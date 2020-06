Pestrý Liptovský (Svätý) Mikuláš

• Michal Hvorecký skúma neraz protichodné dejiny a príbehy aj zabudnuté postavy z pestrej histórie liptovského centra. •

• Michal Hvorecký (1976) - známy slovenský spisovateľ, publicista a prekladateľ - sa prvý raz predstavuje ako kurátor v galérii. Pripravil výstavu Mikuláš nejestwuje - ponúka ju v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 1. júla 2020 o 16:30 hodine, ako hostia vystúpia známy herec aj dramatický umelec Richard Stanke a hudobník, hudobný skladateľ Peter Machajdík. •

• Pozvanie na otvorenie výstavy Mikuláš nejestwuje. • (• Zdroj: www.galerialm.sk •)

• Vo svojom prvom kurátorskom projekte sa Michal Hvorecký zameral na Liptovský Mikuláš ako na exemplárne a jedinečné stredoeurópske mesto. Preskúmal jeho často protichodné dejiny a príbehy, ako aj zabudnuté postavy z pestrej multikultúrnej histórie liptovského centra. Mesto aj Liptov Michal Hvorecký vníma ako kľúčové priestory identity, kde sa križovali viaceré svetové jazyky a kultúry a kde sa formovala myšlienka - idea moderného Slovenska. Ponoril sa do online aj do skutočných depozitárov v podzemí Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a pozrel sa na ne svojimi očami, 'vydoloval' viaceré nikdy nevystavené diela z fondu a doplnil ich o tvorbu umelcov a umelkýň so vzťahom k mestu, miestu a k téme. Inšpirovaný svojou celoživotnou fascináciou rozprávačstvom si za základ koncepcie zvolil mikulášsky text, písmo, príbeh a vyšiel z miestnych dejín evanjelickej kníhtlače aj z osudov liptovskosvätomikulášskeho rodáka Samuela Fischera, ktorý v nemčine vydával knihy aj Thomasa Manna či Hermanna Hesseho. Výstavu jej autor vníma ako poctu mestu, jeho obyvateľkám i obyvateľom aj samotnej galérii a miestnym múzeám a iným kultúrnym ustanovizniam.. Výstava kaleidoskopicky spestrí pohľad na Liptovský (Svätý) Mikuláš. •

• Výstava Mikuláš nejestwuje bude sprístupnená v Malej sieni Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši do soboty 15. augusta 2020. •

• Poznámka: Článok je len informačným textom k pozvaniu na vernisáž výstavy. K výstave Mikuláš nejestwuje sa vrátim samostatným článkom. •

• Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši --- link. •