Vražda nožom má šesťdesiat rokov

• Pred šesťdesiatimi rokmi - vo štvrtok 16 júna 1960 - mal v USA premiéru vskutku už kultový čiernobiely film Psycho - nakrútil ho Alfred Hitchcock (13. august 1899, Londýn, Spojené kráľovstvo - 29. IV. 1980, Los Angeles, USA) a film má 109 minút. •

• Nepredpokladám, že by niekto zo skutočných filmových labužníkov či z filmových fanúšičiek nepoznali - nevideli film Psycho. Je preto vari zbytočné opisovať jeho dej. Radšej siahnem po niekoľkých zaujímavostiach o filme - vari i s cieľom, aby ste sa pri jeho sledovaní až tak veľmi nebáli - a aby ste sa s hrôzou neobávali ísť do pivnice, do kúpeľne či dolu schodmi. •

• Vražda v kúpeľni. Keď Norman Bates (Anthony Perkins (1932 - 1992)) nožiskom spoza závesu zaútoči na sprchujúcu sa Marion Crane (Janet Leight (1927 - 2004)) a jej výkrik sa mieša s ikonickou hudbou Bernarda Herrmanna (1911 - 1975), vidíme ako sa do výlevky rinie krv. V skutočnosti Alfred Hitchcock použil čiernu kávu - tá totiž v čiernobielom filmovom materiáli najlepšie pripomenula farbu i konzistenciu krvi, riedenej vodou zo sprchy. S istotou vieme, že nešlo o nám známu Popradskú kávu. "Hitch ma s chuťou desil," spomínala Janet Leight, "keď sme točili Psycho, robil rôzne pokusy s 'mŕtvolou' matky a mňa pri tom ppoužíval ako nejaké meradlo. Vrátila som sa z obedu, otvorila som dvere do šatne - a na mojom mieste sedela tá príšerná 'múmia.' Zdesenie v mojom výkriku, vari zaznamenané aj na Richterovej stupnici, potom rozhodlo, ktorú figurínu Hitch na nakrúcanie použije." •

• Vražda na schodoch. Detektív Milton Arbogast (Martin Balsam (1919 - 1996)), ktorého Norman Bates zabije tak, že ho strčí dolu schodmi, sedel v pohodlnom kresle, mával rukami a asistenti režiséra a kameramana (John Lowell Russell (1905 - 1967)) ho niesli dolu schodmi, kývajúc pri tom kreslom. Úzky priestor schodiska i jeho strmosť im dali zabrať - ale vražda napokon, po niekoľkých pokusoch, bola úspešná a režisér spokojný. •

• Psychologický ponor do mysle vraha. Herec Anthony Perkins bol v osobnom živote veľmi podobný postave Normana Batesa. Mal tak silný vzťah s matkou, až si neraz prial smrť svojho otca - presne ako Norman. Slovinský filozof, psychoanalytik a kultúrny kritik Slavoj Žižek (1949) vysvetľuje:"Postava Normana Batesa zachytáva všetky tri zložky osobnosti - ako poschodia domu, v ktorom sa podstatná časť deja filmu Psycho odohráva. Na prvom poschodí, kde žije Normanova matka, je jeho ego, na prízemí je jeho superego a v pivnici je jeho V prvním patře, kde žije jeho matka, je jeho superego, v přízemí jeho ego a ve sklepě jeho odraz skutočnosti vo vedomí, jeho zhmotnená predstava milujúcej osoby." •

• Predloha. Film Psycho bol nakrútený podľa rovnomenného románu Roberta Blocha (1971 - 1994) zroku 1959. Spisovateľ predal vydavateľské práva na román spoločnosti Simon & Schuster. Po zdanení a ďalších poplatkoch dostal zaň 5 000,- $. Skoro si uvedomil, že obsahom zmluvy nebol žiadny zisk, pokiaľ vydavateľ predá k dielu filmové práva. Tie ale už vlastnil Alfred Hitchcock. Psycho bol najziskovejší film jeho kariéry - vyniesol mu vyše 15 miliónov $, nielen na tie časy veľký peniaz; režisér zisk investoval do ďalších filmov. •

• Premiéra filmu. Pri uvádzaní filmu v roku 1960 nastavil režisér veľmi prísne pravidlá pre vstup do kina. Nikto nesmel prísť neskoro. Keď sa tak stalo, divák musel trčať za zatvorenými dverami. Alfred Hitchcock tvrdil, že divák si môže film vychutnať jedine od začiatku. Premiéry filmu Psycho boli starostlivo naplánované len v štyroch kinách: v New Yorku, v Chicagu, v Bostone a vo Philadelphii. Prísne pravidlá pre divákov platili nekompromisne aj pre vtedajšieho amerického prezidenta, ktorým bol Dwight David Eisenhower. •

• Späť do kúpeľne. Povestná scéna vraždy pod sprchou sa nakrúcala celkom sedem dní - od 17. do 23. novembra 1959. Bola nakrútená zo 77 uhlov a je v nej 50 strihov. •

• Upútavka na film Psycho (1:44 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/NG3-GlvKPcg

• Špeciálna upútavka na film Psycho s exkurziou Alfreda Hitchcocka (6:31minúty). •

video //www.youtube.com/embed/DTJQfFQ40lI

• zdroje •

• Kniha Rozhovory Hitchcock - Truffaut (vydal Československý filmový ústav, 1987) •

• Psycho (ČSFD) --- link. •