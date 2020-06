David Gilmour v audioknihe manželky

• Vychádza audiokniha románu o eskapizme a o 'halcyónových' dňoch umeleckej komunity; meditácia o umení aj o sexualite. •

• David Gilmour - srdce tej večne geniálnej skupiny Pink Floyd - oznámil vydanie svojej novej skladby Yes, I Have Ghosts (Áno, mám duchov), ktorá na singli vyšla v stredu 17. júna 2020. Pieseň - skladba je súčasťou hudby, ktorú napísal pre audioknihu svojej manželky - spisovateľky Polly Samson - autorky viacerých textov pre Davida i nahrávky Pink Floyd. Ide o audioknihu románu s názvom A Theatre For Dreamers (Divadlo pre snívajúcich). •

• Pútač na knihu Polly Samson: A Theatre For Dreamers. • (• Zdroj: www.pollysamson.com •)

• Polly Samson a David Gilmour • (• Foto: © Jeff Spicer / Getty Images. Zdroj: www.rockandrollgarage.com •)

• "Živé a poetické písanie Polly vedno s jej prirodzeným rozprávkovým hlasom boli spojnicou pri produkcii audioknihy Divadlo pre snívajúcich a vznikol tak silný, fantastický a napĺňajúci, zmysluplný zážitok," hovorí David Gilmour, dodávajúc: "Formát zvukovej knihy - audioknihy má toľko nevyužitého potenciálu, a ja som prekvapený, že viac hudobníkov týmto spôsobom už dávnejšie kreatívne nespolupracovalo so spisovateľmi, spisovateľkami, s vydavateľstvami a s prodkcentmi audiokníh. Zdá sa, že oba tieto svety plynule súvisia a hudba skutočne môže pomôcť oživiť audioknihy novým spôsobom." •

• Upútavka Polly Samson na knihu A Theatre For Dreamers (2:44 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/dFgdi_W7i3I

• Román A Theatre For Dreamers je o živote na gréckom ostrove Hydra, kam David Gilmour s rodinou roky rád chodí. Autorka v knihe zaznamenáva zabúdajúce okamihy z hlavne 60. rokov XX. storočia na ostrove, ktorý bol útočiskom aj pre umelcov. Vo svojom piatom románe sa Polly Samson zameriava na umelecký aj ľudský život komunity, obklopujúcej takých autorov - umelcov, akými boli i ostávajú Charmian Clift a George Johnston, Axel Jensen a Marianne Ihlen - a hlavne sa venuje aj vtedy mladému a navždy charizmatickému spevákovi i básnikovi, Kanaďanovi Leonardovi Cohenovi, ktorý niektoré hity vytvoril i na Hydre. •

• Leonard Cohen na gréckom ostrove Hydra. • (• Zdroj: www.leonardcohenfiles.com/hydra2 •)

• Jednou z nezabudnuteľných piesní, ktoré Leonard Norman Cohen (21. september 1934, Westmount, Kanada - 7. november 2016,, Los Angeles, USA) na Hydre zložil, je i So Long Marianne (Zbohom, Marianne). Pesnička, inšpirovaná skutočnou Marianne - Marianne Jensen (predtým Marianne Ihlen, vyšla ako úvodná na druhej strane albumového debutu pesničkára aj básnika, nazvanom Songs Of Leonard Cohen, v roku 1967. Tu, hľa, je video k jej kratšej verzii, zostavené z pôsobivýh dobových fotografií umelca na Hydre a života na ostrove... •

video //www.youtube.com/embed/YqzfMhCGmw0

• ,,,a tu, opäť hľa, len poldruhaminútkový dokument z marca 1960 o príchode Leonarda Cohena na Hydru, prestrihaný zábermi na dobový život na ostrove i snímkami prebalov mnohých kníh, ktoré v inšpirujúcom prostredí ostrova vznikli. •

video //www.youtube.com/embed/HcoKYfq_y_U

• A takto to vyzerá v súčasnosti na Hydre (6:28 minúty) - pamiatky i ruiny, krásne prostredie i Príroda, veľa Mačiek (vhodných pre Psíkov!)... ...aj západ Slnka. Nuž - každá fanúšička, každý fanúšik nielen Davida Gilmoura & Pink Floyd a Leonarda Cohena by mali Hydru navštíviť a nadýchať sa povetria na ostrove - a vari tam i niečo vytvoriť. •

video //www.youtube.com/embed/FKsgPCtYCsc

• Kniha A Theatre For Dreamers je blaženým románom o eskapizme, zachytáva 'halcyónové'- teda neopísateľné dni umeleckej komunity na Hydre a je tiež silnou meditáciou o umení a o sexualite, Má šancu stať sa hitom leta nielen roku 2020. Audioknihu A Theatre For Dreamers už je možné stiahnuť si za obstojný, neveľký peniaz - zo spoľahlivých webov. •

• Polly Samson - oficiálna webstránka --- link. •

• David Gilmour - oficiálna webstránka --- link. •

• Zdroj: článok v časopise Rolling Stone --- link. •

___

• Polly Samson: 'Psíkovia majú dar optimizmu' (s bohatou fotogalériou Psíčkov v pokojnej aj tvorivej domácnosti Davida a Polly --- link. •