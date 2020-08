TMR, a. s., kverulanti a pseudoochranári

• Mgr. Rudolf Pado na webe SME blog zverejnil článok s názvom Tatransý úškrn Igora Rattaja. Moja reakcia na blogerov text. •

• Ing. Igor Rattaj je spolumajiteľom spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s. (ďalej iba TMR). Igor Rattaj na sociálnej sieti Facebook zverejnil niekoľko fotografií, na ktorých sú masy, záplavy turistov v dnešných Vysokých Tatrách. Igor Rattaj fotografie komentuje rečnéckou otázkou: „Kde je tých 75 tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu, aby sa na Štrbskom plese nestavali lanovky a parkoviská?“ ‘Nuž, možno sú aj vo Vysokých Tatrách, a možno mnohí z nich sú aj na tých fotografiách,’ pomyslel som si. Zatiaľ čo Igot Rattaj fotografiami ilustruje potrebu riešiť dopravu a parkovanie vo Vysokých Tatrách - čo má svoju oprávnenú logiku, Rudolf Pado fotografie považuje za symboly preľľdnenosti Vysokých Tatier a asi aj za dôvod tlmiť v nich celoročný cestovný ruch: nič už nestavať, nebudovať, žiadne parkoviská a podobne. A to logiku nemá. Žiadnu. Teda - ja v tom logiku nevidím. •

• Vysoké Tatry sú v týchto týždňoch ako domáci chutný makovník - ako makom sú natlačené, napchaté turistami, návštevníkmi. To je dobre - na to Tatry máme, sú i pre ľud. A aj pre podnikanie. Bohužiaľ - pre pseudoaktivistov a pseudoochranárov by bolo najlepšie, keby boli Vysoké Tatry (a pre istotu i Nízke Tatry a celá naša Príroda) zakonzervovane zamrznuté v pradávnej minulosti. Tak teda čo chceme? Tatry pre ľudí i podnikanie - alebo Tatry rustikálne starobukolické ako od Adama Krta a spol.? Ovečky - zvončeky - cililing - kravka chudoby, latrína nad hnojiskom a veľnez z dieže na tlačenie kapusty s drinčíkmi z domáceho ríbezľáku? Alebo chceme Tatry s úrovňou služieb a podnikania na úrovni aspoň západoeurópskej - napríklad alpského typu? A k tomu všeobecnú spokojnosť. •

• Podľa informácie PR manažéra TMR, a. s., ktorú mi poskytol, spoločnosť TMR zamestnáva v Horskom stredisku Vysoké Tatry a v Horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách v letnej sezóne vyše 1 200 zamestnancov a zamestnankýň, v zimnej sezóne vyše 1 600. To znamená, že TMR týmto ľuďom poskytuje prácu = plácu, zaplatené odvody, poistenia atď. + rôzne bonusy. Môj starý kamarát v zime pracuje pre TMR ako robotník a technik - zarába v čistom vyše 1 000,- eur mesačne. Ďalšie tisícky a tisícky ľudí TMR na Slovensku zamestnáva nepriamo - hlavne v sektore služieb. Podľa webstránky www.ekoforum.sk Občianske združenie TATRY - jeho predsedom je Mgr. Rudolf Pado - vzniklo v roku 2000 - od vzniku zamestnáva jednu (1) osobu. A nemá ani vlastnú webstránku. Akéže príznačné... •

• Aby bolo jasné - nemám nič proti skutočným ochranárom a ekoaktivistom - vážim si napríklad Prof. RNDr. Mikuláša 'Maňa' Hubu, CSc., Ing. Erika Baláža, Ing. Karola Kaliského aj Ing. Juraja 'Vlka' Lukáča a mnohých, mnohé iných, iné. Ale za pseudoaktivistov a pseudoochranárov mám ľudí, ktorí vlastne nerobia nič. Vysadia pár desiatok stromov, kríky, občas niečo malé vybudujú... - a aj to všetko nie za vlastné peniaze. Pred rokom 1990 ľudia nasadili tisícky stromov okolo svojich obydlí, vôkol ciest a podobne, kríkov, zveľaďovali kvetinovými záhonmi nové bydliská na sídliskách... - a ani vo sne im neprišlo pasovať sa za ekoaktivistov či ochranárov, environmentalistov. Ani stovky lesných robotníčok a robotníkov, dnes a denne zalesňujúcich po ťažbách, si nevravia aktivisti, ochranári. •

• Takže - naozaj nič nemám proti pánovi Padovi, veď nech sadí, seje, zakladá zelené oázky, aleje okolo ciest... - je to Bohu milé, prospešné, naozaj mu držím palce. Lenže pán Pado, podľa mňa, nenesie žiadnu zodpovednosť za to, čo popíše - on len upozorní, poriadne skritizuje, aj neobjektívne, do článkov navešia desiatky skenov tlačív... - a ďalej: nič. Veď nevieme ani to, ako dopadli avizované trestné oznámenia. Vieme iba to, kto všetko je podľa pána Pada zlý, bebený a ešte horší: všetci. Pritom pán Pado až trestuhodne zahadzuje svoju silu potenciálov meniť veci k dobru. A to je veľká škoda, myslím si. •

• Vrátim sa do Tatier, Jasnej... Slovenským športom národa stalo sa ísť tam, kde sa niečo robí: stavia sa, buduje (pre ľudí) - nafotiť staveniská, dať to na sociálnu sieť a potom už len chrliť nenávisť, pohŕdanie: "Nenažraní Bratislavčania!" Pažravé developerské prasce!" "Vidly, kosy, sekery a nože na nich, vyhnať ich!" "Všetko už pokradli...!" '...nuž, čože pokradli Nič. Kúpili alebo vzali do prenájmov. Tak ste im nemali predať, prenajať, myslím si. A potom - načo tam tí ľudia lezú a sebatrýznivo sa kochajú v tom, čo sa im bridí? Čo je to za neomasochizmus más? Nechápem to. A ak naozaj ktokoľvek túži po tichu, pokoji v našej Prírode - z hlavy mu dám aspoň desať tipov na celodenný pobyt na hornom Liptove, vrátane Tatier, kde za celý deň nestretne ani človeka, kdeže developera. Skutočne! •

• Tento článok je len názorom, ktorý mám. Mať názory a zverejnťh ich nie je u nás zakázané ani trestné, Už vyše tridsať rokov. Zatiaľ. Kto má podobné či rovnaké názory ako ja - fajn. Kto nie - tiež fajn. Máme slobodu aj demokraciu. Zatiaľ. A ja ani nikto z mojej rodiny nemáme žiadne vlastníctva či podiely v TMR., a. s., ani v iných developerských skupinách. V živote som vysadil stovky stromov s ihličím či s lístím. Stále rastú. •