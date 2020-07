Narnia a iné príbehy sú na Spiši

• Tri výstavy, ktoré čerstvo ponúka Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, poskytujú priestory pre zmysel chvíľ večnosti. •

• Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi aktuálne ponúka nové výstavy, verejnosti sprístupnené budú od stredy 15. júla 2020, poskytnú veľa priestoru pre individuálnu, citlivú zmysluplnosť prieniku do chvíľ večnosti a do večných okamihov - chvíľok. •

• Plagát na výstavu Ľudmila Amálka Valenčíková Priestor / Space In(Dentity). • (• Zdroj: www.gus.sk •)

• Individuálna výstava spišskej umelkyne Ľudmily Amálky Valenčíkovej je vizuálnym zúročením jej doterajšieho tvorivého programu, v ktorom sa zaoberá rodovými otázkami, ženským vnímaním materstva a intimity. Nosnou témou jej novej tvorby je zhmotnenie predstáv o pomyselnom intímnom priestore ženy. Výstavný projekt Galérie umelcov Spiša je uvedený v rámci dramaturgického cyklu Profily. Autorka v ňom vytvára vlastný, mierne z(a)väzujúci vnútorný priestor identity. Modeluje sériu objektov, sôch, reliéfov a interaktívnych inštalácií. Ide o formátovanie uceleného vizuálneho prostredia, kde dochádza k osobitému 'ohmatávaniu' jej intímneho a imaginárneho priestoru. V minimalistickej polohe svojej tvorby sa snaží subjektívne znázorniť vnútorný priestor jedinca; 'iný svet' - odhaľujúci spojitosti a odlišnosti medzi mužským a ženským prvkom, medzi duchovným a pozemským svetom. Pre podčiarknutie krehkosti sochárskych tvarov uprednostňuje mäkké skulptúry a materiály, napríklad odpadový textil, vatelín, molitan, pletivo, plast, často do diel zapája svetelné okamihy. Všadeprítomná biela (plachta, čipka, vatelín, sadra, vata) symbolizuje tichú krajinu čerstvo zasneženej nevinnosti, prenatálnej čistoty a nepoškvrnenosti ľanovej plachty od babky. Zabývaný priestor pripomína jednotlivé zastavenia súženia a skúšky na ceste životom aj umením s odstrihnutým zvolaním: (Z)miluj sa. •

• Ľudmila Amálka Valenčíková: Krajina za oknom (2009). • (• Zdroj: www.webumenia.sk •)

• Ľudmila Amálka Valenčíková •

• Ľudmila Amálka Valenčíková sa narodila v roku 1980 v Krompachoch. V rokoch 1994 až 1998 študovala odbor kameňosochárstvo na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi, pod vedením Mariána Hennela a Imricha Svitanu. Po škole si vzdelanie doplnila pomaturitným kvalifikačným štúdiom na Strednej priemyselnej škole odevnej v Trenčíne. V rokoch 2000 až 2006 študovala v Ateliéri slobodnej kreativity - 3D na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach, pod vedením profesora Juraja Bartusza. V rokoch 2003 až 2004 sa zúčastnila stáže v Taliansku, v rokoch 2005 až 2007 absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Jej tvorbu charakterizuje sochársky prejav s nadväznosťou na konceptuálne, akčné a minimalistické umenie v rôznych modifikáciách. Na ženskú problematiku prihliada z početných úrovní vnímania. Ovoidnými tvarmi odkazuje na časti ženského a mužského tela, kde sa prejavuje reakcia na dielo sochárky Márie Bartuszovej. Umelecký záber autorky je obsiahly, zahŕňa i umenie videa, inštalácie, objektu, performancie a scénografie. •

• Ľudmila Amálka Valenčíková --- link. •

• Plagát na kolektívnu výstavu Narnia - Iný príbeh - The Other Story. • (• Zdroj: www.gus.sk •)

• Výstava Narnia je predstavením skupiny autoriek a autorov, vystavujú: Mária Banášová, Katarína Ilkovičová, Jana Kalixová, Jana Kiselová - Siteková, Peter Kocák, Peter Krupa starší, Noemi Ráczová, Emil Sedlák.k •

• Výstava, ktorej hravý názov vychádza z románov - kroník o Narnii od Cliva Steplesa Lewisa, uvádza premeny súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie v dialógu s grafikou a s keramikou. Jej cieľom je odhaliť silu naratívnosti - rozprávačstva a možnosti jej interpretácie v rôznorodých médiách, akými je keramika, grafika, súčasná knižná ilustrácia, ex libris a podobne. Kolektívna výstava spolu osmice umelkýň a umelcov akcentuje zbierkový fond galérie a aktuálnu tvorbu vybraných tvorcov a tvorkýň, pochádzajúcich prevažne z východného Slovenska. V dialógu sa stretávajú keramické diela s grafikou zo zbierky galérie s ex libris i s novou knižnou ilustráciou. Výstavný projekt Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi je uvedený v rámci niekoľkoročného dramaturgického cyklu Téma. •

• Kurátorka výstavy, magistra Zuzana Juháziová, približuje:„Keramické práce Márie Banášovej prekvapujú vyrovnanosťou a spontánnosťou, v nečakaných kompozíciách sa stretáva nápad s fantáziou a humorom. V dielach Petra Krupu st. nachádzame námety, ktoré vychádzajú z náboženskej tematiky, či z tém inšpirovaných klasickou hudbou, v ktorých vizualizuje zvuk i tóny. Tradičné grafické techniky prezentujú kontrastné diela dvoch autorov, Jany Kiselovej - Sitekovej a Emila Sedláka. Vyobrazenia krajín, rastlín, zvierat a ľudí v prácach Jany Kiselovej - Sitekovej sú plné krehkých detailov. Imaginatívne diela Emila Sedláka odzrkadľujú svet surrealistických premien i snových vízií. Uvedené práce oboch autorov sú v nezanedbateľnom počte zastúpené v zbierkovom fonde galérie. Ex libris Petra Kocáka je tvorené pevnou líniou s jemným prepracovaným šrafovaním. Nová knižná ilustrácia je zastúpená vo výbere diel od Noemi Ráczovej, Kataríny Ilkovičovej a Jany Kalixovej; flexibilné autorky sú schopné ponúknuť remeselne precízne, ručne maľované grafické techniky, ale i modernú digitálnu maľbu, ktorú chápu ako tvarovú hru, ponúkajúcu širokosť vnemov aj interpretácií.“ •

• Rôznorodosť umeleckých realizácií a osobitosť autorských prejavov ponúka návštevníkovi aj papierový zošit ‒ sprievodca, ktorý okrem tvorivých úloh uvádza profily vystavujúcich. Výstava otvára priestor pre zamyslenie sa nad postavením keramiky a knižnej ilustrácie v kontexte vývoja výtvarného umenia i eventuálne prehodnotenie zbierkového fondu galérie a jeho postavenie voči týmto médiám. Výstava Narnia je mimoriadne vhodná pre vnímavé deti i mládež, zaujímajúcice sa vospolok nielen o umenie a literatúru, rozprávky. •

• Jana Kiselová - Siteková: Chrabrý Nazar (1987). • (• Zdroj: www.webumenia.sk •)

~ ~ ~

• Plagát na výstavu Richard Kitta & Martin Kudla:Sample Data. • (• Zdroj: www.gus.sk •)

• Premiérový multimediálny výstavný projekt Galérie umelcov Spiša pod názvom Sample Data | Richard Kitta & Martin Kudla prezentuje tvorbu autorov od klasického obrazu po jeho rekontextualizáciu, cez digitálnu technológiu v otvorenom dialógu o strate, či potvrdení aury umeleckého diela. Výstava uvedená v rámci dramaturgického cyklu Dvojice približuje intermediálne tendencie súčasného umenia a zároveň kriticko - objektívne poukazuje na čoraz vyššiu mieru digitalizácie v živote jednotlivcov aj umení. Výstavu z verejných zdrojov podporil slovenský Fond na podporu umenia. •

• Kurátorka výstavy, magistra umenia Katarína Balúnová, ArtD. hovorí:„Dvojicu autorov z regiónu východného Slovenska spája záujem o tému pôsobenia digitálnych médií na spoločnosť a jednot-livca. Autori Richard Kitta a Martin Kudla vzájomne tvorivo i ľudsky spolupracujú, 'kolaborujú' už od čias spoločných štúdií na Fakulte umení Technickej Univerzity v Košiciach, kde momentálne pôsobia ako pedagógovia.“ •

• Martin Kudla inklinuje ku klasickým médiám, Richard Kitta je od začiatkov svojej tvorby multimediálny. Prepojenie klasického média s digitálnym je obojstranne prospešným. Obraz na plátne získava tekutosť času, kým digitálne médiá sú konfrontované a konfrontujú sa s fyzickosťou maľby. V tejto kombinácii vyvstávajú otázky o limitoch a o možnostiach jednotlivých médií, čo umelci vo svojich inštaláciách zámerne zdôrazňujú. Maľba bola od začiatku XX. storočia podrobovaná čoraz dôslednejšej analýze tak po formálnej stránke, ako aj v otázke dôležitosti či dôvodu jej existencie. Koniec minulého storočia priniesol deklarovanú smrť maľby - aby sme boli onedlho svedkami jej zmŕtvychvstania. Martin Kudla reeviduje tento vývoj, prechádza od figurálnych kompozícií k zabstrahovaným obrazom farebných vertikálnych a horizontálnych línií. Tie sú zrkadlom vnímania sveta cez digitálne médiá a zároveň odkazom na čiarové kódy komoditného fetišizmu. Popretie gesta navádza k hľadaniu subtílnych momentov maliarskeho procesu a v prepojení s digitálnymi médiami zároveň otvára polemiku aury umeleckého diela. Richard Kitta kombinuje diferentné médiá, aby rekontextualizoval ich obsah. Digitálna platforma je pre neho selektívnou hrou významov a protirečení, transformuje a rekonfiguruje jednotlivé diela v kontinuálnych sériách. Blízka mu je práca s konceptuálne podloženými, pseudo-naratívnymi vzorcami, ktoré sú previazané v intelektuálno-ludickom dialógu s prácami Martina Kudlu. •

• Výstava Sample Data je odrazom blízkej, už prítomnej budúcnosti. Fluidnosť času, do ktorého sa dá vstúpiť a možná variabilita fyzického či virtuálneho priestoru - to sú výzvy, na ktoré umelci odpovedajú stále novými návrhmi a ich riešeniami. •

• Richard Kitta: QR Basho (2015). • (• Zdroj: www.ssgbb.sk •)

• Martin Kudla: _MG_455 (nedatované). • (• Zdroj: www.martinkudla.com •)

• Martin Kudla --- link. •

• Všetky tri výstavy sú sprístupnené do stredy 11. novembra 2020. •

___

• Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi --- link. •

___

• Článok je pripravený z podkladov a zdrojov od Mgr. Lucie Benickej a Mgr. Lenky Královej z Galérie umelcov Spiša a zo zdrojov autora. •