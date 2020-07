Zmyslami listovať v Knihe snov

• Idú k nám filmy svetového Mága kinematografie aj výstava jeho devätnástich umeleckých diel, vylovených z podvedomia. •

• Bratislavské Kino Lumière a košické Kino Úsmev uvedú ako súčasť prehliadky talianskych filmov CineVitaj 2020 štyri vrcholné diela talianskeho režiséra Federica Felliniho. Zážitok z nich bude o to väčší, že všetky budú premietnuté v digitálne reštaurovanej podobe v najväčšej kinosáleKina Lumière. Prehliadku nazvanú Fellini 100 - ktorá pripomína tohtoročné sté výročie narodenia talianskeho režiséra svetového mena a významu Federica Felliniho, otvorí v stredu 15. júla 2020 o 19:30 hodine projekcia diela Sladký život, jedného z najznámejších režisérových filmov. V Kine Lumière bude zároveň inštalovaná výstava Federica Felliniho kresieb Kniha snov. Výstava bude len v Kine Lumière! •

• Pozvanie na CineVitaj 2020 do Bratislavy i Košíc. • (• Zdroj: www.dolcevitaj.eu •)

• Federico Fellini je jedným z najvplyvnejších filmových tvorcov všetkých čias. Vo svojej tvorbe spája barokové obrazy s pozemskosťou, snový surrealizmus so sociálnou kritikou, imaginárnosť s realitou, spomienky s víziami aj osobné so všeobecným. Jeho jedinečný filmový štýl je dodnes nenapodobniteľný - i keď neraz napodobovaný. Prehliadka CineVitaj 2020 v bratislavskom Kine Lumière a v košickom Kine Úsmev predstaví jeho diela Sladký život (1960), 8 ½ (1963), Giulietta a duchovia (1965) a Amarcord (1973), všetky patria do zlatého fondu svetovej kinematografie. Uvedené budú chronologicky v poradí vznikov. •

• Záber z filmu Sladký život. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Ústrednou témou otváracieho filmu Sladký život je stret nového a starého, posvätného a profánneho, večného a pominuteľného, modernity a tradície. Federico Fellini v ňom ponúkol otvorený obraz talianskej spoločnosti, čím vo svojej dobe vyvolal ostrú reakciu konvenčnej spoločnosti a katolíckej cirkvi, na druhej strane mu film vyniesol Zlatú palmu z Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, Oscara za kostýmy a veľa ďalších ocenení. Film sa stal jedným z najslávnejších v dejinách modernej kinematografie, preslávil sa najmä vďaka kultovej scéne v rímskej fontáne di Trevi v hlavnej úlohe s Marcellom Mastroiannim a s Anitou Ekberg. Ffontána di Trevi je preto milovníkmi a milovníčkami filmu asi najvyhľadávanejšou filmovou destináciou vo Večnom meste. •

• Záber z filmu 8 ½. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• S Marcellom Mastroiannim Federico Fellini spolupracoval aj na ďalších filmoch. V autobiografickej snímke 8 ½ stvárnil režiséra Guida, ktorý zažíva tvorivú a životnú krízu. Režisér v tomto filme tematizuje prelínanie životného pocitu umelca s jeho dielom a poukazuje na stieranie hraníc medzi subjektívnym prežívaním a objektívnou skutočnosťou. Vo filme sa hľadanie odpovede na otázku o zmysle života stáva jeho naplnením. Aj snímka 8 ½ získala viacero ocenení, medzi nimi dvoch Oscarov - za najlepší zahraničný film a za najlepšie kostýmy. Navždy určila istý štýl filmovej tvorby v celom svete. •

• Záber z filmu Giulietta a duchovia. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Záber z filmu Giulietta a duchovia. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Dielo Giulietta a duchovia je prvý farebný film Federica Felliniho, svoju imaginatívnosť v ňom tvorca rozvinul v mnohoznačnej kompozícii obrazov. Vo filme práve prostredníctvom obrazov približuje subjektívny svet hlavnej hrdinky, ženy v domácnosti, ktorá prežíva krízu v manželstve. Vo filme s bohatou scénografiou a kostýmami stvárnila hlavnú úlohu Giulietta Masina, Federica Felliniho manželka a múza zároveň. Film popri mnohých ďalších oceneniach získal aj cenný Zlatý glóbus za najlepší zahraničný film. •

• Záber z filmu Amarcord. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Vo filme Amarcord sa Mág Fellini vracia do detstva. V tejto nostalgicky ladenej snímke režisér vo voľnom toku spomienok a asociácií približuje mnohé situácie z vlastného života, ale aj isté minidejiny Talianska. Film sa odohráva v režisérovom rodnom meste Rimini v 30. rokoch minulého storočia, v centre jeho rozprávania je rodina mladého Titta, ktorý počas štyroch ročných období postupne prežíva všetko, čo k dospievaniu patrí. Vo filme vystupuje celý rad bizarných postáv, dotvárajúcich kolorit malého prímorského mesta. Film získal Oscara za najlepší zahraničný film a Cenu newyorských filmových kritikov. •

• Z výstavy Federico Fellini: Kniha snov. • (• Zdroj: www.dolcevitaj.eu •)

• Súčasťou prehliadky Fellini 100 v Kine Lumière je výstava devätnástich reprodukcií kreslených obrázkov, nazvaná Federico Fellini: Kniha snov. Vystavené kresby vo foyer kina sú z režisérovho denníka, ktorý si na radu psychoanalytika Ernsta Bernharda viedol od 60. do 90. rokov minulého storočia. Počas tohto obdobia dôsledne formou obrázkov, poznámok a skíc dokumentoval svoje sny a nočné mory, ktoré nazýval „čarbanice, náhlivé a nesúrodé poznámky.“ Kniha je všeplatnou sondou do psychiky, mysle tvorivých ľudí. •

• Obal knihy Federico Fellini: Kniha snov. • (• Zdroj: www.mondadoristore.it •)

• „Federico Fellini kreslil ženy, mužov, zvieratá, rôzne objekty, čokoľvek. Bola to jeho zábavka, ktorú obohacoval ďalšími činnosťami, ako boli pridávanie, prekrývanie, škrtanie, spájanie, lepenie a strihanie nožnicami. Túto činnosť nazýval 'spotvorovanie' stránok,“ uvádza sa v bulletine k výstave: „Výstava je ucelenou farebnou prechádzkou v nekonečných krajinách fantázie jedného génia, medzi obrázkami a slovami, ktoré pomáhajú pochopiť aspoň malú časť jeho intenzívnej tvorivej činnosti a už uzavretého diela.“ •

• Federico Fellini: Kniha snov. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Federico Fellini: Kniha snov. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Federico Fellini: Kniha snov. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Federico Fellini: Kniha snov. • (• Zdroj: www.federicofellini.com •)

• Výstava Federico Fellini: Kniha snov sa okrem Bratislavy uskutočnila už v bez troch štyridsiatich mestách po celom svete. V Kine Lumière bude inštalovaná od 15. júla 2020 do 5. augusta 2020. V rovnakom termíne sa koná aj prehliadka Fellini 100, každý z filmov bude v Kine Lumière uvedený len na jednej projekcii, vždy v stredu, so začiatkami predstavení o 19:30 hodine. Podujatie pripravuje Taliansky filmový inštitút ako súčasť filmovej prehliadky CineVitaj 2020, organizovanej v rámci úspešného talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj 2020, a to v spolupráci s obľúbeným Kinom Lumière. •

• Dolce Vitaj 2020 - program, informácie --- link. •

• Kino Lumière v Bratislave - program, informácie, vstupenky --- link. •

• Kino Úsmev v Košiciach - program, informácie, vstupenky --- link. •