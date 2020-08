Ženské loná našich politikov

• Nikto nikdy presne nezistí koľko slečien a žien sa dostalo do "nebezpečnej blízkosti" k našim politikom na základe "dôverných" alebo "veľmi blízkych " vzťahov. •

• Môže to byť zvláštne ale kauzy a kauzičky takzvaných plagiátov diplomových a iných prác našich politikov a političiek nepovažujem za dôležité. Prečo? Vysvetlím. Do akej miery sú diplomové a iné práce originálne, pôvodné - to nijako neovplyvňuje súčasnú politiku Slovenskej republiky smerom dovnútra ani von, neovplyvňuje to aktuálne rozhodnutia našich političiek a politikov na všetkých úrovniach v štáte. •

• Rôzne plagiáty našich politikov a političiek sú v najvyššej miere otázkami individuálnej cti, morálky a zodpovednosti všetkých tých, ktorých sa to týka - vrátane pedagógov. Za oveľa závažnejšie otázky morálky a čestnosti našich politikov považujem ich mnohé vzťahy s rôznymi slečnami a ženami, neskrývane túžiacimi po moci, vplyve a výhodách. •

• Kto si dnes spomenie na Annu Nagyovú? Asi málokto. Pritom išlo o ženu, ktorá sa z pozície obyčajnej sekretárky vypracovala - prepracovala až na post najbližšej a najvplyvnejšej osobnej "poradkyne pre všetko" premiéra - Otca Vlasti Vladimíra Mečiara. Dnes sa už nikto Annou Nagyovou nezaoberá, podobne ako sa nezaoberáme tým, čo všetko dokázala v rámci vzájomného vzťahu s Vladimírom Mečiarom - dlhé volebné obdobia najsilnejším mužom na našej politickej scéne. Podobne už nikdy nikto nezistí koľko rôznych slečien a žien "poťahovalo za nitky" vo všetkých vládach Vladimíra Mečiara, ani vo vtedajších našich parlamentoch. To vedia len priami zainteresovaní a priame zainteresované. •

• V týchto dňoch sledujeme súdny proces, týkajúci sa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Figuruje v ňom aj Alena Zsuzsová. Práve ona, ako veľmi dobre vieme, mala nadštandardné vzťahy s našimi politikmi - od tých na najvyššej úrovni, až po miestnych, lokálnych, a to naprieč celým politickým spektrom a dlhé roky. Ktože môže zabudnúť na Máriu Troškovú - asistentku, poradkyňu bývalého premiéra Roberta Fica? Paradoxne práve táto slečna nechtiac dopomohla k mediálnemu odhaleniu prepojenia vlády Roberta Fica na chápadlá talianskej mafie na východe Slovenska - čo napokon viedlo k otrasom vo vláde a k volebnej porážke strany Smer - SD. Ostaňme ešte chvíľku v strane Smer - SD. Spomeňme si na ministra Jána Richtera a jeho výjazdy na služobnej limuzíne za "vnučkami," s ktorými si vymieňal "horúce" esemesky aj predseda parlamentu Boris Kollár. Len "vnučky" a ich "staré mamy" vedia čo všetko a komu v intímnych chvíľach naši politici vytárali, kto čo komu nasľuboval a kto čo všetko dosiahol. To všetko a ešte viac sú časy našich politických Maznákov, ktorí si vždy zasluhovali len "maznanie, hýčkanie a bozkávanie všade." •

• Najnovší škandál, týkajúci sa dôverných vzťahov žien s mužmi v slovenskej politike sa týka strany Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti, ale aj strany Slovenská demokratická a kresťanská únia Mikuláša Dzurindu. Rozkrytie nového škandálu naznačuje reportér a novinár Andrej Bán v rozhovore s Milanom Kaplanom, členom OĽaNO a občianskym aktivistom v Denníku N *. Z rozhovoru sa dozvedáme podrobnejšie informácie o veľmi blízkych, aj "blízkych" vzťahoch vyšetrovateľa kauzy Gorila Lukáša Kyselicu a ďalších veľmi vplyvných mužov nielen na slovenskej politickej scéne, ale i v najvyššých našich podnikateľských kruhoch s Annou Bilecovou - bývalou šéfkou daňových kontrolórov na východnom Slovensku. Z rozhovoru sa dozvieme veľa o údajne nekalom financovaní ako OĽaNO, tak aj SDKÚ. •

• Neformálne, dôverné, nadštandardné vzťahy rôznych žien rôznych povestí s rôznymi politikmi, ktoré môžeme s ľahkosťou charakterizovať ako "vzťahy posteľné," sprevádzali politiku ako takú od pradávnych čias. Tieto vzťahy, akokoľvek by sme si to želali, nezmiznú. Ide len o to, do akej miery a váhy a do akých politických výšok zasahujú. Morálne profily našich politikov mali by byť ak nie nepoškvrnené, tak aspoň čisté. Je neprípustné, aby do našej politiky, do chodu štátu tak či onak zasahovali ženščiny pofidérnych povestí, s neprehľadnou minulosťou, ktorých ambície vrcholia výhradne pri osobných záujmoch a záujmoch ľudí im najbližších, blízkych. Treba si uvedomiť, že tieto slečny a ženy nikto z voličiek a voličov do ich funkcií nikdy nevolil, nevolí, ani voliť nebude. O to viac musíme skúmať morálne profily a zásady každého muža, ktorý vstupuje do politiky, uchádza sa o voličskú priazeň. Nemôžeme dopúšťať, aby ženské loná cez nemorálnych politikov ovládali slovenskú politickú scénu, jej politický, ekonomický, hospodársky, ale i kultúrny a spoločenský chod. •

* Rozhovor Andreja Bána s Milanom Kaplanom (DENNÍK N) --- link.