Hanbím sa za pseudopovstalcov!

• To, čo sa udialo v Banskej Bystrici počas spomienkových osláv 76. výročia Slovenského národného povstania - to je hanba. •

• Zo správy z média: BRATISLAVA. Piskot, hučanie či vykrikovanie cez amplióny. Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej, predsede parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) či premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) počas sobotných 76. osláv Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici narušovali skupinky protestujúcich. Niektorých z nich pozval dokonca Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.. * *

• To, čo sa udialo v Banskej Bystrici počas spomienkových osláv 76. výročia Slovenského národného povstania - to je hanba do Európy aj do sveta. Hanba preto, lebo na oslavách boli aj diplomati a diplomatky z krajín Európy i sveta, ale aj novinári a novinárky zo svetových, európskych médií. Preto máme hanbu opäť ako vyšívanú •

• Emblém - logo spomienkových osláv 76. výročia Slovenského národného povstania. • (• Zdroj: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici - www.muzeumsnp.sk •)

• Najskôr musím veľmi ostro protestovať - na našich najvyšších ústavných činiteľov nepískali a grobiansky nehulákali partizáni a partizánky - ale ficoidné elementy zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, "zvláštne" indivíduá z akéhosi Občianskeho tribunálu a - ako inak - kotleboidní popierači Povstania. Takže - pán redaktor Ján Krempaský zo SME: Vari by ste mohli voliť vhodné a hlavne pravdivé slová už do nadpisu článku (ktorý má, neviem prečo, domicil Bratislava - a nie Banská Bystrica). Spravodajský opis osláv je výstižný. •

• Nielen ako priameho potomka účastníkov odboja a Povstania, ale aj ako človeka vážiaceho si Slobodu a Demokraciu a obete za ne položené, som veľmi rozčarovaný z toho, čo sa v Banskej Bystrici počas týchto spomienkových osláv Povstania dialo a čo sa už, bohužiaľ, opakuje niekoľko rokov. Mám silnejúci a pretrvávajúci dojem, že polarizácia spoločnosti je rámovaná vulgárnosťou, agresiou a neúctou - hlavne k Človeku. Ide o neúctu k Človeku, ktorý bol predovšetkým bojovníkom za spomenutú Slobodu - proti tyranii nacizmu, fašizmu a ich domácim prisluhovačom, kolaborantom. Ide o neúctu k Obetiam bojov. A napokon ide o neúctu aj k najvyšším ústavným predstaviteľom, i k pani prezidentke - oni aj ona vzišli zo slobodných a demokratických volieb, musíme to rešpektovať. •

• Ešte pár slov k bývalému premiérovi a dočasnému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, teda k Robertovi Ficovi: Ste falošný a nedobrý človek. Zneužívať ešte aj odkaz a posolstvo Slovenského národného povstania na šírenie svojich nenávistných výlevov je poľutovaniahodné a hodné iba odsúdenia a pohŕdania. •

• Mor ho! •

• * zdroj: Partizáni pískali na Matoviča... (SME) --- link. •