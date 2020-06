Zomrela ikona piesní nielen vojakom

• Dame Vera M. Lynn CH DBE OStJ šarmom a magickým hlasom uchvátila a povzbudila národ v jeho nejtemnejších hodinách. •

• Vo veku požehnaných 103 rokov vo štvrtok 18. júna 2020 zomrela

Dame Vera Margaret Lynn CH DBE OStJ

(20. III. 1917, East Ham - Londýn, Essex, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska - 18. VI. 2020, Ditchling, East Sussex, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska). •

• Dame Vera Margaret Lynn CH DBE OStJ • (• Foto: © Stephen Pover / Rex Shutterstocks. Zdroj: www.bbc.com •)

• Britský predseda vlády Boris Johnson vyhlásil, že Dam Vera Margaret Lynn svojím šarmom a magickým hlasom uchvátila a povzbudila národ v jeho nejtemnejších hodinách. Zesnulej speváčke skladajú poctu všetky významné osobnosti britského verejného života, kultúry i politiky a spoločnosti, vrátane a samozrejme Jej Veličenstva Alžbety II. - britskej kráľovny. •

video //www.youtube.com/embed/HsM_VmN6ytk

• Speváčka, ale i tanečnica Vera M. Lynn už ako jedenásťročná opustila školu, aby sa mohla naplno venovať umeleckej kariére. Po roku 1935 začala pravidelne vystupovať v rozhlase a jej sláva rástla. Podľa BBC sa po vypuknutí II. svetovej vojny ako dobrovoľníčka prihlásila aby podporila britské úsilie v boji proti nacizmu a fašizmu. Uvedomila si však, že bojúcej vlasti nejviac prospeje v úlohe povzbuditeľky a morálnej autority. S orchestrom a s vlastnými i prevzatými skladbami začala koncertovať všade tam, kde britskí vojaci bojovali i zomierali za slobodu - a to nielen v Európe. Už na konci vojny ju príslušníci britských ozbrojených síl v ankete periodika Daily Express vyhlásili za svoju nejpopulárnejšiu umelkyňu. •

• Jej pieseň We'll Meet Again - Opäť sa stretneme sa stala ikonickou nielen v časoch vojnových. Nahrávky Dame Very Margaret Lynn v istých časoch dosiahli vyššiu popularitu i predaj než albumy The Beatles. •

video //www.youtube.com/embed/YUx3MU9iM6c

• Ďakujeme, Dame Vera, za všetko, a nech Vám Pán poskytne nekonečné útočisko v mieri i pokoji Vašej duše. Stretneme sa... •