Nezodpovednosť starého mladíka

• Adam Berka - bratislavský mestský poslanec, má tridsať osem rokov, ale správal sa ako dozrievajúci pubiš, odtrhnutý z reťaze. •

• V skratke - Adam Berka je pozitívne testovaný na Covid-19. Nevie kde a ako sa nakazil, asi vtedy, keď vymetal bary a správal sa nezodpovedne voči sebe, voči svojim blízkym, známym, kamarátom i kamarátkam a tak ďalej. A ešte sa chváli tým, že, citujme ho: "Správal som sa tak, ako sa správa väčšina," ako vypovedal v rozhovore pre SME * . •

• Mýli sa tento mladý muž - väčšina ľudí na Slovensku sa správa zodpovedne k sebe, svojim blízkym i k okoliu. Väčšina určite nevymetá bary a krčmy. Väčšina ľudí nosí ochanné rúška všade a vždy tam, kde je to potrebné i povinné, a tiež si dezinfikuje ruky. Len blázniví hazardéri a hazardérky so životmi nosia rúška pod bradou, ledabolo na ústach, v každom prípade im vytŕčajú nosy, nosiská, (:). Veď ten vírus najľahšie vniká do ľudského organizmu nosnými sliznicami. Ale to pán poslanec nevie a netuší. Veď sa o tom a o Covid-19 píše denne, už vyše pol roka, takpovediac omieľa sa to ako sústo klobásy v ústach. •

• Aký signál vyslal medializovaný poslanec smerom k verejnosti? Asi taký, že: "stalo sa, no a čo." Ďakujeme pekne za takéto prístupy v podstate verejne činnej osoby v čase vzpínania sa druhej vlny pandémie a pochopiteľnej všeľudovej paniky z nej! A tiež nových opatrení epidemiológov, hygienikov, ministerstiev, vlády. •

• Ako čítame - Bratislava je "vysvietená" červeňou z pohľadu výskytu nakazených, stúpajúcich pozitívne testovaných na ten zlý vírus. Do toho sa zo služby YouTube denne hrnie bezduchá reklama na návštevu Bratislavy - aj s jej barmi, putykami. A hlavne nech tam mlaď letí - užívať si! Áno - taký "pobyt" v kóme a na pľúcnej ventilácii - to naozaj stojí za to! Lenže - vysvetľujte ľuďom, apelujte, varujte... To je ako hrachové konzervy hádzať o stenu. A pán poslanec Adam Berka sa asi ani nezamýšľal, keď riskoval. Ide príkladom? Komu? •

• Myslím si, že prípad vírusom Covid-19 nakazeného Adama Berku by mal byť varovaním pre všetky ľahtikárky a všetkých ľahtikárov, nech sú kde sú a odkiaľ sú. Samozrejme - nielen Adamovi Berkovi, ale všetkým nakazeným želám skoré uzdravenie sa bez trvalých následkov. Ale - nech je pre všetkých Adam Berka oným povestným vztýčeným, varovným ukazovákom. Nie prostredníkom. Veď ide o životy aj o zdravia. •

* Rozhovor s Adamom Berkom (SME) --- link.