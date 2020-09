Impulzívne fotoportréty

• Portréty štvorice finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana 2020 vytvorila fotografka vietnamského pôvodu Kvet Nguyen. •

• Tohto roku portréty štvorice finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana 2020 vytvorila fotografka vietnamského pôvodu Kvet Nguyen. Spolupráca s COČ ju veľmi potešila.„Prijala som to ako výzvu priniesť vlastný prístup do finálnych fotografií,“ povedala s tým, že fotenia koncipovala s osobným prístupom ku každému z finalistov. Meno laureáta či laureátky Ceny Oskára Čepana 2020 bude známe 13. novembra 2020. •

• Vizuál s finalistkami a finalistami Ceny Oskára Čepana 2020. • (• Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• „Pred foteniami som si urobila rešerš k tvorbe finalistov a finalistiek, ku každému, každej som priradila kľúčové slová a našla prienik medzi všetkými. Prienikom bol práve pohyb, ktorý sa objavoval vo všetkých prácach: či už metaforicky alebo doslovne. Fotila som vo vlastnom ateliéri každého z finalistov a finalistiek - pre autenticitu priestoru, v ktorom vznikajú diela a logicky v ňom umelci a umelkyne prežívajú veľa času. Výsledkom je séria fotografii, ktorá vystihuje povahu ako aj osobnosť umelca, umelkyne a približuje ich cez sériový portrét,“ opísala svoj postup pri tvorbe Kvet Nguyen. Len nedávno sa vrátila zo študijného pobytu na Royal Academy Of Art v Haagu, aby pokračovala na magisterskom stupni na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor fotografia a nové médiá. •

• Fotografka Kvet Nguyen. Foto: © Matej Hakár. • (• Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Pred fotoobjektívom Kvet Nguyen už stáli všetci a všetky finalisti a finalistky Ceny Oskára Čepana 2020: Ludmila Hrachovinová (1984, Bratislava), Daniela Krajčová (1983, Žilina), Kristián Németh (1983, Dunajská Streda), Jozef Pilát (1992, Poprad). Ich spoločná výstava sa uskutoční od 2. októbra 2020 do 6. decembra 2020 v Novej synagóge v Žiline. •

• „Kvet Nguyen sme tento rok oslovili preto, prečo sme minulý rok oslovili Ivana Kaleva a predminulý Jána Kekeliho - lebo si myslíme, že je to nadaná fotografka s citlivým prístupom, ktorej uchopenie zobrazenia a zachytenia finalistov nás úprimne zaujímalo. Z výsledku máme všetci vzájomne veľkú radosť, bola to opäť krásna spolupráca,” povedala riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová. •

• Ludmila Hrachovinová • (• Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Daniela Krajčová • (• Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Kristián Németh • (• Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Jozef Pilát • (• Foto © Kvet Nguyen. Zdroj: www.oskarcepan.sk •)

• Ako hovorí riaditeľka Ceny -"Cena Oskára Čepana nie je každoročne iba o finalistoch a finalistkách, ale aj o mnohých iných tvorivých ľuďoch v pozadí, ktorí o nich točia filmové dokrútky, stoja za tvorbou výstavy či vytvárajú ich portrétne fotografie, ktoré sú komunikované v súvislosti s daným ročníkom. „Zámerom je prizývať k tejto spolupráci každý rok nových talentovaných ľudí zo slovenskej scény a dať im priestor sa prezentovať, zviditeľniť. Tým, že každý rok vyberieme iného fotografa, alebo režiséra s vlastným rukopisom, vytvára sa určitá dôležitá vizuálna konzistentnosť daného ročníka, ktorá spoluutvára jeho identitu. S odstupom času tak vzniká niečo ako portfólio jednotlivých ročníkov a autorov z rôznych oblastí, ktorých pod seba Cena združuje. Ich diela, ktoré vznikajú za účelom promo v rámci Čepana následne ostanú archivované na webovej stránke a sieťach projektu, takže sa za nimi dá obrátiť aj spätne do histórie,“ dodala Lucia Gavulová. •

• Mladá fotografka, ktorá často prináša tému dvojitej identity, pretože aj v nej samej sa mieša slovenská a vietnamská, neskrývala radosť z novej spolupráce.„Cenu Oskára Čepana vnímam ako jeden z mála slovenských projektov na úrovni; od transparentnosti cez prezentáciu až po komunikáciu na sociálnych sieťach. Až by som to nazvala raritou a som rada, že ňou je v rámci umeleckého odboru,“ vyznala sa Kvet Nguyen. •

• Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collective (od roku 2018 spoluorganizátor Ceny), programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. •

