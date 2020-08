Léto poněkud mírně nešťastné

• Saša Gedeon (1970) v roku 1995 nakrútil hodinu trvajúci film - pôsobivú výpoveď o letnom čase prázdnin jednej devy. •

• Keď som ten film videl v kine prvý raz - bol som ním uchvátený a fascinovaný natoľko, že som si ho so záujmom pozrel ešte niekoľkokrát. Nikdy ma nesklamal. Nielen príbehom, nielen psychologizáciou postáv, nielen ich rozhovormi, nielen obrazmi, kamerou (Miloš Kabyl), strihom (Petr Turyna) či hudbou (Petr Skoumal) a napokon nielen réžiou Sašu Gedeona, ktorý je aj autorom scenára. Ten film je poetický v zmysle ne-tradičnej filmovej poetiky československej novej filmovej vlny, je súčasne okorenený hlbokým smútkom, ktorý je v kontraste s prázdnou 'veselosťou' a klasickou nudou leta a úsilí chlapcov o dievčatá či naopak. Domnievam sa, že je to film pre mládež, ktorá pomaly naberá roky v prudkom vývoji svojich duší, citov, emócií. Je to film s odkazom do spomienok nadčasovosti. •

• Film sa volá Indiánské léto. •

• Film vznikol na motív poviedky Francisa Scotta Fitzgeralda Berenika strihá vlasy (1973). •

• Plagát na film Indiánské léto. • (• Zdroj: © Česká televize •)

• Ukážka z filmu Indiánské léto (3:01 minúty. •

• Pretože je ešte stále veľa divákov i diváčok, ktorí a ktoré uprednostňujú sledovanie filmov online pred návštevou kina, spoločnosť Filmtopia dáva do pozornosti svoju online ponuku a v jej čele ako novinku uvádza vari už kultový film Sašu Gedeona Indiánské léto. Zaskveli sa v ňom herečky Tatiana Vilhelmová a Klára Issová. Projekt Filmtopia online u vás doma ponúka celkovo desať titulov rôznych žánrov: umelecky spracované dokumenty o Christovi, Baťovi, Maradonovi, o skejtbordingu v socialistickom Československu, pôsobivú drámu Mami!, filmovú sériu severských detektívok podľa bestsellerov Jussiho Adler-Olsena Oddelenie Q a ďalšie hodnotné aj pozoruhodné filmy. •

