Sladký život taliansky v Bratislave

• Výstava Fellini a sladký život Talianska - ktorá vznikla na Slovensku, aby vzdala česť svetovému režisérovi Federicovi Fellinimu pri príležitosti stého výročia jeho narodenia, sa presúva zo Žiliny do Slovenského národného múzea v Bratislave. Čo všetko svet označuje ako 'felliniovské,' prečo je 'sladký rímsky život šesťdesiatych rokov XX. storočia' nesmrteľný a čím bola doba, v ktorej Federico Fellini tvoril výnimočná? Odpovede na tieto i iné otázky vnímateľov ponúka táto výstava. Návštevníci a návštevníci sa na nej zoznámia aj s tvorbou významných vizuálnych umelcov - s dielom legendy erotického komiksu Milom Manarom a s prácami majstra dekoláže Mimma Rotella. Výstava sa koná v rámci zaujímavého a jedinečného festivalu Dolce Vitaj 2020 do 30. novembra 2020, v stredu 22. júla o 17:00 hodine ju v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave otvorí hosť z Talianska - zberateľ umenia a kinematografických artefaktov Enrico Minisini. •

• „Hosťom vernisáže bude Enrico Minisini z Cividale del Friuli a o atmosféru sa postarajú hudobníci - harfistka Mária Kmeťková, gitarista Pavol Bereza a huslistka Barbora Botošová. Len pre túto špeciálnu príležitosť zaznejú v ich podaní skladby od Nina Rotu - dvorného skladateľa hudby do filmov Federica Felliniho,“ pozýva na podujatie, ale aj na vernisáž Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý na Slovensku organizuje už 13. ročník úspešného Festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj. •

• Plagát na film Satyricon (réžia Federico Fellini,1969). • (• Zdroj: www.postermuseum.com •)

• Výstava Fellini a sladký život Talianska priblíži návštevníkom Slovenského národného múzea v Bratislave zlatú éru talianskeho filmu prostredníctvom filmových plagátov, letákov, fotosiek aj niekoľkých diel spomínaných významných vizuálnych umelcov, ktorí vo svojej tvorbe čerpajú z Federica Felliniho a vyzdvihujú jeho majstrovskú genialitu. „Dnes sa tieto papierové materiály stali ikonami svetového filmu aj umenia, sumarizujú dlhú tvorivú cestu režiséra a ako celok sa stávajú kolektívnou pamäťou. Federico Fellini je aj autorom jednej z najvýstižnejších úvah o hodnote filmového plagátu, ktorú tu treba spomenúť: 'Plagáty milujeme preto, lebo sú ako pesničky: prenášajú nás v čase k rôznym životným okamihom a nedovolia nám na ne zabudnúť. Vracajú nás ani nie tak k filmom, ako k životným etapám, k atmosfére a vôni istého obdobia.‘ Tento citát nám dokonale poslúži k uvedeniu ďalších diel. Môžeme sa s nimi zoznámiť len vďaka bohatej a prepracovanej zbierke filmových materiálov Enrica Minisiniho, z ktorej vzniklo už niekoľko originálnych výstav,“ napísal Andrea Tomasetig, kurátor Minisiniho zbierky. Výstava približuje štyridsať rokov talianskej kinematografie a jej 'papierovej podoby'- a to od roku 1950; Svetlá varieté - až po rok 1990; Hlas mesiaca. Zároveň ide o originálny pohľad na konkrétnu etapu dejín talianskej spoločnosti. •

• Plagát na film Včera, dnes a zajtra (réžia Vittorio De Sica, 1963). • (• Zdroj: www.alamyimages.fr •)

• „Vybrať materiály k Federica Felliniho filmom bolo jednoduché, aj keď sa nám nepodarilo predstaviť jeho tvorbu v ucelenej podobe. Náročnejšie bolo vybrať z obrovskej ponuky tituly, ktoré môžu stáť po boku jeho filmov a vhodne ich dopĺňať. Federico Fellini totiž bol skutočne geniálny tvorca, vzdialený od akejkoľvek ideológie, osvietený umelec s tým najslobodnejším duchom. Bol jedinečným príkladom individualizmu. Dá sa povedať, že v centre pozornosti stojí predovšetkým on sám: jeho svet poskladaný zo snov aj z posadnutostí. V jeho filmoch nikdy nenájdeme skutočné Taliansko, tak ako ho nedokážeme zaradiť do žiadneho filmového žánru - skôr naopak, práve on vytvoril žáner, ktorý sa spája s jeho menom,“ povedal zberateľ umenia a diel, súvisiacich s kinematografiou Enrico Minisini. •

• Plagát na film Il boom (réžia Vittorio De Sica, 1963). • (• Tdroj: www.meansheets.com •)

• Tohto roku si pripomíname sté výročie narodenia Federica Felliniho (20. január 1920, Rimini, Emilia - Romagna, Taliansko - 31. október 1993,Rím - Lazio). Práve táto ikona talianskej a svetovej kinematografie je spojovacím prvkom programu festivalu Dolce Vitaj 2020. Len v bratislavskom Kine Lumière je do stredy 5. augusta 2020 nainštalovaná výstava autorských kresieb a malieb Federica Felliniho s názvom Kniha snov a výber jeho štyroch digitálne reštaurovaných filmov: Sladký život, 8 1/2 , Giulietta a duchovia a Amarcord ponúka aj filmová prehliadka Cinevitaj, ktorá sa koná od 15. júla do 5. augusta 2020 v Bratislave len v Kine Lumière aj v Košiciach iba v dobrom Kine Úsmev. •

• Plagát na film 8½ (réžia Federico Fellini, 1963). • (• Zdroj: www.filmartgallery.com •)

• „Pravdepodobne neexistuje taliansky umelec druhej polovice dvadsiateho storočia, ktorý by sa do národného aj svetového kultúrneho povedomia vpísal tak, ako to spravil a dokázal Federico Fellini. Stačí si spomenúť na výraz 'paparazzo.' Pôvodne to bolo priezvisko filmovej postavy fotografa, ktorý vo filme Sladký život prenasledoval slávne osobnosti, celebrity. Alebo slovo 'amarcord,' ktoré je v romagnolskom dialekte skrátenou formou spojenia 'io mi ricordo' a znamená 'spomínam si.' Tieto slová sa z filmov Federica Felliniho preniesli do slovníkov s nevyhnutným prívlastkom 'felliniovské.' Tri slová, ktoré nám ihneď navodia svet na Via Veneto a prchavosť 'sladkého rímskeho života šesťdesiatych rokov,' nezničiteľné spomienky vnímavého mladíka z Rimini tridsiatych rokov a nakoniec extravagantné postavy a vyzývavé ženské telá prekypujúce sexepílom,“ dodal kurátor Minisiniho zbierky Andrea Tomasetig. •

• Organizátormi festivalu Dolce Vitaj sú: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Slovenskej republike a Taliansko – Slovenská obchodná komora. Hlavným partnerom festivalu, konaného pod záštitou Matúša Valla - primátora Bratislavy, je VÚB banka, akciová spoločnosť. PR agentúrou výstav a podujatí je bARSdobrychyr, Bratislava. •

• Dolce Vitaj 2020 --- link. •

