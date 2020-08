O chuti aj vôni sladkého medu

• Drsnosť aj nežnosť krehkej rovnováhy medzi Ľudstvom a Prírodou neraz sa stali námetmi na výborné i divácky úspešné filmy. •

• Na Oscara nominovaný koprodukčný macedónsko - turecký film Krajina medu ide do slovenských kín už vo štvrtok 27. augusta 2020. Je to prekvapujúc humorný, i keď drsný aj nežný portrét krehkej rovnováhy medzi Ľudstvom a Prírodou, pohľad na rýchlo miznúci spôsob života a na nezabudnuteľné svedectvo o vytrvalosti jednej ženy. Program premiéry sa v duchu včiel, včelárstva a medu začne už popoludní a potrvá do neskorého večera. Pozorovanie včiel v sklenenom úli pre deti a rodičov, diskusie mestských včelárov a odborníkov a open air projekcia na veľkom plátne – to všetko v rámci príťažlivého podujatia s názvom Leta pod Palmou v bratislavskej Novej Cvernovke už 27. augusta 2020. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční vo vnútorných priestoroch. Vstup naň je voľný. Dlhoočakávaný dokument prináša distribučná spoločnosť Filmtopia. •

• „Keď do Krajiny medu vtrhne rodina kočovníkov a poruší jej základné pravidlo, posledná chovateľka divokých včiel v Európe musí zachrániť včely a obnoviť prírodnú rovnováhu,“ znie začatok oficálnej anotácie celovečerného debutu dokumentaristov Ljubomira Stefanova a Tamary Kotevskej, ktorý vznikol z dôverného vzťahu medzi filmármi a témou, ale určite aj z ich obľúb medu. Film Krajina medu bol nominovaný na Oscara v kategóriách Najlepší zahraničný film, Najlepší dokument, z festivalu Sundance si priviezol až tri ceny - Najlepší dokument, Zvláštna cena poroty za kameru, Cena za mimoriadny prínos a pravidelne úspešne rezonuje na filmových festivaloch a prehliadkach po celom svete. Verme, že osloví aj našu divácku obec - spomínajúcu si na 'filmové plásty' Tisícročnej včely. •

• Upútavka na film Krajina medu (2:05 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/H-ff3kQVU28

• K programu podujatia: Vstup filmu Krajina medu do slovenských kín bude špeciálny. Premiéru obohatí sprievodný program určený širokej verejnosti – včelárom aj nevčelárom, filmárom aj nefilmárom, vítaní sú aj rodičia s deťmi. Program organizuje Filmtopia v spolupráci s Novou Cvernovkou a spoločnosťou - združením Uletená včela. •

• program podujatia •

~ štvrtok, 27. august 2020 ~ 16:30 až 18:00 hodina ~

Stretnutie rodičov a detí so včelármi: pozorovanie včiel v sklenenom úli a toľko otázok, koľko sa doň zmestí, k tomu ochutnávka medu

Mestskí včelári Róbert Kňažko a Danica Fernandez - Diaz z Uletenej včely a detskí včelári

Prezentácia tematického, populárne - odborného časopisu Dymák a včelárskeho webu www.dymak.online, predstaví Michal Petruška

~ štvrtok, 27. august 2020 ~ 19:00 hodina ~

Diskusia na témy včely v meste, kvalita medu, včelárstvo na Slovensku a včelárstvo a etika

Diskutujúci:

Marcela Bučeková, z Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Róbert Kňažko, mestský včelár, Uletená včela

Juraj Hariš, včelár - amatér, architekt

Michal Petruška, zakladateľ včelárskeho webu www.dymak.online a časopisu o včelách a prírode Dymák

Moderuje: Laco Oravec

~ štvrtok, 27. august 2020 ~ 20:30 hodina ~

Premiérová projekcia filmu Krajina medu - film má 87 minút

• V prípade nepriaznivého počasie sa podujatie uskutoční vo vnútorných priestoroch bratislavskej Novej Cvernovky. Vstup na celý sprievodný program k slovenskej premiére filmu i na film Krajina medu je voľný - bezplatný. Je nevyhnutné, aby všetci návštevníci a návštevníci podujatia, vrátane detí, dodržiavali protipandemické nariadenia a opatrenia (ochranné rúška celých horných dýchacích ciest a podobne). •

