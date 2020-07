Festival je už na obzore, za horou

• Leto patrí aj festivalom - medzi nimi i multižánrovému festivalu KongenFest 2020, ktorý bude v srdci Liptova. •

• Je to vskutku správa radostná - bude festival

KongenFest 2020

a bude v piatok 31. júla 2020 a v sobotu 1. augusta 2020 v areáli kempingu s hotelom, chatkami i s priestormi pre stany, obytné prívesy, marigotky, s altánmi, s letnou kuchyňoi aj so sociálnymi zariadeniami pre všetkých v kempe, ale i s pripravenými ohniskami na opekačky, vrátane dreva - a to všetko v rezorte Borová Sihoť pár stoviek metrov od Liptovského Hrádku a od sútoku dravej rieky Belá a pokojnejšieho Váhu. •

• Fotopozvanie na KongenFest 2020. • (• Foto © Martin Droppa •)

• Najskôr veľmi dôležité upozornenie. V zmysle zákonných nariadení a opatrení proti šíreniu vírusov Covid-19 / SARS-CoV-2, v zmysle ktorých účasť na takýchto verejných podujatiach nesmie presiahnuť počet tisíc návštevníkov, sa lístky na KongenFest 2020 predávajú len prostredníctvom internetového predpredaja či predaja - a to v limitovanom počte najviac 900 vstupeniek spolu. Je tomu tak aj preto, aby bolo možné v prípade zrušenia festivalu každému, každej adresne vrátiť vstupné. Okrem toho všetci návštevníci a všetky návštevníčky na fastivale musia mať počas jeho trvania ochranné rúška, chrániace celé horné dýchacie cesty, a musia pravidelne a dôkladne používať dezinfekciu rúk, ktorá bude k dispozícii. Odporúča sa priniesť si aj vlastnú dezinfekciu - plastová fľaška s ňou sa do tašky, batôžka zmestí. Vhodné sú aj iné ochranné pomôcky podľa individuálnej potreby - napríklad rukavice. Zabudnúť neradno ani na ochranu pred prípadným liptovským spŕchnutím. •

• Program festivalu KongenFest 2020. • (• Dizajn, grafika: © Alex Gutrai. Zdroj: www.kongenfest.sk •)

• Čo návštevníčky a návštevníkov festivalu KongenFest 2020 čaká? Predovšetkým hudba v pestrej žánrovej aj interpretačnej ponuke. Počas dvoch festivalových dní na festivale, ktorý sa tradične koná pod mottom KongenFest - festival pre priateľov a dobrých ľudí, vystúpi spolu vyše tridsať hudobných skupín a diskotekárov - DJ-ov. Pozornosť rád upriamim na tri vystupujúce skupiny, na zoskupenia Vrbovskí víťazi, PPE - Puding pani Elvisovej, Barbarossa a The Grand Buffet Ft. Haf&Beyuz, v tomto zoskupení hrá Peter Lipa mladší (klávesy) a Peter Raitl (bicie). Z tvorby spomenutých ponúkam pár videí, v prípade skupiny Barbarossa z jej predchádzajúcich úspešných vystúpení na festivale KongenFest. •

video //www.youtube.com/embed/ZMB2ShNGWOQ

video //www.youtube.com/embed/6Z65aQydb1M

video //www.youtube.com/embed/oP-RPOYnWA8

video //www.youtube.com/embed/_hus63ktGbw

video //www.youtube.com/embed/3nEOPsRCMRU

• O občerstvenie všakovakými jedlami, nápojmi aj drinčíkmi bude na festivale postarané s profesionálnou kvalitou. Samozrejmosťou budú guláše aj pečené klobásky s chrenom, s horčicou či s kečupom, s baraními rohmi i s jeleními parohmi a s chlebmi, zemiakové hranolčeky, pečené mäská, oblohy a prílohy… Okrem nealkoholických nápojov sa počas festivalu bude čapovať pivo značky Liptovar z miestneho pivovaru, ale bude i víno aj niečo ostrejšie. Okrem toho bude v štandardných otváracích hodinách prístupná aj reštaurácia v Hoteli Borová Sihoť priamo v areáli, kde festival bude. Z bohatej ponuky ‘podniku' odporúčam napríklad sýtohustú kapustnicu s hubami, sušenými slivkami a údeným mäsom, cesnakovú polievku, zeleninovú polievku, bryndzové halušky na dva spôsoby, strapačky, údený oštiepok v zemiakovom cestíčku alebo grilovaný oštiepok so zeleninou a hriankami, v ponuke bývajú aj výborné zemiakové placky, zasýti aj Tanier Borová Sihoť s kuracinou, zeleninou, panenkou, brusnicami, ryžou, alebo bravčové medailónky, viedenská roštenka, plnená zemiaková placka - važecká pochúťka… Reštaurácia ponúka aj desať druhov raňajok, pivá plzeňské i šarišské aj nealkoholické, kávy, čaje… A komu by ani toto všetko nestačilo, môže si objednať pizzu alebo odbehnúť do niektorého zo supermarketov v Liptovskom Hrádku. Alebo si môže uloviť rybu či poľnolesného zajaca. A kto drží diétu - nemusí nič, len si ju udržiavať. •

• Dobré pivo bez festivalu je ako zlé pivo bez festivalu. • (• Foto © Martin Droppa •)

• Areál hotela a kempu Borová Sihoť ponúka možnosť rozložiť si oheň v pripravených ohniskách s vybavením - a grilovať, opekať, variť. Treba podporiť slovenský a miestny cestovný ruch, preto je každý srdečne pozývaný nielen na festival KongenFest 2020, ale aj na Borovú Sihoť, kde je možné prežiť príjemné dni voľna, dovoleniek, prázdnin - aj výletmi, športom, turistikou, oddychom, túrami na nohách aj na bicykloch - v strede Liptovského Hrádku je aj napíjacia stanica pre e-bicykle. Borová Sihoť, Liptovský Hrádok a okolie núkajú plné priehrštia dovolenkových a voľnočasových zážitkov - podobne ako Liptov: mekka cestovného ruchu na Slovensku a v okolí, stále viac priťahujúca po celý rok. •

• Barbarossa na festivale KongenFest 2011. • (• Foto © Martin Droppa •)

• Fotopozvanie na KongenFest 2020. • (• Foto © Martin Droppa •)

• “Sme stále poctivý multižánrový festival s dvojicou pódií. Teraz sme sa spojili s veľmi známym, populárnym diskotekárom Jankom Tlamkom, ktorý roky robil obľúbený hudobný a tanečný festival La Mara Beat pri kostolíku pri Liptovskej Mare - festival bude v rámci festivalu KongenFest 2020,” hovorí Martin ‘Kongen' Kráľ - autor a organizátor festivalov KongenFest, vysvetľujúc: “Takže budeme mať dva dni techna plus na pódiu Kongen Stage vystúpia poprockové alternatívne skupiny a v piatok 31. júla bude Metal Friday - nielen pre milovníčky a milovníkov ‘poriadneho buchotu a tvrdého vypeckovania’" •

•Dôležitá informácia. Protipandemické opatrenia a brexit zabránili tomu, aby na festivale KongenFest 2020 vystúpil Nick Mason, CBE - bubeník z Pink Floyd - so svojou skupinou Nick Mason's Saucerful Of Secrets. Ale helikoptéra priletí i odletí. Možno. •

• KongenFest 2020 - program, predpredaj lístkov, informácie --- link. •

• Borová Sihoť --- link. •