Keď sa starci mstia

• Dvaja veteráni vojny a protikomunistického odboja sa rozhodnú pre poslednú akciu v živote: zabiť komunistického prokurátora. •

• Na Slovensko prichádza česko - slovenský film roka, road movie Staříci. Film známej režisérskej dvojice Martin Dušek - Ondřej Provazník zabodoval tak na Cenách českej filmovej kritiky 2019, ako aj v cenách Český lev 2020. Silný príbeh o krivdách z minulosti (a ich vy-riešení) a o starobe (ale nie duševnej) korunujú vskutku skvelé výkony známych hereckých bardov: Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička sú excelentní! Na plátne kamaráti z protikomunistického odboja, bývalí politickí väzni, vojnový veterán a invalid na vozíčku - v realite herci, ktorí sa na pľaci stretli prvýkrát. Film podľa skutočnej udalosti vstupuje do slovenských kín už vo štvrtok 10. septembra 2020 - a to vďaka našej distribučnej spoločnosti Filmtopia, prinášajúcej na plátna slovenských kín i do online priestoru filmy s hodnotou pre všetky vekové a záujmové kategórie divákov aj diváčok. •

Plagát na film Staříci.

• Film je česko - slovenskou koprodukciou so slovenskou produkčnou spoločnosťou Sentimental film známeho a úspešného, oceňovaného producenta Ivana Ostrochovského. •

• Herec Jiří Schmitzer, ktorý dostal za postavu Vlastimila Reinera vStaříkoch svojho štvrtého Českého leva, na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch povedal, že ho oslovil už scenár, také veľké role hráva v súčasnosti už pomenej. Tému filmu zhrnul do otázky, „Kde má morálka svoje hranice, či brať, alebo nebrať spravodlivosť do vlastných rúk?" S hereckým partnerom Ladislavom Mrkvičkom sa nikdy pred nakrúcaním tohto filmu pracovne nestretli – ani pri filme ani v divadle – a vzniklo medzi nimi až priateľské puto. •

• Dráma a road movie s prvkami až čierneho humoru Staříci získala tri Ceny českej filmovej kritiky za rok 2019: Najlepší film, Najlepšia réžia, Najlepší herec (Jiří Schmitzer) a dve nominácie na túto cenu a dvoch Českých levov 2020: Najlepší herec v hlavnej úlohe (Jiří Schmitzer), Najlepší herec vo vedľajšej úlohe (Ladislav Mrkvička) a osem nominácií na aj divácky rešpektovanú cenu Český lev. Film sa stretol s veľmi priaznivou diváckou odozvou. •

• O čom a o kom Staříci sú? Film je inšpirovaný vojnovým hrdinom, plukovníkom Pravomilom Raichlom, ktorý si údajne chcel vybaviť účty so skutočným komunistickým prokurátorom Karlom Vašom. Ten v 50. rokoch XX. storočia stál za zinscenovanými súdnymi procesmi i za nejedným protiprávnym trestom smrti, a pretože justícia ani po roku 1990 nekonala dôsledne, plukovník sa rozhodol konať sám - pomstiť sa. •

Záber z filmu Staříci - Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička.

Záber z filmu Staříci - Jiří Schmitzer

• České médiá písali o tomto filme v čase jeho premiéry ako o 'skvele nakrútenej road movie o pomste a starobe' či jako o 'pánskej jazde pre pokročilých.' Príbeh je o dvoch bývalých politických väzňoch vo vyššom, seniorskom veku, ktorí sa vydávajú v obytnom aute naprieč republikou. Ich cieľom je vypátrať a zabiť komunistického prokurátora z 50. rokov, ktorý nikdy nebol za svoje činy oficiálne potrestaný. Z amerického Oregonu prilieta do Prahy emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), vojnový veterán a bývalý politický väzeň. Má vyše osemdesiat rokov, je pripútaný na invalidný vozík a do značnej miery odkázaný na pomoc ostatných. Preto na neho už na letisku čaká Antonín (Ladislav Mrkvička), starý kamarát z protikomunistického odboja. Skoro vyjde najavo, že Vlasta prišiel do Česka uskutočniť poslednú misiu svojho života. Chce vypátrať a zabiť komunistického prokurátora Václava Mráza, ktorého porevolučné súdy nedokázali alebo nechceli za jeho zločiny z temnej politickej a spoločenskej minulosti potrestať. Vlastimil prehovorí Antonína, aby mu s akciou pomohol. Ten si požičia od vnuka starú obytnú dodávku a upraví ju tak, aby sa v nej mohol Vlasta pohybovať. A tak akční starci vyrážajú na pre nich veľmi náročnú cestu za odplatou. Okrem spomínaných hercov v hlavnej a vo vedľajšej úlohe v 92-minútovom filme Staříci hrajú aj Dušan Kaprálik, Milena Steinmasslová, Michal Suchánek, Pavel Batěk, Marika Procházková... Kameramanom filmu je Lukáš Milota, hudbu preň zložili Matouš Hejl a Miroslav Srnka, scenár napísala režisérska dvojica filmu - Martin Dušek a Ondrej Provazník. •

• Upútavka na film Staříci (2:21 minúty. •

video //www.youtube.com/embed/YjgTrBQ_Ut0

