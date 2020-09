Nepočujúce, nepočujúci - von!

• Odstrániť ťažko zdravotne postihnutých zo spoločnosti, a aj ich vraždiť, bolo príznačné pre nacistov, fašistov i boľševikov. •

Odstrániť ťažko zdravotne postihnutých zo spoločnosti - aby "neprekážali," "nezavadzali," "neničili obraz prosperity a všeľudového šťastia a zdravia," ale aj ich vraždiť - to bolo príznačné pre nacistov, fašistov i boľševikov. Vracajú sa doby temna? V réžii premiéra vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča vari áno. Zatiaľ - dúfajme, že "len omylom" ide o vyhadzovanie "iba" tých, ktoré a ktorí pomáhajú nepočujúcim - o tlmočníčky a tlmočníkov do posunkovej reči.

• BRATISLAVA. Pred dvomi týždňami vykázal premiér Igor Matovič tlmočníka z tlačovej besedy, kde informoval o vyplácaní odmien zdravotníckym pracovníkom. Nebolo by cez neho vidno na prezentáciu. Odvtedy tlmočníkov nepozvali na žiadnu ďalšiu tlačovú konferenciu, pritom právo na informácie v krízovej situácii nepočujúci a nepočujúce majú. Navyše tlmočníci nedostali zaplatené za svoju prácu na tlačových konferenciách počas koronakrízy. * Toľko krátko zo správy z tlače zo stredy 2. septembra 2020. •

• Postavenie zdravotne postihnutých - a nielen tých ťažko - osôb na Slovensku je dlhodobo predmetom kritík z rôznych strán. Stručne: Všetci upozorňujú na mnohé problémy, nielen finančné a integračné do spoločnosti, žiadajú nápravy, navrhujú riešenia, medializujú vzory úspešných zdravotne postihnutých a podobne. Všetci, predovšetkým politici a političky, sľubujú, zadúšajú sa prísľubmi - a nič. A potom prídu napríklad paralympiády (tá najbližšia - Paralympijské hry 2020 Tokyo - bude od 24. augusta 2021 do 5. septembra 2021, teda takmer presne o rok): naše športovkyne a naši športovci dosiahnu opäť svetové, aj veľanásobné zlaté úspechy - politici a političky budú blahoželať, papalášsky sa odfotia so skutočne úspešnými ľuďmi (neodkázanými na sanie zo štátnych ceckov a na politikárčenie, kšeftovanie, "tendrovanie," sľubovanie a klamanie...) - a život pôjde ďalej. •

• Byť v tejto krajine ťažko zdravotne postihnutým (ale stačí byť aj 'neťažko') je viac než ako za trest. Väčšinová (vraj zdravá!) komunita v spoločnosti ich stále považuje za kriplov na obtiaž, imobilní ľudia sa bez problémov nedostanú ani len na ten štátny bohorovný úrad, slepcovi kadejaká jaternica posmešne fľusne do očí:"Veď sa pozrite!" keď sa pýta na nejakú banálnu informáciu, dajme tomu o čísle autobusu, ktorý prišiel na zastávku. Imobilnému na vozíčku závidia - ukradnú mu vozíček. Chromej na barlách zhučia do uší: "Pohni sa, ty simulantka!" Zdravotne ťažko i ľahšie postihnutým závidia sprievod i osobných asistentov či asistentky. Nenávidia ich preto, lebo majú "modrú parkovaciu kartičku" do auta, ktorá je prenosná. Prečo? Lebo tupelá ich vidia vystúpiť z automobilu Bentley a myslia si, že je to auto toho kripla, kreténa - a ešte má aj osobného šoféra. Napokon - nech prehovoria ľudia slepí, nepohybliví, hluchí, odkázaní na dialýzy, na lieky deň i nocou do konca života, nech prehovoria ľudia s cystickou fibrózou, s Epidermolysis bullosa hereditaria - poeticky nazvanou choroba motýlích krídiel... Prehovorte, nemlčte, ozvite sa, reagujte! •

• Premiér Igor Matovič sa (zas) zachoval ako necitlivý hulvát, element bez empatie a bez úcty k ľuďom. Tentoraz k nepočujúcim. Dúfam, že si to nepočujúci a nepočujúce dobre zapamätajú a keď príde na lámanie volebného chleba, tak mu (a jeho partajnej soldateske) ukážu známy posunok: prudké gesto pravou rukou do ohybu lakťa ľavačky: "Túúúdle!" •

• Tlmočníci a tlmočníčky do posunkovej reči pre nepočujúcich ľudí nedostali od vlády za svoje služby zaplatené. Koľká to hanba! Len tak ďalej, dočasný premiér Matovič... •

• PODPORUJEM PROTESTY NEPOČUJÚCICH PRED ÚRADOM VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY! JE SUIS SOURD! •

