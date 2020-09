Služobníci v sieti - na palubu!

• Slovenská distribučná filmová spoločnosť Filmtopia uvedie na 15. Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik sedem filmov. •

• Slovenská distribučná spoločnosť Filmtopia obohatí

Medzinárodný filmový festival Cinematik 2020

v Piešťanoch

kolekciou siedmich filmov - z toho päť bude v slovenskej premiére. Jej filmami sa budeuž 15. ročník festivalu slávnostne otvárať aj zatvárať. Už vo štvrtok 10. septembra 2020 festival otvorí dlho očakávaný film Ivana Ostrochovského Služobníci, ktorý už stihla vyzdvihnúť aj medzinárodná kinematografická scéna. Posledným festivalovým filmom v mekke kúpeľníctva bude francúzsky poetický film Na palubu! - v utorok 15. septembra 2020. •

• Jeden z bannerov 15. MFF Cinematik v Piešťanoch. • (• Zdroj: www.cinematik.sk •)

• Jubilujúci 15. ročník MFF Cinematik v Piešťanoch bude od 10. do 15. septembra 2020. Ďalšie premiérové festivalové tituly sú: novinka od Bohdana Slámu Krajina ve stínu, špeciálna verzia koprodukčného filmu Víta Klusáka a Barbory Chalupovej V sieti 18+ a nórsky film Disco. Na programe je aj silný príbeh francúzskej astronautky Sarah o lásky matky k dcérke i k vesmírnemu poslaniu Proxima, ktorý je v slovenských kinách od konca júla tohto roku. Siedmy film zatiaľ figuruje ako 'Filmové prekvapenie.' •

• „Je nám cťou, že naše filmy otvoria aj zakončia filmový festival Cinematik 2020. Vďaka tomu, že dramaturgovia festivalu vybrali z ponuky Filmtopie až sedem filmov, môžeme ich aj v tejto, pre kultúru tak náročnej situácii, spoločne predstaviť divákom a diváčkam. Teší ma táto spolupráca,“ povedala riaditeľka spoločnosti Filmtopia Silvia Učňová Kapustová. •

• Film Ivana Ostrochovského Služobníci zožal oslavné kritiky už na svetovej premiére na slávnom MFF Berlinale a Európska filmová akadémia ho nominovala aj do prestížneho výberu najlepších titulov európskej kinematografie uplynulého roka. Film je zasadený do roku 1980, do obdobia komunistického Československa počas éry studenej vojny. Festival ho uvádza v rámci programovej sekcie Čo dom dal vo štvrtok 10. septembra o 19:00 hoiine v Dome umenia v Piešťanoch - do slovenských kín vstúpi 12. novembra 2020. •

• Záber z filmu Služobníci. • (• Zdroj: © Filmtopia - www.filmtopia.sk • )

• Upútavka na film Služobníci (1:12 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/UqZKtKQhlg4

• V prvý deň festivalu o 20:30 hodine bude mať verejnosť možnosť pozrieť si aj film Proxima - príbeh francúzskej astronautky Sarah, ktorá hľadá životný balans medzi kariérou a materstvom. Hlavná hrdinka je v poslednej, náročnej fáze príprav pred letom na Mars, alee rovnako dôležitá je pre ňu iná misia - udržať si vzťah s milovanou sedemročnou dcérkou Stellou v čase lúčenia sa. Režisérka a scenáristka Alice Winocour zverila hlavnú úlohu úspešnej herečke Eve Green. Film uvedú v letnom kine Bažant Kinematograf. •

• Záber z filmu Proxima. • (• Zdroj: © Filmtopia - www.filmtopia.sk • )

• Upútavka na film Proxima (1:44 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/8SFhBakU7A0

• Filmová snímka Víta Klusáka a Barbory Chalupovej V sieti sa teší aj na Slovensku veľkému diváckemu záujmu. Festival uvedie v slovenskej premiére jeho "nezostrihanú" verziu s názvom V sieti 18+ vo štvrtok 10. septembra o 21:30 hodine v piešťanskom Dome umenia. Autori ponúkajú experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete. Tri herečky, tri izby, desať dní a 2 458 sexuálnych predátorov. Tri dospelé herečky s detskými črtami dostávajú za úlohu prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach predstierať, že majú dvanásť rokov. A dráma sa začne... •

• Záber z filmu V sieti. • (• Zdroj: © Filmtopia - www.filmtopia.sk • )

• Upútavka na film V sieti (2:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/OxUZz5wP5Pc



• V piatok 11. septembra o 20:30 hodine bude na plátne Bažant Kinematografu slovenská premiéra nórskeho filmu Disco. 'Keď šampiónka v tanci začne zlyhávať, jej rodina spochybňuje jej vieru a vyzýva ju aby hľadala radikálnejšie riešenia' znie anotácia k filmu režiséra a scenáristu Jorunna Myklebustu Syversena - citlivému dielu o starostiach v dospievaní, o túžbach a ich ne-napĺňaní sa, o hľadaní (v) mladosti. •

• Záber z filmu Disco. • (• Zdroj: © Filmtopia - www.filmtopia.sk • )

• Upútavka na film Disco (2:37 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/jp2TtafgVTA

• Najnovší film úspešného českého režiséra Bohdana Slámu Krajina ve stínu prídei do našich kín 8. októbra 2020, prví diváci ho na Slovensku uvidia práve na MFF Cinematik - a to v nedeľu 13. septembra o 14:00 hodine v Dome umenia v Piešťanoch. Film, nakrútený podľa skutočnosti, rozpráva príbeh obyvateľov zabudnutej dedinky neďaleko česko - rakúskych hraníc, ktorým vstúpia do života udalosti 30. až 50. rokov XX. storočia. Pred tým bolo podstatné obrábať pole, prežiť zimu a vychovať deti, teraz si treba vybrať kto je Rakušan, kto Nemec a kto Čech a zaplatiť cenu, ktorú takéto rozhodnutie prinesie. A tak sa z doposiaľ pokojne žijúcich susedov stávajú zarytí nepriatelia, ktorí si navzájom vyrovnávajú účty aj za cenu zločinu, straty etických zábran a ľudskosti. V dráme s výstižným názvom účinkuje Magda Borová, Csongor Kassai, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Agi Gubíková a ďalší. •

• Záber z filmu Krajina ve stínu. • (• Zdroj: © Filmtopia - www.filmtopia.sk • )

• Upútavka na film Krajina ve stínu (2:39 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/APCG4e3OpCQ

• Medzinárodný filmový festival Cinematik 2020 v utorok 15. septembra o 18:00 hodine v Dome umenia v Piešťanoch uzavrie francúzsky tohtoročný film Na palubu! 'Mala to byť jednorazová zdieľaná jazda, lenže všetko sa skomplikovalo už v Paríži, keď namiesto očakávaných slečien obsadili sedadlá Edouardovho auta zavalitý dobrák Chérif a prostoreký frajer Félix. Trio symbolicky stroskotá v idylických kulisách divokej rieky a prázdninového kempu na juhu Francúzska,' píše sa v anotácii ku komediálne ladenému filmu režiséra Guillaumea Braca, ktorý príde do slovenských kín na začiatku nového roka 2021. •

• Záber z filmu Na palubu! • (• Zdroj: © Filmtopia - www.filmtopia.sk • )

• Upútavka na film Na palubu! (1:22 minúty. •

video //www.youtube.com/embed/ryNnVvTMglw

• Medzinárodný filmový festival Cinematik 2020 --- link. •

• zdroje článku: •

• Tlačová správa agentúry bARSdobrýchýr a archív autora --- link. •