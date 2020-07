Diváci podporili naše kiná

• 40 dlhometrážnych filmov, dve pásma krátkych filmov, 46 predstavení za 74 dní a 4 239 predaných vstupeniek = projekt Kino doma. •

• Počas koronakrízy, keď v záujme ochrany zdravia i životov zostali zatvorené aj kiná, v apríli 2020 realizovalo bratislavské Kino Lumière unikátny, u nás prvý projekt online projekcií pod názvom Kino doma. Projekt pokračoval aj počas postupného otvárania kín, posledná projekcia sa uskutočnila 30. júna 2020. Výsledky návštevnosti po vyhodnotení projektu ukázali, že divácka obec ostala kinám verná aj v čase, keď ich nemohla fyzicky navštevovať. •

• Kino Lumière spustilo projekt filmových predstavení v online priestore z viacerých dôvodov. Jeho zámerom bolo udržať kontakt s divákmi a komunitou kina a ponúknuť filmy, ktoré vstúpili do distribúcie krátko pred tým, než kiná zatvorila mimoriadna pandemická situácia, spojená s koronavírusom. Kino doma zároveň sledovalo dôležitú myšlienku spolupatričnosti s cieľom vyzvať filmových fanúšikov a fanúšičky aby v ťažkom období podporili svoje obľúbené kino zakúpením si vstupenky na online predstavenie a tak sledovali filmy legálne. •

• Banner projektu Kino doma. • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav - Kino Lumière •)

• Prvé premietanie projektu Kino doma sa uskutočnilo 18. apríla 2020, projekt trval do 30. júna 2020. Premietnutých bolo spolu 40 dlhometrážnych filmov a dve pásma krátkych filmov, celkovo bolo zrealizovaných 46 predstavení počas 74 dní. Na online predstavenia prostredníctvom webstránky Kina Lumière bolo spolu vydaných 4 239 vstupeniek, priemerná návštevnosť dosiahla 92 predaných vstupeniek na jedno predstavenie. Okrem Kina Lumière, ktoré projekt iniciovalo, sa do neho postupne zapojili aj Kino Úsmev v Košiciach, Kino Iskra v Kežmarku a Kino Akademik v Banskej Štiavnici. Prvým filmom, uvedeným na online projekcii, bola francúzska romantická komédia Zažiť to znovu (2019) režiséra Nicolasa Bedosa. •

• Záber z filmu Parazit. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• „Keď sme projekt Kino doma spúšťali, netušili sme, ako diváci zareagujú,“ hovorí manažérka Kina Lumière a koordinátorka projektu Kino doma Zita Hosszúová, pokračujúc: „Preto sme celkom prvé predstavenie urobili bezplatné a neštandardne pre online priestor s limitovanou kapacitou, aby sme si overili, či v presýtenom online priestore divácka verejnosť prejaví záujem pozrieť si film, ktorý už mali možnosť vidieť a z ktorého zážitok je pre jednotlivovca závislý od jeho technických možností. Trochu sme sa obávali technických problémov, ale myslím si, že sme postupne našli spôsob, ako ľuďom objasniť za akých podmienok im livestream pôjde korektne. Už pri prvej online projekcii sa ukázalo, že záujem divákov je obrovský. Počas prvého mesiaca sme tým boli veľmi príjemne prekvapení.“ •

• Záber z filmu Biely, biely deň. • (• Zdroj: © Snowglobe Films •)

• Najviac vstupeniek si diváci zakúpili na kórejskú čiernu komédiu Parazit (2019), ktorú nakrútil Joon Ho Bong, ocenenú Zlatou palmou na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes a štyrmi Oscarmi: za najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší medzinárodný film i najlepší pôvodný scenár. Za ňou si najviac lístkov kúpili diváci na islandskú drámu Biely, biely deň (2019) Hlynura Pálmasona a na komédiu Zažiť to znovu (2019) režiséra Nicolasa Bedosa. Nasledoval film Portrét ženy v plameňoch (2019) režisérky Céline Sciamma, päticu snímok s najvyšším počtom predaných vstupeniek uzatvára slovenský film Na krásnom modrom Dunaji (1994) režiséra Štefana Semjana - súdobá crazy komédia o troch bohémskych kamarátoch, ktorá v projekte Kino doma absolvovala online premiéru v digitálne reštaurovanej podobe. Zo slovenských dlhometrážnych titulov projekt Kino doma uviedol aj film Nech je svetlo (2019) režiséra Marka Škopa. •

• Záber z filmu Na krásnom modrom Dunaji. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• Pridanou hodnotou online projekcií v Kine doma bol lektorský úvod, projekcie digitálne reštaurovaných krátkych animovaných, reklamných a dokumentárnych filmov zo zbierok Slovenského filmového ústavu. Celkovo ich bolo premietnutých 25, a chat - 'čet' s divákmi, do ktorého sa mohli, ale aj nemuseli zapojiť. „Online predstavenia boli dramaturgicky vymyslené tak, aby evokovali priebeh predstavenia v kinosále klubového kina: komunikácia s uvádzačom prostredníctvom četu, uvedenie zneliek, lektorské úvody k filmom, predfilm a samotná projekcia filmu,“ podrobne vysvetlila Zita Hosszúová. •

• V projekte sa realizoval aj Minifestival európskych filmov, ktorý organizovalo Zastúpenie európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Creative Europe Desk Slovensko, a tiež podujatie Cinevitaj so zameraním na architektúru v gescii Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. Do programu boli zaradené aj bloky krátkych študentských filmov, a to FFI špeciál: výber slovenských študentských LGBTI filmov a Ozveny Áčka. •

• Záber z filmu Nech je svetlo. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Projekt Kino doma vznikol za špecifických okolností vyvolaných koronavírusovou pandémiou, Kino Lumière ho spustilo po dlhom váhaní a po vzore českých kolegov a kolegýň. Dnes ho jeho dramaturgovia hodnotia ako prínosný. „Vzhľadom na to, že hovoríme o období, počas ktorého by Kino Lumière malo na svojom konte nulovú návštevnosť i tržby, tak sme dosiahli čísla, aké žiadne iné kino na Slovensku v tom období nedosiahlo,“ hodnotí projekt Zita Hosszúová, uzatvárajúc: „Samozrejme, ani tržby ani návštevnosť nedosiahli hodnoty, ktoré by nám nahradila štandardnú prevádzku kina, ale celkovo tento projekt hodnotíme ako dobré riešenie. Nechceli sme byť pasívni a sme radi, že sme zostali v kontakte s divákmi a že sme im dali možnosť pozrieť si filmy, ktoré by za normálnych okolností mohli navštíviť v našom kine. Sme spokojní, ale zároveň vieme, čo je potrebné zlepšiť do budúcnosti, ak projekt Kino doma budeme chcieť alebo musieť oživiť.“ •

• Digitalizáciu, modernizáciu, marketing, propagáciu aj uvádzanie filmových titulov v Kine Lumière finančne podporuje Audiovizuálny fond. •

