Rozbaľte to s Christom i na vode

• Vizuálny umelec, legenda konceptuálneho umenia Christo (Christo Vladimirov Javačev; 13. jún 1935, Gabrovo, Bulharsko - 31. máj 2020, New York City, USA) sa preslávil hlavne zabaľovaním budov a rôznych stavieb, objektov i ostrovov či mól, pobreží po celom svete. Ani nie mesiac po jeho náhlom úmrtí prichádza filmová distribučná a produkčná spoločnosť Filmtopia s dokumentom Christo: Chôdza po vode (Walking On Water, 2018). Ide o jedinečný, absolútne otvorený pohľad do tvorivej dielne umelca svetového významu - muža, ktorého pôsobivé konceptuálne inštalácie menili tvár ikonických miest po celom svete. Preslávil sa najmä balením monumentov - prírodných objektov a budov do látok a plastov. Slovenská premiéra filmu režiséra Andreja Paounova (23. február 1974, Sofia, Bulharsko) sa uskutoční 25. júna 2020 - od tohto dátumu si diváci, diváčky budú môcť pozrieť pôsobivý dokument vo výborných kinách na striebornom plátne, ale i doma - formou online. •

• „Christo žil život naplno, nielenže si vysníval to, čo sa zdalo nemožné, ale on to aj úspešne realizoval,“ tak znelo vyhlásenie na jeho oficiálnom profile na Facebooku v posledný májový deň tohto roka. Dokument Andreja Paounova je pohľadom za kulisy tejto legendy, biografickým portrétom i zábavnou poklonou mužovi, ktorého tvrdohlavosť i vynaliezavosť nerešpektujú žiadne hranice. Film vstúpi do slovenských aj českých kín naraz: 25. júna 2020 - od tohto dňa bude k dispozícii aj online, na stránke spoločnosti Filmtopia - odkaz, link na sledovanie dokumentárneho filmu je v závere tohto článku. •

• Christo so svojou manželkou a spolutvorkyňou Jeanne-Claude pri diele Wrapped Reichstag (Zabalený Reichstag, Berlín, 1995). • (• Foto: © Wolfgang Volz. Zdroj: www.museumsportal-berlin.de •)

• Christo bol aj ostane legendou konceptuálneho umenia - mužom, pre ktorého nebol žiaden nápad nerealizovateľný a žiadne dimenzie, rozmery príliš megalomanské. Slávne svetové monumenty zahalil a umožnil nám uvidieť ich v inom kontexte a v nepoznaných súvislostiach. Všetky tieto inštalácie realizoval so Jeanne-Claude Denat de Guillebon (13. jún 1935, Casablanca, Francúzske Maroko - 18 november 2009, New York City, USA), svojou umeleckou partnerkou a manželkou. Jej úmrtie bolo pre Christa tak bolestivé, že sa rozhodol prerušiť umeleckú činnosť. Nákladný projekt Plávajúce móla (The Floating Piers) z roku 2016 bol jeho neľahkým výpovedno umeleckým i ľudským návratom. •

• Christo: From The Floating Piers. • (• Foto: © Wolfgang Volz. Zdroj: www.christojeanneclaude.net •)

• Ako uvádza vo svojom texte Jana Močková (Denník N): '„Krása, veda a umenie vždy zvíťazia,“ napísal Christo v liste v roku 1958 - a nič viac nevystihuje povahu jeho celoživotnej práce.“' * Christo nedlho žil v rodnom Bulharsku, potom v Rakúsku, vo Švajčiarsku a neskôr sa presťahoval do Francúzska a napokon do USA. Navštívil aj Prahu - koncom roku 1956 mal možnosť vidieť po prvý raz, v Národní galerii, obrazy moderných európskych maliarov. Pracoval s manželkou Jeanne-Claude Denat de Guillebon, ktorú stretol roku 1958 v Paríži. •

• Christo & Jeanne-Claude Wrapped Reichstag, Berlin, 1971 - 1995. • (• Foto: © Wolfgang Volz. Zdroj: www.christojeanneclaude.net •)

• Christo & Jeanne-Claude Wrapped Trees, nadácia Fondation Beyeler & Berower Park, Riehen, Switzerland, 1997 - 1998 • (• Foto: © Wolfgang Volz. Zdroj: www.christojeanneclaude.net •)

• Christo & Jeanne-Claude Valley Curtain, Rifle, Colorado, 1970 - 1972 • (• Foto: © Wolfgang Volz. Zdroj: www.christojeanneclaude.net •)

• Christo & Jeanne-Claude Wrapped Coast, One Million Square Feet, Little Bay, Sydney, Australia, 1968 - 1969 • (• Foto: © Shunk - Kender. Zdroj: www.christojeanneclaude.net •)

• Christo & Jeanne-Claude Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 1980 - 1983 • (• Foto: © Wolfgang Volz. Zdroj: www.christojeanneclaude.net •)

• Christo L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) Place de l'Etoile – Charles de Gaulle Drawing 2019 in two parts Návrh. • (• Foto: © André Grossmann. Zdroj: www.christojeanneclaude.net •)

• Upútavka na film Christo: Chôdza po vode (0:51 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/ixFc3Si7z5U

• Kratučký dokument o Chistovi a Jeanne-Claude (6:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/OADt-KX-7vw

