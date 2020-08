Zrodený do pohody hudby

• Prvý film z cyklu Music & Film v Kine Lumière po znovuotvorení kina premietnu už v stredu 19. augusta 2020 - len o 20:30 hodine. •

• Film, ktorý môžete vidieť a hlavne počuť, sa volá

Miles Davis: Birth Of The Cool

a v našom obľúbenom Kine Lumière - v programe cyklu Music & Film už bol dramaturgom cyklu - Mirom Ulmanom - uvedený: 22. septembra 2019. Vtedy bolo taktiež jediné predstavenie skoro "do sedadla" vypredané - je predpoklad, že tomu bude tak i teraz; len treba dbať na dodržiavanie nariadení a opatrení proti pandémii Covid-19, a to zo strany všetkých návštevníčok a návštevníkov kina. Správne nasadené rúška nezakryjú oči ani uši - vidieť a počuť budete, a dezinfekcia je povinná, v kine je pripravená. •

• O filme som podrobne písal v článku ...zlatej trúbky tón --- link,

preto sa nechcem opakovať Uvediem asopoň upútavku na film, ktorý má 115 minút a režíroval ho Stanley Nelson - ako životopisno-dokumentárny portrét svetoznámeho jazzmana Milesa Davisa (1926 - 1991), ktorý ovplyvnil generácie predstaviteľov tradičného a hlavne moderného jazzu, a to na celom svete, vrátane Československa aj Slovenska. •

video //player.vimeo.com/video/339394232?portrait=0

• Plagát na film Miles Davis: Birth Of The Cool. • (• Zdroj: www.milesdavismovie.com •)

• Ako pozvanie do Kina Lumière ponúkam vám asi desaťminútovú inštrumentálnu skladbu Time After Time, ktorá je v podstate sólom Milesa Davisa. •

video //www.youtube.com/embed/FpZHjvFXprk

• Kino Lumière --- link. •