnú aj elektronickú hudbu, rock aj r & b aj soul... Pieseň Nekem nő kell je z rovnomenného albumu z roku 2008 - a video k nej je označené znakom +18 - teda patrí do kategórie 'šteklivé.' Nuž, pošteklilo - až som sa rozosmial. Ale muzika to nie je na zahodenie - hlavne ak sa nemôžete dostať z Bratislavy na cmiter v Dunajskej Strede - lebo zápchy. •

video //www.youtube.com/embed/SVdj45C422c

• To je všetko. Čo vy na to? •

• Hudbu, piesne, ktoré mám rád, páčia sa mi, nájdete na mojom Facebooku --- link. •