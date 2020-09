Rímski katolíci už zas zakazujú

• Hlavní predstavitelia našej rímskokatolíckej cirkvi opäť vykročili na cestu zákazov. Tentoraz zakázali knihu pre deti - učebnicu. •

• Vari si spomeniete na škandalózne excesy Katolíckej cirkvi na Slovensku - ďalej budem písať len 'Cirkev' - od roku 1990, keď táto Cirkev zakazovala, zatracovala, preklínala, do pekiel posielala... ...napríklad sa priamo cez Konferenciu biskupov Slovenska snažila zakázať distribúciu a všetky projekcie celosvetovo oceňovaného filmuĽud verzus Larry Flint (réžia Miloš Forman, 1996 - hlavne pre plagát filmu, na ktorom je hlavný predstaviteľ, herec Woody Harrelson, zobrazený v polohe ukrižovaného v polodetailnom ženskom lone. Alebo na podobné snahy zakázať mnohé koncerty a festivaly skupín s tvrdou hudbou - podľa Cirkvi satanistickou, od diablov pochádzajúcou, nečistou. Alebo na ďalšie stoporené snahy Cirkvi zakázať fašiangové sprievody, pochody masiek čertov. Alebo na zákazy hrať v rádiách hudbu, ktorá Cirkvi neznie dosť svätuškársky. Nespomínam si ale na to, že by táto Cirkev protestovala dajme proti dobovým reklamám aj billboardom na šarišské pivo - bol na nich zobrazený tučný, vysmiaty mních a na krku mal zavesenú reťaz - ale namiesto kresťanského kríža s Ježišom hompáľal sa mu otvárač na pivo. Hotová svätá úroveň! •

• Tematický ilustračný obrázok. • (• Zdroj: www.cynickaobluda.sme.sk •)

• Teraz sa Cirkev "obula" do knihy Láske sa treba učiť - ide o knihu pre deti od štyroch do siedmich rokov veku a je úvodom do vzťahovej a sexuálnej výchovy. Jej autormi sú talianski psychológovia Ezio Aceti a Stefania Caglianiová, ktorí spolupracujú s katolíckymi školami a aj s talianskymi biskupmi. „Odbornosť autorov či prekladateľov nie je vždy zárukou pravovernosti. Aj najväčší odborníci prechádzajú rôznymi krízami svojho života, keď môžu veci vidieť v nepravom svetle a zmiasť tak veľký počet ľudí,“ varuje pred knihou arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. Kniha netrápila len arcibiskupa Oroscha, od januára o nej na niekoľkých stretnutiach diskutovali aj v Konferencii biskupov Slovenska, napríklad v subkomisii pre katolícke školy a v subkomisii pre školské vyučovanie náboženstva.„Z týchto stretnutí vzišli stanoviská, ktoré neboli zverejnené. V podstate sa však zhodli v neodporúčaní spomenutých publikácií, najmä s ohľadom na druhý diel,“ vysvetlil hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Druhý diel knihy má rovnaký názov, určený je deťom vo veku od osem do jedenásť rokov. Členom subkomisií podľa M. Kramaru prekážalo, že kniha obsahuje návod na použitie prezervatívu a, chýba v nej zmienka o sobáši a o sexuálnej zdržanlivosti. „Nemalá časť detí, ktoré sa ešte len pripravujú na prvé sväté prijímanie, o sexuálnom živote takýmto spôsobom nerozmýšľa a príliš skoré prezentovanie explicitných informácií môže necitlivo zasiahnuť do ich detského sveta,“ vysvetľuje M. Kramara. Kniha má podľa neho ešte prejsť podrobnejšou recenziou a skúmaním. •

• Akosi "samozrejme" hlavy Cirkvi v knihách našli aj to, čo tam vôbec nie je - hlavne LGBTI témy. Ale na to sme si už,pri Cirkvi Jedine(čne)j obzvlášť zvykli. Na to, že by pranierovali napríklad alkoholizmus, všakovaké drogy, domáce násilie na ženách, deťoch, že by kritizovali neľudské zaobchádzanie s domácimi i hospodárskymi zvieratami, znečisťovanie a likvidovanie Prírody, neekologické správanie sa ľudí, posadnutosť bezduchým konzumom, mamonom, dokonca vraždy, iné trestné činy - aby toto Cirkev systematicky pranierovala a odsudzovala, tak na to zabudnime! A na rázne odsúdenie pedofilov v radoch Cirkvi a nekompromisné vylúčenie z Cirkvi zabudnime ešta viac! Napokon - čo čakať od takejto Cirkvi, nerešpektujúcej ani len mnohé slová, výzvy pápežov, vrátane súčasného. Samostatne by sme sa mohli venovať blahosklonnému a usmievavému odobrovaniu extrémistov., kotlebovcov, velebeniu zločinca Jozefa Tisa, okiadzaniu jeho kostí, zádušným omšiam za neho - za slovenského vojnového zločinca, žehnaniu nenávisti popieračov holokaustu a iných masových vrážd - v tom je Cirkev doma ako stará sardinka v konzerve s botulínom. •

• Vrátim sa k tým zákazom. Už sme ich tu mali neúrekom. Fašisti, nacisti a ich domáci hlinkovskí kolaboranti zakazovali, zakazovali boľševickí ideológovia komunizmu, dnes už začína zakazovať a prikazovať aj vláda premiéra Igora Matoviča... ...a so stálymi inováciami zákazov prichádza Cirkev. Komu sa nepáči - toho Cirkev vyobcuje (zo svojich radov). Kde to žijeme, kde to začíname žiť, v akej dobe neotemna? To len Vánok Svätý vie - ak to vôbec tuší. Ale ide z toho strach a hrôza - priam pekelné - z tých hláv Cirkvi a jej oviec. •

• Zdroj úvahy, citácie: Detská kniha zakázaná biskupom... (Denník N) --- link. •