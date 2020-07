Naše dokumenty vo svetovej súťaži

• Uspejú naše filmové dokumenty na kolekcii 2-DVD na prestížnom európskom filmovom festivale Il Cinema Ritrovato v Bologni? •

• Na prestížnom festivale klasických filmov Il Cinema Ritrovato v Bologni v Taliansku bude v súťaži o najlepšie vydanie filmov ma nosičoch Blu-ray a DVD Slovenskú republiku a našu kinematografiu reprezentovať kolekcia 2-DVD

Slovenský dokumentárny film 60

Kolekcia krátkych dokumentárnych filmov z historicky najzaujímavejšej dekády slovenskej kinematografie sa bude o cenu uchádzať medzi viac ako tromi desiatkami Blu-ray a DVD nosičov z celého sveta kinematografie, filmu. •

• Banner na festival Il Cinema Ritrovato v Bologni. • (• Zdroj: •)

• Európsky festival klasického filmull Cinema Ritrovato každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšie Blu-ray a DVD vydania klasických filmov starších ako tridsať rokov - a to s cieľom zviditeľniť vydávanie dôležitých klasických diel na DVD a Blu-ray nosičoch. Ceny porota festivalu udeľuje v piatich kategóriách: najlepšie DVD, respektíve Blu-ray vydanie – Cena Petra Von Bagha, najlepšie samostatné vydanie filmu, najlepší bonusový materiál, najlepší objav zabudnutého filmu a najlepšia kolekcia. Uchádzať sa o cenu na tomto podujatí je prestížnou udalosťou pre tvorcov vysokohodnotnej, nadčasovej kinematografie na celom svete. •

• Obal kolekcie 2-DVD Slovenský dokumentárny film 60. • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav - www.sfu.sk •)

• „Každý rok sa do súťaže Il Cinema Ritrovato DVD Awards prihlási množstvo Blu-ray a DVD edícií z celého sveta. Svoje kolekcie tam pravidelne prihlasujú také prestížne vydavateľstvá ako The Criterion Collection, Kino Lorber, Carlotta Films, Second Run či British Film Institute,“ hovorí Rastislav Steranka,riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu, dodávajúc:„Tento rok sa do súťaže prihlásilo spolu až sedemdesiat Blu-ray a DVD kolekcií z celého sveta, do finálneho výberu sa dostala iba polovica. Popri overených veľkých vydavateľstvách, ktoré vydávajú diela velikánov svetovej kinematografie, akými sú Derek Jarman, Yasujirō Ozu, Federico Fellini či Francis Ford Coppola, sa do finále vždy dostane aj zopár kolekcií autorov a ich diel vo svete takmer neznámych. V tom je jedna zo základných funkcií tejto súťaže: upozorniť na neznáme diela svetovej kinematografie - poukázať na audiovizuálne dedičstvo malých národných kinematografií, presne takých, akou je tá naša.“ •

• 2-DVDSlovenský dokumentárny film 60 obsahuje na dvoch nosičoch 21 filmov z obdobia rokov 1960 až 1970, zostavili ho: filmový režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc a filmový publicista a kritik Pavel Branko. Výber filmov je rôznorodý, niektoré majú reportážny charakter, iné reflektujú závažné spoločenské udalosti. Zastúpené sú v ňom významné mená slovenskej dokumentaristiky akoLadislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Martin Slivka, Štefan Kamenický, Vlado Kubenko, Dušan Hanák, Dušan Trančík, Rudolf Urc, Peter Mihálik a Milan Černák. Prvé DVD nesie v pomenovaní názov sídla dokumentárneho a populárno-vedeckého filmu: Chlapi z Mostovej ulice, druhé je nazvané Zakliate v trezore. Súčasťou 2-DVD je i dvojjazyčný zborník textov, nazvaný Trezorové filmy. •

• „Dvoj-DVD sme v roku 2019 predstavili a dôstojne prezentovali na niekoľkých medzinárodných filmových festivaloch doma i v zahraničí. S takouto kolekciou sa pracuje veľmi dobre. Obsahuje skvelý, eklektický výber krátkych dokumentárnych filmov, vyrobených počas ´zlatej éry slovenského filmu.´ Krátke slovenské dokumentárne filmy z tohto obdobia neboli doposiaľ v takomto ucelenom výbere k dispozícii nikde vo svete,“ dopĺňa Rastislav Steranka zo Slovenského filmového ústavu. •

• Slovenský filmový ústav sa súťaže o najlepšie Blu-ray a DVD vydanie klasických filmov na festivaleIl Cinema Ritrovato zúčastňuje už tretíkrát. V roku 2018 bola do finálneho výberu zaradená Blu-ray kolekcia Best Of Viktor Kubal, obsahujúca dva celovečerné filmy Viktora Kubala: Zbojník Jurko (1976) a Krvavá pani (1980) a ďalších trinásť jeho krátkometrážnych snímok. Vlani sa o cenu uchádzalo Blu-ray vydanie filmu Prípad Barnabáš Kos (réžia Peter Solan, 1964) Petra Solana - získalo Zvláštne uznanie jedného z členov poroty prestížneho celoeurópskeho festivalu Il Cinema Ritrovato. •

• 2-DVDSlovenský dokumentárny film 60 zabojuje na 34. ročníku festivalu Il Cinema Ritrovato o prvenstvo napríklad s nosičmi, ktoré vydal Britský filmový inštitút (kolekcia filmov Iana Fordyca z rokov 1967 až 1968 a Dereka Jarmana z rokov 1987 až 1994), český Národní filmový archiv (kolekcia filmov Jana Kříženeckého z rokov 1898 až 1911), maďarský Národný filmový inštitút (výber z maďarskej animovanej tvorby z rokov 1960 až 1989), ale aj vydavateľstvá ako Second Run (Lásky jedné plavovlásky Miloša Formana z roku 1965, Případ pro začínajícího kata Pavla Juráčka z roku 1969), Powerhouse Films (film Třicet jedna ve stínu Jiřího Weissa z roku 1965, ktorý vznikol v koprodukcii Československa a Spojeného kráľovstva) a LʼAtelier dʼimages (Ragtime oskarového režiséra Miloša Formana). •

• Víťaza vyhlásia počas festivaluIl Cinema Ritrovato v Bologni, ktorý sa tento rok uskutoční od utorka 25. augusta 2020 do pondelka 31. augusta 2020. •

• XXXIV. festival Il Cinema Ritrovato - oficiálna webstránka --- link. •

• Informácie o 2-DVD Slovenský dokumentárny film 60 --- link. •

• Predajňa Slovenského filmového ústavu Klapka.sk --- link. •