Pocta kameramanovi v Kine Lumière

• Cyklus Hommage: Igor Luther v bratislavskom Kine Lumière bude poctou významnému slovenskému kameramanovi. •

• V utorok 30. júna 2020 sa v bratislavskom Kine Lumière na Špitálskej ulici začne cyklus

Hommage: Igor Luther

ktorý predstaví tvorbu nedávno zosnulého slovenského ameramana naprieč jeho celou filmografiou. Kolekcia ponúkne prvé filmy, ktoré nakrútil ako študent a čerstvý absolvent pražskej Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, diela natočené v nemeckej emigrácii aj neskoršie snímky, ktoré vznikli v spolupráci s jeho bratom režisérom Miloslavom Lutherom. Celkovo cyklus uvedie pätnásť dlhometrážnych a päť krátkych filmov, mnohé sú jedinečnou príležitosťou vidieť ich na veľkom plátne. •

• Igor Luther (5. august 1942 - 7. jún 2020) • (• Foto: © Miro Nôta •)

• Cyklus Hommage: Igor Luther je poctou významnému slovenskému kameramanovi, ktorý svojím mimoriadnym talentom a tvorbou presiahol hranice Slovenska. Spolupracoval so slovenskými režisérmi aj tvorcami svetového mena, napríklad s Volkerom Schlöndorffom alebo s Andrzejom Wajdom. Na úvod cyklu budú premietnuté filmy, ktoré Igor Luther nakrútil s Jurajom Jakubiskom, svojím kolegom z pražských štúdií, kde študoval odbor kamery, a to v mimoriadne tvorivých aj inšpirujúcich 60. rokoch XX. storočia. •

• Záber z filmu Kristove roky. • (• Foto: © Vladimír Vavrek. Zdroj: Slovenský filmový ústav •)

• Diváci uvidia Kristove roky (1967) - tragikomickú výpoveď o potrebe rozhodnutia človeka na životnej križovatke, a obrazové podobenstvo Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) - odohrávajúce sa v presne neurčenom časopriestore, v bláznivom svete bez ideálov, vo svete násilia, cynizmu a beznádeje. Lutherova kameramanská práca práve vo filme Kristove roky zaujala francúzskeho režiséra Alaina Robbe-Grilleta, s ktorým krátko na to nakrútil prvé slovensko-francúzske koprodukčné filmy: Muž, ktorý luže (1968) a Eden a potom... (1970). •

• Záber z filmu Eden a potom... • (• Záber z filmu Ed• Foto: © Vladimír Vavrek. Zdroj: Slovenský filmový ústav •)

• Tvorbu z Lutherovej emigrácie v Nemecku, kde spolupracoval s predstaviteľmi mladého nemeckého filmu, zastúpi vo výbere päť titulov. Premietnuté budú dva filmy nakrútené s Michaelom Verhoevenom - to vojnová dráma O. K. (1970) a kriminálna komédia Skrinka s jedom (1976), a tiež snímka Otrokári (1978) Jürgena Goslara. Z 'nemeckého obdobia' priniesla Lutherovi mimoriadny úspech spolupráca s režisérom Volkerom Schlöndorffom na filme Plechový bubienok (1979), ktorý získal Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes a Oscara za najlepší cudzojazyčný film; diváci a diváčky budú môcť vidieť digitálne reštaurovaný režisérsky zostrih filmu. Vzájomnú spoluprácu oboch tvorcov pripomenie aj film Služobníčkin príbeh (1990), ktorý spolu nakrútili o desať rokov neskôr. •

• Záber z filmu Služobníčkin príbeh. • (• Zdroj: © Bioskop Film •)

• Koncom deväťdesiatych rokov sa Igor Luther pracovne vrátil do Prahy, kde nakrútil film Postel (1998) režiséra Oskara Reifa so štylizovanou širokouhlou čiernobielou kamerou a poviedku režiséra Artemia Benkiho Riziko z filmu Praha očima... (1999). Z tohto neskoršieho obdobia cyklus ponúkne aj unikátny autorský projekt českého režiséra Jana Němca Nočné hovory s matkou (2001), na ktorom sa Luther kameramansky spolupodieľal. Neskôr s bratom, režisérom Miloslavom Lutherom, nakrútil filmy Tango s komármi (2009) a Krok do tmy (2014). Komplexnú osobnosť Igora Luthera na záver cyklu predstaví dokumentárny portrét Maestra od režiséra Martina Šulíka z projektu Zlatá šedesátá (2009) a premietnuté budú i Lutherove študentské filmy - Svatá Jana (1963), 34 dnů absolutního klidu (1965) a Předpověď: nula (1966), ktoré nakrútil s Elom Havettom, a Déšť (1965) Juraja Jakubiska. •

• Záber z filmu Tango s komármi. • (• Zdroj: © Luther&Partner •)

• Cyklus Hommage: Igor Luther vznikol v spolupráci s Filmotékou Kina Lumière a je poctou významnej kameramanskej práci Igora Luthera. Začne sa v utorok 30. júna 2020 a potrvá do štvrtka 20. augusta 2020. Projekcie filmov budú vždy v utorok a vo štvrtok so začiatkami o 18:30 hodine v Študijnej sále Slovenského filmového ústavu (K3) v Kine Lumière. •

• Hommage: Igor Luther - program •

30. 6. 2020 – Kristove roky, réžia Juraj Jakubisko, Československo, 1967, 93 min. + Pingvin, réžia Vladimír Popovič, Veronika Margótsyová, 1964, 4 min.

2. 7. 2020 – Muž, ktorý luže, réžia Alain Robbe-Grillet, koprodukcia Československo - Francúzsko, 1968, 93 minút

7. 7. 2020 – Vtáčkovia, siroty a blázni, réžia Juraj Jakubisko, koprodukcia Československo - Francúzsko, 1969, 78 minút

9. 7. 2020 – Eden a potom..., réžia Alain Robbe-Grillet, koprodukcia Československo - Francúzsko, 1970, 94 minút

14. 7. 2020 – O. K., r. Michael Verhoeven, Nemecko, 1970, 80 min.

16. 7. 2020 – Skrinka s jedom, r. Michael Verhoeven, Nemecko, 1976, 110 min.

21. 7. 2020 – Otrokári, r. Jürgen Goslar, Nemecko, 1978, 88 min.

23. 7. 2020 – Plechový bubienok, r. Volker Schlöndorff, koprodukcia Nemecko - Francúzsko - Poľsko - Juhoslávia, 1979, 164 min. – režisérsky zostrih

28. 7. 2020 – Služobníčkin príbeh, r. Volker Schlöndorff, USA - Nemecko, 1990, 106 min.

30. 7. 2020 – Postel, r. Oskar Reif, Česko, 1998, 86 min.

4. 8. 2020 – Praha očima..., r. Vladimír Michálek, Michaela Pavlátová, Martin Šulík, Artemio Benki, Česko - Francúzsko - Holandsko, 1999, 101 min.

6. 8. 2020 – Nočné hovory s matkou, r. Jan Němec, Česko, 2001, 69 min.

11. 8. 2020 – Tango s komármi, r. Miloslav Luther, Slovensko - Česko, 2009, 97 min.

13. 8. 2020 – Krok do tmy, r. Miloslav Luther, Slovensko, 2014, 120 min.

18. 8. 2020 – Zlatá šedesátá: Igor Luther, r. Martin Šulík, Česko - Slovensko, 2009, 57 min.

20. 8. 2020 – Igor Luther: študentské filmy – Svatá Jana (r. Elo Havetta, 1963, 7 min.), 34 dnů absolutního klidu (r. Elo Havetta, 1965, 18 min.), Předpověď: nula (r. Elo Havetta, 1966, 49 min.), Déšť (r. Juraj Jakubisko, 1965, 30 min.)

