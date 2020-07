Extrémizmus, rasizmus spod Kriváňa

• Nejde o slávny výstup kotlebovcov na Veľký Kriváň v Malej Fatre - ide o Kriváň, fotogenický národný symbol Slovenska i Liptova. •

• Na webstránke Facebook existuje verejná a všetkým viditeľná skupina Hrádok pod Kriváňom - pravdivo a priamo. Skupina má ani nie 460 členov a členiek, 24. júla 2019 je vytvoril Miroslav Antol, ktorý je jej administrátorom, moderátorom skupiny je Peter Laboš. Prvý je (vraj) z Liptovského Mikuláša, druhý z Liptovského Hrádku. Cieľom, zámerom, poslaním skupiny malo byť predovšetkým informovanie o dianí v Liptovskom Hrádku a v jeho mestskej časti Dovalovo, v okolí, v hornom a strednom Liptove. Nedeje sa tak. •

• V článku, ktorý aktuálne zverejnil Denník N pod názvom Facebook šíri nenávisť, veľké firmy preto vyhlásili bojkot a stopli reklamu * sa dočítame aj toto: "Organizátori bojkotu žiadajú, aby sociálne siete bezodkladne dokázali, že majú vážny záujem riešiť problém nenávisti na internete. Požadujú napríklad odstránenie stránok a skupín, ktoré šíria nenávisť a nebezpečné konšpirácie. Očakávajú tiež nezávislý audit, ktorý by mala robiť organizácia bez finančného prepojenia na Facebook. Organizátori tiež požadujú zmenu algoritmov, aby ľuďom neboli odporúčané skupiny a stránky, ktoré obsahujú škodlivý obsah. Ľudia, ktorí sú terčom vážneho obťažovania, by mali mať možnosť kontaktovať zamestnancov Facebooku so žiadosťou o pomoc." Ide aj - či hlavne o to, že Facebook má viac ako 98 % príjmov z reklamy, pričom Severná Amerika a Európa sú pre firmu najdôležitejšie trhy. Na jedného používateľa tu v prvom štvrťroku zarobila 34, respektíve 10 $, v Ázii sú to len 3 $ na používateľa kvartálne. Keď sa k bojkotu pridali ďalšie veľké značky, nadnárodné korporácie, klesli akcie Facebooku o 8,3 %, hodnota firmy sa tak znížila o zhruba 56 miliárd $. O 7,2 miliardy $ klesol aj majetok samotného zakladateľa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga a v rebríčku najbohatších ľudí na svete klesol z tretieho na štvrté miesto. Facebook v posledný tohtoročný júnový deň oznámil, že spúšťa kampaň - aj v Slovenskej republike, ktorá sa zameriava na tri zásadné otázky, ktoré ľuďom pomôžu odhaliť falošné správy - hoaxy a zabojovať s nimi. •

• Samozrejme, nejaká skupinka Hrádok pod Kriváňom - pravdivo a priamo určite nijako neotriasa spoločnosťou Facebook, ale výborne spadá do škály opatrení Facebooku proti šíreniu nenávisti, intolerancie, xenofóbie, rasizmu aj extrémizmu. Je totiž naozaj neprípustné, aby ktokoľvek bezohľadne zneužíval nielen názov mesta a tatranského vrchu, ale hlavne záujem ľudí o informácie o dianí v meste a jeho okolí. Ako zneužíval? Nuž tak, že administrátor (a nielen on) na stránke skupiny v podstate pravidelne zverejňuje príspevky z pofidérnych, neobjektívnych zdrojov, šíriacich nepravdy - hoaxy. Komentáre k týmto príspevkom bývajú aspoň nenávistné. Neraz sú, nielen podľa môjho názoru, dozrievajúce na trestné oznámenia. A čo sa deje? Nič. Niekoľkokrát som Miroslava Antola, administrátora skupiny, požiadal o odstránenie príspevku - bez úspechu, bez odpovede ani zo slušnosti. Žiadal som o stanovisko Petra Laboša, moderátora skupiny - odpoveďou mi bolo alibistické vykrúcanie sa, vraj "je sloboda." Keď som ho upozornil, že budem praktiky skupiny medializovať, jeho odpoveď bola: "Urob ako uznáš za vhodné." Tak teda robím - medializujem. Šírenie nenávistí, klamstiev, prekrúcanie faktov - to nepovažujem za prejavy slobody slova, názoru. •

• V podstate všetky príspevky v spomínanej skupine, o ktorých je reč, "alarmujúco bijú a revú na poplach" proti cudzincom - migrantom, a v tesnom závese proti Rómom a rómskej komunite hlavne na Slovensku. Vôbec, v žiadnom prípade sa ich autori, autorky alebo zdieľatelia a zdieľateľky nesnažia ani náhodou o podanie objektívnych a pravdivých informácií, komentárov, názorov. Len "papagájujú" s cieľom šíriť zlo, strach, nenávisť. •

• Mimochodom - cudzinci, utečenci na Slovensku: K dnešnému dňu je vo všetkých našich azylových zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky spolu ani nie 60 žiadateľov o udelenie azylu. Žiadateľov - nie tých, ktorým bol či bude azyl udelený. V roku 2020 bolo u nás spolu 68 žiadateľov o azyl, udelený bol 4 žiadateľom, neudelený 16 žiadateľom. Doplnková ochrana bola poskytnutá 7 žiadateľom, neposkytnutá 3 žiadateľom. Zastavené azylové konanie bolo v 27 prípadoch. Slovenské štátne občianstvo tohto roku u nás nedostal žiadny cudzinec - utečenec. Presné štatistiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k tejto téme - od roku 1993 k dnešku - uvádzam v odkaze - linku na konci článku. •

• Zo skupiny Hrádok pod Kriváňom - pravdivo a priamo vystupujem, nechcem byť členom v spolku, ktorého administrátor i moderátor šíria a tolerujú nenávisť a rasizmus. Nechcem byť v spolku, ktorý neobjektívne informuje dokonca aj o dianí v samotnom Liptovskom Hrádku. Na web skupiny som prispel príspevkami, propagujúcimi hodnotné kultúrne a spoločenské aktivity, diania - ale nestretol som sa s odozvou či s pochopením. Verím, že môj krok vystúpenia zo skupiny Hrádok pod Kriváňom - pravdivo a priamo budú nasledovať ľudia skutočne slobodní, čestní, demokraticky aj liberálne zmýšľajúci. •

• Štatistika Ministerstva vnútra Slovenskej republiky --- link. •

* Zdroj: Facebook šíri nenávisť... (Denník N) --- link,