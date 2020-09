Chceli by ste počúvať toto?

• Keď som zverejnil článok Nechceme kvóty - chceme slobodu! ozvali sa hlasy, že som v ňom nedal priestor našej súdobej hudbe. •

• Cieľom článku bolo ukázať, že existuje veľa hudobných skupín, interpretov a interpretiek, o ktorých slovenská poslucháčska verejnosť v obrovskej prevahe ani len netuší. Pritom nejde iba o produkciu z Veľkej Británie alebo z USA. Rozľahlé hudobné priestory, zaplnené západoeurópskou i východoeurópskou kvalitou, dodnes dramaturgie slovenských rádií či internetových vysielaní ako keby vôbec a naschvál neobjavili, akoby o ich existencii ani len netušili. A to je veľká škoda. Aj preto, lebo našu poslucháčsku verejnosť už viac než nudia opakované odrhovačky, valiace sa s elánom pažravosti éterom naozaj desaťročia. •

• Pospytoval som sa a aj vďaka internetu a hlavne sociálnym sieťam som sa dostal k niektorým buď celkom novým alebo mladším hudobným dielam slovenských interpretiek a interpretov. Konkrétne z Liptovského Mikuláša a okolia, z Liptova. Vybral som kolekciu, ktorú predstavujem. Čo z nej sa vám najviac páči, pozdáva - čo by ste chceli počuť v našich rádiách alebo dokonca vo forme videoklipov sledovať v našich 'telkách' v nejakej špeciálnej televíznej relácii, zameranej na súčasnú slovenskú hudbu? Napíšte do diskusie. •

• Peter Korman je z Liptovského Mikuláša. Hlavne jazzový kontrabasista študoval hru na kontrabas na konzervatóriu v Banskej Bystrici, na Janáčkově akademii múzických umění v Brně aj na Jazz Institut Berlin. Z jeho debutového albumu Root System (2019) som vybral skladbu Hernia. Viem si predstaviť, že by znela, podobne ako ostatné z albumu, napríklad v niektorých večerných či neskorovečerných reláciách rozhlasu, rádií. •

video //www.youtube.com/embed/7hCM3sRgEoA

• Od nového jazzu prejdime k ľahkému popu. Aj Stanzitta - Stanka Červená je z Liptovského Mikuláša. Jej produkcia siaha k brehom elektronickej a tanečnej hudby. Napriek tomu, že to nie je práve 'šálka mojej obľúbenej kávy,' neupieram Stanzitte elán v tvorbe, dokonca ani talent. Mám ale dojem, že jej piesne sú akosi "prekristínované." Ale taká je dnešná móda. Mrzí ma, že tvorcovia, tvorkyne videoklipov Stanzitty scenáristicky, 'príbehovo' i vizuálne uviazli v minulosti a v mnohých formách klišé. Ale počúvať sa to dá, aj pozerať sa na to dá. Od Stanzitty ponúkam Better Days (2020) a Odpúšťam (2020). Video k prvej vzniklo hlavne pri Liptovskej Mare, k druhej v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. •

video //www.youtube.com/embed/pGiGx5m3QQY

video //www.youtube.com/embed/MJwbQaE8jmg

• Pred záverom liptovský rap a hiphop - skupina Chupo z Liptovského Mikuláša. Prvá pieseň sa volá Peťa, si top a je oslavným rapovým hymnusom na našu lyžiarsku reprezentantku Petru Vlhovú. Po krátkom, dramatickom zvukovom úvode prichádza spŕška slov, viet, celkom umne zrýmovaných. Druhá pieseň sa volá Nezastaviteľný. Myslím si, že v prípade takých žánrov, akými je hip - hop a rap, ide predovšetkým o obsah textov. •

video //www.youtube.com/embed/-vjXTVE5BWE

video //www.youtube.com/embed/6bu61yfXJy4

• A ešte niečo: na ľudovkovú nôtu - Ľudová hudba Jas z Jablonova: Peťa, si top! (Hymna pre Petru Vlhovú). Pozor - pieseň čiperná nemá nič spoločné s rapom. •

video //www.youtube.com/embed/8Xt-ucVmFMI

~ • ~ • ~

• Nakoniec vyše šesťminútová exkurzia do hudobnej histórie. V utorok 15. septembra 2020 uplynie presne 45 rokov od pondelka 15. septembra 1975 - od dňa, keď vo veľkej Británii vyšiel legendárny album Wish You Were Here ikonickej skupiny Pink Floyd. Môžete si, v rámci osláv Diela, vypočuť skladbu Wish Ypo Were Here - tak, ako bola nahratá s husľovým sólom. Hráčom je Stéphane Grappelli (26. január 1908, Paríž, Francúzsko - 1. december 1997, Paríž, Francúzsko), jazzový huslista a saxofonista. Táto nahrávka sa napokon na album nedostala. Nájdeme ju v kolekcii Pink Floyd - Wish You Were Here - Immersion Box Set, ktorá vyšla 8. novembra 2011 a obsahuje veľa lahôdok pre uši i oči. •

video //www.youtube.com/embed/Bm4sDyCW0k8

• súvisiaci článok: •

• Nechceme kvóty - chceme slobodu! --- link. •