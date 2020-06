Taliansky pohľad nahor u nás

• Na Slovensku sa prvý raz uskutoční výstava diel vizuálneho umelca, ktorý miloval život a túto lásku preniesol do abstrakcií. •

• Na Slovensku - v Bratislave - sa prvý raz uskutoční výstava umeleckých diel, ktorých autorom je Vinicio Berti (11. jún 1921, Florencia, Taliansko - 1991, Florencia, Taliansko), vizuálny umelec, ktorý miloval život. Bol jedným z hlavných talianskych predstaviteľov abstraktného umenia, bol pri založení prvého povojnového avantgardného umeleckého hnutia vo Florencii – Skupiny klasického abstrakcionizmu. Výstava, ktorá nesie jeho meno, bude sprístupnená od utorka 30. júna 2020 do nedele 13. septembra 2020 v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci na Panskej ulici 19. Kurátorom výstavy je Simone Frittelli. Výstava je súčasťou 13. ročníka multižánrového festivalu Dolce Vitaj, ktorý organizuje Taliansky kultúrny inštitút v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. •

Pozvanie na výstavu Vinicio Berti

• „Narodil som sa v roku 1921 vo Florencii, patrím ku generácii, ktorá vstúpila na umeleckú scénu počas druhej svetovej vojny a tvárou tvár tragédii, ľudskej vášni a bezprostrednému utrpeniu rýchlo dospela, aby z tejto skúsenosti vyšla na jednej strane popálená, ale na strane druhej, pre mňa zaujímavejšej, slobodná, hrdá a odmietavá.“ Týmito slovami sa Vinicio Berti predstavil pri príležitosti jednej zo svojich samostatných výstav - a to vo florentskej galérii Strozzina, ktorá sa uskutočnila v marci roku 1957. •



• Na bratislavskej výstave budú vystavené diela umelca z obdobia od začiatku 70. rokov až do druhej polovice 80. rokov XX. storočia. Práve v nich sa tvorca očividne snaží vyjadriť filozofiu inovatívneho hľadania, ktorá sa zrodila po neblahých zážitkoch a tristných udalostiach z druhej svetovej vojny a má počiatky v Skupine klasického abstraktizmu. •

Vinicio Berti: Autoportrét (I.). 1985, tempera na plátne.

• Začiatky Bertiho umeleckej tvorby spadajú do 40. rokov minulého storočia. Prvé diela mali realisticko-expresionistický rukopis. Snažil sa v nich zachytiť svet obyčajných ľudí a dramatickú realitu vojny. Vinicio Berti sa v tvorbe kategoricky odklonil od maliarskej tradície živej predovšetkým v strednom Taliansku. Bol tiež predstaviteľom hnutia Arte d’Oggi (Umenie dneška), v ktorom sa niekoľko rokov združovala medzinárodne uznávaná, významná komunita i-novátorských umelcov s aj nadčasovým presahom za hranice Talianska. •

Z tvorby Vinicia Bertiho, vystavenej v Bratislave.

Z tvorby Vinicia Bertiho, vystavenej v Bratislave.

• Po krátkom období kubizmu a futurizmu sa od roku 1947 Vinicio Berti venoval abstraktnej maľbe. Jeho umelecká cesta pokračovala smerom k historickej avantgarde (reprezentovanej predovšetkým tvorbou Pieta Mondriana, Kazimira Severinoviča Maleviča i Alberta Magnelliho), aby sa zaradil medzi umelcov, ktorí obnovovali európsku umeleckú kultúru. •

• V roku 1947 založil Vinicio Berti spolu s Brunom Brunettim, Alvarom Monninim, Gualtierom Nativim a neskôr aj s Mariom Nutim prvé povojnové avantgardné umelecké hnutie vo Florencii. Klasický abstrakcionizmus (Astrattismo classico) vznikol z potreby oslobodiť sa od neodbytnosti čoraz ťažkopádnejšieho a nepoužiteľnejšieho obsahu. „Naše diskusie o umení sa točili najmä okolo pojmu ,klasickýʻ - jeho výkladu a podrobných analýz. Pre nás to bolo v podstate ako hľadať základné matice na vytvorenie novej abecedy a nového jazyka. Medzi ďalšími zásadnými otázkami, ktoré nás zamestnávali, bolo vylúčenie rétorického obsahu akéhokoľvek druhu, pretože sme ho považovali za kultúrne negatívny,“ vysvetľoval Berti. Nový výtvarný jazyk, ktorý sa títo mladí umelci snažili nájsť, bol v skutočnosti nástrojom, pomocou ktorého chceli talianske umenie vyviesť z izolácie, do ktorej ho uvrhla politika talianskeho fašistického vojnového štátu Benita Mussoliniho a nepravdivé informácie, a naladiť sa na rovnakú vlnu s aktuálnymi trendmi európskeho i svetového umenia. •

Vinicio Berti: Odpočívajúci vojak. 1942, štúdia, kresba.

Vinicio Berti: Postava. 1946, štúdia, kresba.

Vinicio Berti: Ženské postavy. 1947, štúdia, kresba.

Vinicio Berti: Pohľad nahor (Strach). 1988, maľba temperou.

• Počas rokov 1951 až 1956 Vinicio Berti vytvoril sériu diel nazvaných Expanzia klasického abstraktizmu. Neskôr, v šesťdesiatych rokoch, sa venoval prevažne grafike, bližšej nekonformnému umeniu. V roku 1963 mu vo Florencii udelili cenuIl Fiorino. Vo svojej maliarskej tvorbe pokračoval s rovnakým zanietením a kvalitou aj počas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Zaujímavé sú aj jeho početné aktivity ilustrátora a autora komiksov, ktoré vykonával popri maľbe. Z jeho kreativity sa zrodili kreslené príbehy Pinocchio a Gian Burrasca aj ďalšie postavy, ktoré sa stali hrdinami mnohých kreslených komiksových príbehov, známych v Taliansku i v celom šírom svete. •

Z komiksovej tvorby Vinicia Bertiho.

Z komiksovej tvorby Vinicia Bertiho.

Z komiksovej tvorby Vinicia Bertiho.

Z komiksovej tvorby Vinicia Bertiho.

• Vinicio Berti vo svojich dielach strategicky predvída obavy a záujmy, ktoré boli v tom čase občianskej spoločnosti a umeleckým kruhom ešte pomerne vzdialené; tvorbou hovorí o ekológii, ochrane životného prostredia, o potrebách starostlivosti o prírodné objekty ako o nevyhnutnom doplnku ľudstva, nevyhnutnom pre prvok života. Jeho cyklusGuardare in alto (Hľadieť nahor či Pohľad nahor) je dlhý duchovný testament, ktorému sa umelec rozhodol zveriť posledný odkaz súčasníkom a prípadne i budúcim generáciám. Netreba asi pripomínať, že ide o odkaz čisto pozitívny, humanitárny aj humánny a pokrokový. V týchto maľbách, ktoré z hľadiska kompozície nadväzujú na Grandi costruzioni per l'avvenire (Úžasné stavby pre budúcnosť), je štrukturálnym prvkom závratne sa zvyšujúce napätie, takmer až vír, ktoré podporuje vertikalitu impozantných stavieb. Pre Bertiho bol vždy základný a nevyhnutný rozmer budovania: je to túžba samotnej spoločnosti, samotného človeka, čo mení svet a životné prostredie k lepšiemu. Bez budovania neexistuje žiadna spoločnosť, bez spoločnosti nie je žiadna perspektíva a bez perspektívy neexistuje žiadny život. Oba cykly sú súčasťou výstavy, diela zapožičala galéria Fritelli Arte Contemporanea vo Florencii. •

Vinicie Berti: Mesto Paríž. 1947, kresba.

Vinicio Berti: Bez názvu. 1987, maľba temperiu.

• Výtvarník vystavoval vo viacerých prestížnych sídlach, ako sú Palazzo Strozzi (1946, 1955, 1987) a Palazzo Vecchio (1981) vo Florencii, Palazzo della Permanente v Miláne (2003), na kolektívnej výstave The Parker Exhibition Of The Contemporary Italian Painting v New Yorku (1959) a na XI Quadriennale v Ríme (1986). Vinicio Berti bol priateľom a spolupútnikom umelcov Piera Dorazio, Emilia Vedova, Achilla Perilli, Antonia Corpora aj Atanasia Soldatiho. V jeho dielach cítiť veľkú lásku k životu. Zastával názor, ktorý bol jeho životným krédom, že skôr či neskôr sa celá spoločnosť premení k lepšiemu. •

Dokument o Viniciovi Bertim (11:58 minúty).

video //www.youtube.com/embed/sxfM9EBz7vk

