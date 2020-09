Nechceme kvóty - chceme slobodu!

• Manipulatívne štátne móresy a nátlaky neriadení, príkazov a prikázaní pretrvávajú aj vyše tridsať rokov od pádu boľševika. •

• Tentoraz v podobe akýchsi kvót povinných minút, ktoré musia byť v slovenských rádiách bez výnimky a podľa zákonov naplnené produkciou slovenských hudobných skupín, slovenských speváčok a slovenských spevákov, slovenských skladateľov, skladateliek, textárov, textárok. Aby toho nebolo málo - kvóty sa majú opäť zvýšiť - tak prikáže zákon. A beda tomu, kto nebude počúvať! Budú sankcie, tresty, rušenia a zákazy! •

• V časoch tvrdého boľševického temna diktatúry súdruhovia a súdružky prikázali - zákonmi, pod hrozbami trestov väzení, konfiškácií majetkov, rôzne kvóty - teda kontingenty. Muselo sa odovzdávať, štátu, toľko hektolitrov mlieka na kravu, toľko a toľko vajec denne, pšenice, zemiakov... Kto nesplnil - šup s ním na výsluchy, mlátiť eštébákmi, potom obviniť zo sabotovania a zavrieť do ťurmy jáchymovských uránových baní, deti vyhodiť zo škôl... A aby toho nebolo málo, tak boľševický ideologický uzurpátor zakázaj jazz, swing, blues, rock... •

• Dnes tu máme iný teror - štátny teror toho, čo musia vysielať, šíriť rádiá - a tým čo musíme, i keď nechtiac (napríklad v obchodoch, reštauráciách, v autobusoch...) počúvať my. O tieto neoboľševické praktiky sa zasluhujú umelecky anorektické vychrtliny typu Jožo Ráž, Maťo Ďurinda, Drišľak, Paľo Habera, Peter Nagy, Desmod, Senzus... ...a podobné elementy. •

• Čo s tým? Nuž - treba ignorovať všetky slovenské rádiá, omieľajúce odrhovačky. •

• Úbohé je zdôvodňovanie zvyšovania kvót - napríklad taký Martin Ďurinda tvrdí, že treba počúvať slovenčinu. Tak teda fajn - pozrime sa na tú slovenčinu, napríklad v podaní Petra Nagya, ktorý v pseudopiesni Krásny zadok vyspevuje: "Svet je krásny zadok a záleží od vkusu / či dáš naňho pusu, či nakopneš od hnusu" a tiež o "barákoch a hysákoch," o "sexy rytme Freuda." Ukážka chlipnosti a dutej prvoplánovej úbohosti - to má byť o "používaní slovenčiny," ako by to antiumelci chceli? Ešte to tak! •

• Úbožiatká nevedia zaujať tvorbou s hodnotou i nadčasovým posolstvom - tak to razia cez zákony. Primitívne. Ale - dosť kritiky, veď dotieravý hmyz ich akože tvorby je známy. Našťastie - máme insekticídy aj akaricídy: počúvajme to, čo sa nám páči, čo máme radi, rady. •

• Čo počúvam a súčasne vám odporúčam? Okrem geniálnej klasiky Pink Floyd a sólovej tvorby členov skupiny, okrem iných klasík hudobného rocku, artrocku, bluesu, soulu, jazzu etc., ponúkam zopár piesní, ktoré pravdepodobne nepoznáte, tak ako ani ich interpretov. •

• Indochine je francúzska rocková hudobná skupina, vznikla v Paríži roku 1981. V roku 2017 vydala album s názvom 13 (Treize) a na ňom je i svieža a úderná pieseň Un été français / Francúzske leto. Videoklip k nej bol nakrúcaný nocou, na streche De l'Arche de la Défense - teda Oblúka Obrany, je v ňom ohňostroj. A Paríž zadarmo. •

video //www.youtube.com/embed/vev5icVBU2g

• Blackberry Smoke je americká skupina, vznikla v roku 2000 v Atlante. V roku 2012 vydala album The Whippoorwill a na ňom je aj pekná, baladická pieseň One Horse Town. •

video //www.youtube.com/embed/T80B7s7ekGo

• Deep Purple výborne poznáme a členky, členovia fanklubu ikonických Britov už majú ich najnovší album, vyšiel nedávno a volá sa Whoosh! - nájdeme na ňom aj ekobaladu s charakteristickým 'párplovským' zvukom a pekným ochranárskym videom: Nothing At All. •

video //www.youtube.com/embed/ldMNQoV9YCs

• Budka Suflera z Poľska má tiež nový, tohtoročnýalbum. Volá sa W kinie tak jest - peknú, príjemnú titulnú pieseň z neho ponúkam k čaju či káve a doboške - aj s fajn videom. •

video //www.youtube.com/embed/PhblOOdXuXA

• Keď som to tak spočítal, ponúkol som vám asi dvadsať minút piesní nie slovenských interpretov a autorov hudby aj textu. Aby som "dodržal kvóty" - na záver jeden celý album. Má takmer 44 minút, volá sa Zelená pošta, v roku 1972 ho nahral Pavol Hammel a Marián Varga. To je hudba, to sú texty, to je slovenčina, to je spev! Viete si predstaviť, že sa skladby z neho lejú z našich rádií? Ja radostne áno - denne i nočne. •

video //www.youtube.com/embed/xYHjx9aaBIk

• Bonus na záver: Včera (vo Veľkej Británii) a dnes (v USA) uplynulo presne 33 rokov od vydania geniálneho albumu A Momentary Lapse Of Reason od skupiny Pink Floyd. Kristove roky tohto Diela si pripomeňme oslavou a kompozíciou The Dogs Of War. •

video //www.youtube.com/embed/0XrYoNbO-78

• Súvisiaci článok: Buďme hrdý národ a počúvajme slovenčinu... (SME) - link. •