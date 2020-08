Nie som plagiátor - nebuďte ani vy

• Reagujem na lživé obvinenia, že som plagiátor. Nie som. Tento článok sa týka aj všeobecne témy blogovania na webe SME blog. •

• Bol som obvinený, že som plagiátor, dokonca zlodej a klamár. V samostatnom článku ma obvinila blogerka Věra Tepličková a aj bloger Miroslav Galovic. Napísali o mne polopravdy a lži - a to bez toho, aby sa pred či aby sa pri písaní svojich článkov a pred ich zverejnením skontaktovali so mnou a spýtali sa ma na problém, názor, žiadali vysvetlenie. Moja e-mailová adresa je od založenia môjho blogu uvedená v mojom profile. •

• Od založenia blogu pred štyrmi rokmi som takýto problém nemal - ani nikdy v celej mojej doterajšej práci novinára a reportéra. Ani jediný raz ma na tento problém neupozornil nikto z redakcie SME ani zo Slovenského filmového ústavu. Opakujem - nikdy. Naopak, moje články boli v počtoch desiatok ročne radené na titulku webu SME a do sekcií webu SME, hlavne na kultúru. O nej píšem najviac - aj pre propagovanie hodnotných podujatí. •

• Ale - stane sa: spravil som párkrát chybu. Ihneď som ju napravil - doplnil som odkazy, linky na zdroje: tlačové správy zo Slovenského filmového ústavu. Splnil som tak požiadavku pána Matúša Paculíka z redakcie SME a aj literu Kódexu blogera. •

• Teraz odcitujem stanoviská pána Paculíka k problému - všimnite si, že tam niet ani slovka o tom, že som nejaký plagiátor, dokonca zlodej a klamár:

"Články pána Droppu sú kompilátom tlačových správ a oficiálne dostupných fotografií. Článok ako taký neporušuje žiadny autorský zákon, no čitateľa zavádza tým, že na konci článku nie je presne uverejnený zdroj textu. Na toto bol bloger upozornený a bude musieť dať svoje články do poriadku." *

"Daná časť kódexu blogera bola písaná za účelom zamedzenia kopírovania textov iných autorov. Pán Droppa vo svojich článkoch kompiluje texty z tlačových správ, dopĺňa ich o ďalšie informácie a fotografie. Výsledok má pridanú hodnotu, to je neodškriepiteľné. Navyše texty z tlačových správ sú už vo svojej podstate určené na šírenie. Jediným problémom je preto neuvedenie zdroja textov, čo musí autor urýchlene napraviť a do budúcna sa tomu vyvarovať. Akonáhle by pán Droppa použil text iného autora, má samozrejme problém. Ja som zbežne pozrel jeho posledné články a našiel som texty zhodné s tlačovými správami, či oficiálnymi informáciami. Takže akonáhle doplní svoje články o zdroje, bude všetko v poriadku. Ak tak nespraví, články stiahnem. " ** •

• Teraz len zopár poznatkov, súvisiacich s témou a s blogovan'ím všeobecne. Myslím si, že redakcia SME by mala upraviť a hlavne upresniť Kódex blogera aspoň v časti, týkajúcej sa povinností citovania zdrojov. Chýba tam napr. stať o používaní tlačových správ. Napríklad pri akom rozsahu použitia textu z tlačovej správy je už nutné odcitovať ju ako zdroj? Ako je to s uvedením zdrojov ako "internet," "Facebook" či "Instagram," "Wikipedia" a podobných? Napriek tomu, že sa nesmú ako zdroje uviesť - mnohí blogeri, blogerky tak robia - a nikto ich na to neupozorňuje. Uvádzanie autorov, autoriek fotografií, obrázkov - vo väčšine prípadov absentuje. Uvádzanie iných zdrojov textov článkov - takmer "nula bodov." Aj na titulke som našiel nemálo článkov z blogov, kde boli rôzne informácie nielen z Wikipedie - ale zdroje neboli nikde uvedené. Mohol by som sem dať aspoň desať odkazov na takéto články za júl 2020 - ale nedám. A napokon - nie som admin, a už vôbec nie žalobaba ani udavač. •

• Takže - čo sa zdrojov týka - odporúčam redakcii SME aktualizovať Kódex blogera a blogerom a blogerkám odporúčam venovať práci so zdrojmi pozornosť, zdroje uvádzať aj s linkami, odkazmi na ne (ak je to možné). Veď nech to všetko smeruje k naozajstnému skvalitneniu písania na blogy a napokon i ešte lepšiemu obsahu webu SME. •

• Tak teda - do písania, do čítania a hlavne aj do zdrojovania, nech to frčí :-) ! •

• P. S.: Aj keď by som diskusiu pod článkom nemusel povoliť - otváram ju. Pre podnety, konštrukt diskusie, názory - nie pre nenávistné slinty. •

