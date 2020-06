O genialite a o šialenstve v umení

• Kde sú a aké hranice medzi šialenstvom a genialitou v umení - konkrétne v hudbe? Môžeme o tom zmysluplne hovoriť. •

• Lyrický filmový dokument, ktorý originálne zachytáva životný príbeh klavírneho virtuóza - film Sólo prichádza do do slovenských kín. Film zaujal na prestížnych festivaloch, okrem iných v Cannes a v Jihlave. Artemio Benki, francúzsky režisér pôsobiaci v Prahe, sa jeho slovenského uvedenia, bohužiaľ, nedožil; zomrel 15. apríla 2020 vo veku 53 rokov. •

• Plagát na film Sólo. • (• Zdroj: Filmtopia. - www.filmtopia.sk •)

• Slovenskú premiéru filmu obohatí tematická diskusia s názvom

Hranica medzi genialitou a šialenstvom v hudbe

vo štvrtok 11. júna 2020 od 19:00 hodiny

počas ktorej bude redaktor Denníka N - hudobný publicista Oliver Rehák, debatovať s hudobným publicistom a psychológom Gabrielom Bianchim a s hudobným skladateľom Petrom Zagarom. Diskusia bude bezprostredne po projekcii filmu Sólo v A4 – Priestore súčasnej kultúry na Karpatskej ulici číslo 2 v Bratislave. •

• Záber z filmu Sólo. •

• „Keď Martina P. sledujete pri hre na klavír, vyzerá to, akoby sa miloval s hudbou. To, akým spôsobom sa dotýka klaviatúry, je veľmi zmyselné a citlivé. Chcel som zachytiť jeho vzťah k hudbe, ale rovnako aj traumy, ktoré mu spôsobovala. Najprv som ho ale potreboval lepšie spoznať, pričom vtedy som ani netušil, či sa mu podarí dostať sa z nemocnice, aj keď on po tom veľmi túžil,“ povedal o filme - prvom i poslednom svojom hranom celovečernom diele vôbec - Artemio Benki. Touto snímkou nechcel nakrútiť senzáciu, staval na emóciách, aj keď vedel, že to je tá náročnejšia, zraniteľnejšia cesta. „Tento dokument si žiada citlivého diváka, iba ten sa môže napojiť na Martinov svet,“ hovorieval. •

• Film Sólo od štvrtka 11. júna 2020 diváci uvidia vo viacerých slovenských mestách. Súpis premiataní sa denne aktualizuje na webstránke distribučnj spoločnosti Fimltopia - odkaz na web spoločnosti je pod článkom. •

• Upútavka na film Sólo (2:22 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/TAnInHy0aoY

• Sólo je lyrický dokument o samote a o návrate do života, rozpráva výnimočný a zároveň univerzálny príbeh o posadnutosti tvorbou a o dokonalosťou, popisujúci evolúciu ľudskej bytosti, ktorá čerpá svoju silu z vlastnej citlivosti. Martin P. je mladý argentínsky klavírny virtuóz a skladateľ, ktorý ostatné štyri roky prežil v ústave pre duševne chorých El Borda v Buenos Aires, najväčšom psychiatrickom zariadení v Latinskej Amerike. Detský hudobný génius a najsľubnejší talent svojej generácie se pokúša nájsť spôsob, ako prekonať svoje psychické ochorenie a vrátiť sa do života vonku, za múry sanatória i na koncertné pódiá, a súčasne stále pracuje na svojej novej skladbe. •

• Film má na konte uvedenie na Medzinárodnom filmovom festivale festivale v Cannes, viacero nominácií i ocenení, okrem iného sa stal najlepším českým dokumentárnym filmom na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava v Lihlavě. •

• Plagát z filmu Sólo. ••

• Festivalové nominácie a ceny filmu Sólo •

MFF Cannes 2019 - L´ACID (Association For The Distribution Of Independant Cinema)

MFF Duhok - Najlepší medzinárodný dokument

Festival Of Creative Documentary Film Makedox - Najlepší film

MFDF Jihlava - Najlepší český dokumentárny film

