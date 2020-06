Tridsať filmov - a každý len za 1,- €!

• Tradičný letný projekt €urópske filmy za €uro 2020 pozýva divákov do kina na tridsiatku kvalitných diel európskej kinematografie. •

• Už v pondelok 15. júna 2020 sa začne tradičný letný projekt

€urópske filmy za €uro 2020

v Kine Lumière

na Špitálskej ulici číslo 4 v Bratislave

ktorý prináša do slovenských kín tridsať kvalitných európskych diel so vstupným 1,- euro na jedno predstavenie. V Kine Lumière rešpektujú protiepidemiologické odporúčania a po koronakríze sa obľúbené kino pomaly vracia do štandardného premietacieho režimu. €urópske filmy za €uro 2020 sa budú premietať denne - do pondelka 31. augusta 2020. •

• Programový plafát podujatia €urópske filmy za €uro 2020. • (• Zdroj: Kino Lumière - www.kinolumiere.sk •)

• Kolekciu filmov obľúbeného letného projektu €urópske filmy za €uro tvoria snímky zväčša z obdobia ostatných piatich rokov, ktoré boli ocenené na medzinárodných filmových festivaloch alebo zaujali publikum. V Kine Lumière bude na úvod cyklu premietnutý film s príznačným názvom Leto (2018). Táto ruská dráma Kirilla Serebrennikova zobrazuje leto plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky v Rusku 80. rokov XX. storočia - keď neoficiálnou hudobnou scénou hýbali miestni nasledovníci Loua Reeda, Iggyho Popa, Davida Bowieho alebo Talking Heads. Počas prvého týždňa sa v programe objaví aj najstarší, ale divácky stále príťažlivý titul projektu, legendárny Bohémsky život (1992) fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho o troch umelcoch, nakrútený na motívy románu Zo života parížskej bohémy od francúzskeho spisovateľa Henriho Murgera z roku 1851. Kaursmäkiho rozprávanie balansuje na hrane vážnosti a sarkazmu a prináša autentickú výpoveď o „slobodnom živote.“ •

• Záber z filmu Leto. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Upútavka na film Leto (1:17 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/0FFqgEFtwmI

• Pre projekt €urópske filmy za €uro je príznačný široký záber z hľadiska tém a žánru vybraných titulov. Už v júni Kino Lumière uvedie roadmovie českého režiséra Dana Přibáňa Trabantem tam a zase zpátky (2019), zobrazujúce poslednú dobrodružnú cestu Přibáňovej výpravy naprieč kontinentmi a privítanie po návrate domov. Premietnutá bude i francúzska dráma Vnútorné slnko (2017) režisérky Claire Denis, približujúca intímny svet parížskej umelkyne a zároveň rozvedenej matky. Ženu, túžiacu po láske, vo filme presvedčivo stvárňuje Juliette Binoche. Nemecký režisér iránskeho pôvodu Ali Soozandeh vo svojom celovečernom debute Teheránske tabu (2017) upriamuje pozornosť na „neslobodný“ život v Teheráne. Nakrúcanie v Teheráne vzhľadom na politické a občianske vládne reštrikcie vôbec nebolo možné realizovať, preto film čo najlepšie vykresľuje atmosféru teheránskych ulíc unikátnou animačnou metódou rotoskopie - prekresľovania políčok filmových záberov. •

• Záber z filmu Vnútorné slnko. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Upútavka na film Vnútorné slnko (1:45 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/ps_Sau7xqQY

• Projekt €urópske filmy za €uro myslí aj tohto leta i deti - pre ne je určený francúzsko-belgický koprodukčný animovaný film Veľký zlý lišiak a iné príhody (2017) o dobrodružstvách nezvyčajných zvieratiek na jednej vidieckej farme. Pre dospelých divákov bude uvedený francúzsky animovaný príbeh bez slov o stroskotancovi na tropickom ostrove Červená korytnačka (2016), v ktorom sa režisér Michael Dudok de Wit prostredníctvom remeselne dokonalej animácie zamýšľa nad láskou, rodičovstvom i striedaním generácií. •

• Upútavka na film Veľký zlý lišiak a iné príhody (1:37 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/jh3Z8ULJ4Sk

• Upútavka na film Červená korytnačka (2:04 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/U6BMDIbwmgg



• Projekt €urópske filmy za €uro 2020 uvedie aj filmy veľmi známych režisérov, sú medzi nimi Paolo Sorrentino so snímkou Oni a Silvio (2018), Michael Haneke s filmom Happy End (2017), Andrzej Wajda s filmami Wałęsa, človek nádeje (2013) a Odrazy (2016) či Lars von Trier so svojím zatiaľ posledným filmom Jack stavia dom (2018). Premietnuté budú aj snímky, ktoré vstúpili do distribúcie len minulý rok, medzi nimi sú napríklad taliansky film Šťastný Lazzaro (2018) od Alice Rohrwacher, belgický film Dievča (2018) od Lukasa Dhonta či britský dokumentárny film o jenom z najkreatívnejších módnych návrhárov XX. storočia McQueen (2018) od režisérskej dvojice Ian Bonhôte a Peter Ettedgui. •

• Upútavka na film Wałęsa, človek nádeje (1:14 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/EgpBur3BSvc

• Upútavka na film Odrazy (1:46 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/6rfzPErD1C0

• Kino Lumière premieta denne pri dodržaní odporúčaných protiepidemiologických opatrení. Do kina je vstup povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Zriaďovateľ kina a vedenie i zamestnanci kina naďalej odporúčajú nákup vstupeniek online. Projekt €urópske filmy za €uro 2020, ktorý organizuje Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, sa začne 15. júna 2020 a potrvá do 31. augusta 2020. Filmy projektu sa premietajú denne, prevažne o 18.00 hod. Od pondelka 15. júna 2020 sa kino vracia aj k svojím špeciálnym cyklom Senior kino a Baby kino. Kino Lumière doma - alternatívne uvádzanie online projekcií, ktoré kino spustilo v čase pandémie koronavírusu - potrvá len do utorka 30. júna 2020. •

• Zoznam filmov v projekte €urópske filmy za €uro 2020 v Kine Lumière. • (• Zdroj: Kino Lumière •)

