✮ Ringo Prvý - osemdesiatročný ✮

✮ Ringo Starr - slávny bubeník a občas i spevák z preslávenej skupiny The Beatles - dnes oslavuje osemdesiate narodeniny. ✮

✮ Sir Richard Starkey, MBE - známy ako Ringo Starr - sa narodil 7. júla 1940 v prístavnom meste Liverpool v Spojenom kráľovstve Veľká Británia a Severné Írsko. ✮

✮ Sir Richard Starkey, MBE - Ringo Starr ✮ (✮ Foto: © Robert RItchie Scott. Zdroj: www.billboard.com ✮)

✮ Spočiatku Ringo - ešte ako Richard - koncom päťdesiatych rokov XX. storočia hrával s kamarátmi, priateľmi v skupinách The Eddie Clayton Skiffle Group a rosk'n'roll v skupine Rory Storm And The Hurricans. Do šesťdesiatych rokov vstupuje ako Ringo - prijal prezývku podľa svojej stálej záľuby v prsteňoch, 'prsteň' je po anglicky 'the ring.' O čosi neskôr prijal hviezdne priezvisko Starr - Hviezda. V auguste roku 1962 Ringo nahradil bubeníka menom Peter Randolph Best (24. XI. 1941, Madras, India), ktorý od prvej polovice roka 1960 hral v skupine The Beatles. Ringo bubnoval aj na prvej spoločnej nahrávke s The Beatles - na singli so skladbami Love Me Do (A - strana) a P. S. I Love You (B - strana), ktorý vyšiel 5. októbra 1962. (Celkom prvá nahrávka niektorých členov The Beatles vyšla 5 januára 1962na singli so skladbami My Bonnie (A - strana) a The Saints (B - strana) - so skupinou Tony Sheridan And The Beat Brothers. S The Beatles Ringo hrá až do oficiálneho zániku skupiny v apríli roku 1970, ale s jej členmi neraz hral na niektorých ich sólových nahrávkach i koncertoch. ✮

✮ The Beatles: Love Me Do (2:24 minúty). ✮

video //www.youtube.com/embed/0JWl_wUOQc4

✮ Paul McCartney / The Beatles: Let It Be (4:14 minúty). ✮

video //www.youtube.com/embed/7P6X3IWLECY

✮ Ringo Starr je veselý človek, muž nekonečne propagujúci Mier a Lásku. To (mi) je sympatické. Dodnes vydal zatiaľ dvadsať sólových albumov. K slávnosti a oslave jeho krásnych narodenín som vybral kolekciu videoklipov k jeho piesňam, alebo k piesňam iných autorov či autoriek, ktoré nahral, zaspieval a hlavne zabubnoval. Začnem netradične - najnovším videom (1:21 minúty) z fototermínu Ringa k programu jeho osláv okrúhlin. Vidíte - aj on má ochranné rúško tam kde ho mať treba a keď ho treba mať. ✮

video //www.youtube.com/embed/PNONd0ebcN4

✮ A teraz dve obľúbené piesne od The Beatles, v ktorých vyniká majstrovstvo Ringa Starra. Dávam ich len ako audio - aby ste sa mohli lepšie sústrediť na hudbu i texty. Prvá skladba sa volá Helter Skelter (Trma - vrma) (4:29 minúty) a vyšla na slávnom 'bielom dvojalbume' The Beatles z roku 1968. Ďalšou je súvislý prúd troch skladieb: Golden Slumbers / Carry That Weight / The End (Zlaté driemoty / Niesť túto tiaž / Koniec). Sú z presláveného albumu Abbey Road, ktorý The Beatles ako predposlednú štúdiovku vydali v roku 1969. ✮

video //www.youtube.com/embed/vWW2SzoAXMo

✮ Ringo Starr je, právom, považovaný za jedného z najlepších bubeníkov na svete. Okrem toho, že je veľmi presný - čo je mimoriadne dôležité, povestný je aj svojím štýlom hry na dvojicu prepojených činelov, zvaných hi-hat alebo i high-hat; bubeníci praváci ich majú umiestnené na ľavej strane bicej súpravy a ovládajú ich ľavou nohou, udierajú na ne paličkou v pravej ruke alebo oboma paličkami. Ringo paličkou v pravici na hi-hat činely často neudieral priamo, zvrchu, ale bokom, čiastočne kĺzavým ťahom. ✮

✮ Výborne hru Ringa prakticky a veľmi verne demonštruje nemecká bubeníčka Sina Doering, ktorú obľubujem. Sina vo videu (15 minút) nielenže prechádza tvorbou The Beatles, ale Ringa aj komentuje, všeličo vysvetľuje a kladie hádanky - otázky. ✮

video //www.youtube.com/embed/0NCczct2ZIM

✮ A teraz čo - to z Ringovej sólovej tvorby. Najskôr pieseň Photograph (Fotograf) z albumu Ringo (1973), v ktorej Ringo spieva i bubnuje, na 12-strunovej gitare i spevom ho sprevádza George Harrison. Animované video k piesni Wings (Krídla) je z albumu Ringo The 4th (Ringo Štvrtý) - vedno s Ringom bubnuje famózny Steve Kendall Gadd. Z albumu Ringo Rama (2003) som vybral pieseň, ktorú Ringo venoval Georgeovi - Never Without You (Bez teba nikdy), na gitare v nej hrá Eric Clapton. Nostalgická pieseň Liverpool 8 je z albumu Liverpool 8 (2008). Z albumu Y Not (Prečo nie) z roku 2010 ponúkam pieseň Walk With You (Chôdza s tebou), v ktorej s Ringom spieva priateľ ľavák Paul McCartney. ✮

video //www.youtube.com/embed/IhDKHo2wapM

video //www.youtube.com/embed/JKxryaxPfcE

video //www.youtube.com/embed/kgKKszlj3ZU

video //www.youtube.com/embed/D98quoAcWnI

video //www.youtube.com/embed/RvUIJObdJNw

✮ Zatiaľ posledný - teda ostatný Ringov sólový album sa volá What's My Name (Ako sa volám) a vyšiel 25. októbra 2019, v podstate nedávno. Pred záverom som z neho vybral pieseň Gotta Get Up To Get Down (Musím vstať a dostať sa nadol) s tvrdým, rockovým základom, s ostrými gitarami i bicími a so sýtym spevom, bystro útočiacim na rap. ✮

video //www.youtube.com/embed/IEUtRlopbS4

✮ Beatlemánia, ktorá v šesťdesiatych rokoch opantala a zachvátila vari celý svet - a nielen dievčenský, dávno opadla. Ani účesy à la The Beatles 'na hríbik' sa už nenosia. Z izieb mlade zmizli plagáty a fotky liverpoolskej štvorky, ktorá dobyla svet nielen hudby, ale i módy, dobového vkusu, navždy vtlačila hlbokú a nezasypateľnú stopu inšpirácií, vzorov v hudbe, v tvorbe, v umení. Ringo Starr je jednou nenahraditeľnou časťou toho všetkého - ten dobrý a citlivý chalan, citlivý a dobrý muž. Navždy je v našich mysliach i v srdciach. ✮

✮ A vy, milé čitateľky a milí čitatelia, aký bol a je váš vzťah k The Beatles a k dnešnému oslávencovi Ringovi? Na záver tri videá. Pieseň Birthday (Narodeniny) z 'bieleho dvojalbumu,' While My Guitar Gently Weeps (Dokým moja gitara jemne vzlyká), tiež z 'bieleho dvojalbumu' - z koncertu pre Georga, kde Ringo hrá s priateľmi, a napokon takmer dvadsaťminútový záznam jedného z posledných vystúpení The Beatles, z roku 1965. Príjemné a pekné počúvanie aj spomínanie želám všetkým! ✮

✮ Všetko najlepšie, Ringo - veľa zdravia a šťastia, veľa Lásky a len Mier. ✮

video //www.youtube.com/embed/dhdOPhTHeoE

video //www.youtube.com/embed/CrTMc2i6Lzc

video //www.youtube.com/embed/Lc8ZJSvzSkI