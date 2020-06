Tridsať rokov prvých slobodných volieb

• O na Slovensku zabudnutom výročí kľúčovej udalosti pre demokraciu a slobodu - udalosti, ktorá je v dôsledkoch stále dôležitá. •

• Bohužiaľ - bez veľkého slovenského mediálneho záujmu sme akosi obišli 30. výročie prvých slobodných volieb po Novembri 1989 vo vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Voľby do Federálneho zhromaždenia v roku 1990 sa konali súčasne s voľbami do Českej národnej rady a do Slovenskej národnej rady v dňoch 8. a 9. júna 1990 - i vtedy sa volilo v piatok a v sobotu. Vo voľbách do obidvoch snemovní Federálneho zhromaždenia bolo úspešných na Slovensku päť a v Česku štyri politické subjekty - strany. Volebné kvórum predstavovalo 5 %. Na Slovensku kandidovalo až šestnásť politických subjektov. •

• Ručne robený plagát z obdobia Nežnej revolúcie 1989. • (• Zdroj: zo zbierky Slovenského národného múzea •)

• Vrcholom udalostí z novembra 1989 bolo zorganizovanie prvých slobodných a pluralitných volieb po vyše štyridsiatich rokoch. Posledné demokratické voľby sa na území Československa konali krátko po skončení II. svetovej vojny - v roku 1946.Volebnej kampane sa v celom štáte zúčastnilo 22 subjektov - 11 v každej republike. Komunistická strana Československa, dovtedajší politický a ideologický hegemón v republike, sa stala iba jednou z pestrej ponuky strán a jej vnútrostranícke problémy prestávali byť problémami celej krajiny. Od novembra 1989 do volieb vznikali nové strany a hnutia, pokrývajúce takmer celé politické záujmové spektrum. Väčšina strán, vznikajúcich na slovenskom území, sa sústredila na slovenskú časť federácie. Viaceré české strany mali ambíciu pôsobiť na celom území federácie, ale na Slovensku nezaznamenali väčší úspech.Medzi kľúčové témy volieb patrila - okrem opätovného budovania demokratických tradícií - aj otázka ďalšieho fungovania federácie a česko-slovenských vzťahov. Dodajme, že už v tom čase sačali rašiť snahy o osamostatnenie sa Slovenska, o jeho odchod z federácie - čo napokon o tri roky neskôr viedlo k definitívnemu rozpadu spoločného štátu Slovákov,Čechov, Moravanov i Slezanov. •

• Z dnešného pohľadu je potrebné zdôrazniť, že tieto voľby odštartovali proces očisty politickej scény v celej bývalej federácii a svojou pluralitou predznamenali vývoje udalostí na našich politických scénach v podstate dodnes. Dôležité je, že to boli voľby nielen prvé slobodné, ale i prvé demokratické: nikto nikoho nenútil ani nátlakom "nemotivoval" ísť voliť, ísť k volebným urnám. Na druhej strane predvolebný boj o voliča či voličku predznamenal aj to, aké potrebné je i dnes živo, otvorene a kriticky, rozumne sa zaujímať o politiku a spoločnosť, nenechávať "všetko na náhody" a neriadiť sa pofidérnym "nejako bolo - nejako bude." Môj osobný a nezabudnuteľný pocit z tých čias bol prepojený s nefalšovanou radosťou i nadšením, že môžem skutočne slobodne voliť.Konečne...! •

• Tie voľby v podstate otvorili brány nielen slobode a demokracii, ale aj zodpovednosti - voličskej, zodpovednosti politikov a političiek vtedajších i budúcich. Paradoxom situácie je to, že naše prvé slobodné voľby viedli aj k tomu, aká je, ako vyzerá naša dnešná politická scéna a situácia na nej. Pravdou je, že naše prvé slobodné a demokratické voľby odštartovali aj taký politický a spoločenský vývoj, ktorý na Slovensku vyústil aj do stavu, keď dnes máme v Národnej rade Slovenskej republiky aj strany antisystémové, extrémistické, antiliberálne až konzervatívne maximálne nezdravo vypäté. Ale to je "len" proces postupnej demokratizácie spoločnosti, ktorý je prirodzený, z vôle slobodných rozhodnutí voličov, voličiek. •

• Za tridsať rokov v krajine vyrástli nové generácie tých, ktorí a ktoré majú právo voliť. Je na nich, kam a akými spôsobmi prostredníctvom volieb budú smerovať vnútroštátny vývoj Slovenskej republiky, ale aj jej zahraničnú politiku a hodnotové orientácie. •

• A ako to pred tridsiatimi rokmi dopadlo? Do voličských zoznamov bolo na Slovensku zapísaných 3 622 000 voličov a voličiek, hlasy odovzdalo vyše 3 455 000 z nich - teda presne 95,39 % voličov a voličiek, z toho bolo platných 3 377 000 hlasov - teda 97,85 % hlasov. •

• Voľby v ČSFR v roku 1990 - celoštátne i štátne výsledky --- link. •