Smrť Milady Horákovej a smrť naša

• Presne pred sedemdesiatimi rokmi - 27. júna 1950 - boľševický kat na pražskom Pankráci popravil JUDr. Miladu Horákovú. •

• Keby sme naďalej, stále žili v spoločnom štáte s Čechmi, Moravanmi, Slezanmi, v týchto dňoch by sme si intenzívnejšie pripomínali beštiálnu justičnú vraždu JUDr. Milady Horákovej, presne pred sedemdesiatimi rokmi dokonanú v surovej, sadistickej vražde skutočnej. Obludný zločin v réžii zvrátenej komunistickej boľševickej ideológii, vykonaný nielen na českej právničke, političke, národnej demokratickej socialistke, ale i feministke, stal sa na dlhé desaťročia ilustráciou režimu, importovaného i k nám z bávalej diktatúry stalinského, nedemokratického Zväzu sovietskych socialistických republík. •

• Treba zdôrazniť, že vo vykonštruovanom politickom boľševickom procese s doktorkou Horákovou boli popravení viacerí ľudia, vyznávajúci demokraciu, slobodu, zásady aj ideály Tomáša Garrigue Masaryka: Jan Buchal, Záviš Kalandra, Oldřich Pecl. Doktorka Horáková bola v to skoré ráno, v čase o 05:35 hodine, popravená ako prvá. •

• JUDr. Milada Horáková (25. december 1901, Královské Vinohrady, Rakúsko-Uhorsko - 27. jún 1950, Praha, Československá republika) • (• Zdroj: www.kampocesku.cz •)

• Zatiaľ čo v susednej Českej republike v týchto dňoch, vlastne týždňoch, meno doktorky Horákovej silou jej odkazu rezonuje v celej spoločnosti, v spoločenskom, politickom i kultúrnom spektre v ľude - u nás to tak nie je. U nás sa rýpeme v akýchsi pseudovysokoškolských tituloch takzvaných politikov dočasnosti, vŕtame sa v tom, že nejaký pseudoherec prstom šmátral po sedacom svale masérky - a ona na to nič, sme posadnutí Vánkom Svätým hádok do krvi o tom, či si máme alebo nemáme, smieme či nesmieme ísť kúpiť chleba a borovičku aj v nedeľu. Slovenský primitivizmus reve z plného hrdla. •

• Zatiaľ čo v Prahe - priamo na priečelie budovy, kde sídli podvodnícka a zločinecká, krvavá Komunistická strana Čech a Moravy, v pražskej Ulici Politických vězňů, aktivisti celú noc premietali portrét doktorky Horákovej a v pražskom metre zneli jej prejavy - u nás sme sa ani len z úst politikov, političiek nedočkali žiadneho, kdeže zásadného prehlásenia, vyhlásenia, ba ani len názoru. Jediná, kto si odkaz a pamiatku zavraždenej doktorky Milady Horákovej dôstojne uctila, bola prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. * •

• Kolorovaný záber z filmu natáčaného počas procesu s JUDr. Miladou Horákovou. • (• Zdroj: www.kampocesku.cz •)

• JUDr. Milada Horáková zomierala trpiac, krutou smrťou človeka postupne a pomaly škrteného - duseného. Zomierala štvrť hodiny... Vypovedal o tom neskôr jej kat, popravca Vladimír Trunda. Zdôraznil, že taký bol zámer, plán a rozkaz. ** •

• Veľmi často - a v týchto dňoch častejšie a intenzívnejšie myslím na obrovskú, krutú rodinnú tragédiu, ktorá sa zrodila v hĺbke boľševického teroru päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Myslím na človeka, ktorého zatkli príslušníci boľševickej Štátnej bezpečnosti a pri výsluchu ho ubili na smrť: rozkopali mu vnútornosti, rozlámali rebrá, prerazili kosti v prstoch... ...a potom ho obesili... ...a potom ho, zabaleného v handrách, doviezli tam, kde ho na základe falošného udania zatkli - a hodili ho pred dvere. Myslím na toho človeka, bol vysoký ako ja, bol v partizánskom odboji, bol čestný a pracovitý, vzdelaný. Premýšľam, neraz, aj o tom, čo všetko táto tragédia na predlhé desaťročia spôsobila v rodine zavraždeného, aj na to, ako sa premietla do životov onej rodiny v dobe socializmu u nás. •

• Myslím na doktorku Miladu Horákovú a na všetky obete šialeného boľševického ideologického nezmyslu, ktorý napáchal toľko zla a toľko nešťastí... Skláňam sa pred všetkými obeťami barbarských totalít - vrátane tej komunistickej. •

* Prezidentka Zuzana Čaputová si uctila pamiatku Milady Horákovej (SME) --- link.

** Milada Horáková umírala čtvrt hodiny... (iDNES.CZ) --- link.