Arogantne agresívne útoky

• Nenávistné, agresívne a arogantné, nevyberané útoky na liberálov aj na liberálky sa neustále - bohužiaľ - len stupňujú a pribúdajú. •

• Myslím si, že už to prekračuje hranice a únosnosti, slušnosť, ohľaduplnosť, že je to neetické aj neempatické. Stalo sa módou, že bigotní rímski katolíci, predstavitelia a zástancovia katolíckeho extrémistického radikalizmu, až agresívne a vulgárne, zosmiešňujúco útočia na liberálky, liberálov a na samotnú podstatu liberalizmu. Starajú sa - ako keby mali patent a poverenie i právo a posvätenie "montovať sa" do života ostatných ľudí. "Kážu" o interrupciách, o Vánkoch Svätých, o tom, kto výhradne smie akým spôsobom života žiť, aké celoživotné hodnoty uznávať a vyznávať, či nesmie alebo smie pracovať či oddychovať vtedy, keď to chce a potrebuje, dokonca tu idú komicky a šarlatánsky vykrikovať o "tramatizujúcom ejakulovaní mimo pošvy." Nechutné, manipulatívne, napokon i hlúpe a nemiestne. •

• Kristus Spasiteľ v brazílskom Rio de Janeiro a Socha Slobody v americkom New Yorku. • (• Fotomontáž o tolerancii a porozumení - neznámy autor. Zdroj: www.sk.pinterest.com •)

• Uráža ma to, a nielen mňa. To neustále extrémistické rímskokatolícke "šitie" do liberálov a liberálok. Tie nezmysly, osočovania a útoky. Od skorých mladých liet som liberálom a bol som vychovávaný v duchu najlepších liberálnych hodnôt aj rodinných tradícií. Naša mama bola poctivá a spravodlivá, citlivá a vnímavá rímska katolíčka, otec bol veselý, múdry, rozhľadený evanjelik augsburského vierovyznania. Otec mi neraz dôrazne, zato láskavo vravieval: "Rob, sprav ako myslíš, ale najskôr si svoj zámer poriadne rozmysli - a potom konaj s vedomím, že za každý svoj čin budeš niesť zodpovedosť." To bola základná tehla do Steny môjho života. Preto si myslím, že mnohí extrémistickí akože "konzervatívni" rímski katolíci so zodpovednosťou za svoje slová, názory, činy, nekonajú. Je zaujímavé, že takí sú hlavne muži. Väčšina žien akosi nemá potrebu útočiť na liberálov a na liberálky. •

• Inšpiráciou k písaniu týchto slov a riadkov nie sú mi len útoky na Michala Havrana za jeho názory. Ja mu len držím palce. Inšpiráciou sú mi aj iné útoky, dokonca aj na mňa. Napríklad teológ a ekonóm Marek Martin Dobránsky v článku s názvom '"Liberálni" potomkovia kolaborantov' na svojom blogu na webe SME blog o liberáloch píše ako o bývalých súdruhoch, ktorí nič nezabudli a nič sa nenaučili, o liberáloch ako o tých, ktorí, citujem: "Keď komunisti ubližovali deťom, tak vaši rodičia vstupovali do komunistickej strany, podpisovali spoluprácu s ŠtB" (komunistickou Štátnou bezpečnosťou). A, vraj, opať ho citujem: "Namiesto ospravedlnenia sa za kolaboráciu a participáciu na zločinoch komunizmu vás a vašich rodičov, sa revom na Katolícku Cirkev snažíte prekryť vaše svedomie." A tiež vraj sme, citujem: "...len trápnučkí potomkovia kolaborantov, ktorí by bez ich spolupráce s komunistami, neznamenali nič." V diskusii pod článkom som sa rázne ohradil a žiadal som ospravedlnenie. Nedočkal som sa ho doteraz. Pritom nikdy som nebol v komunistickej strane, ani kandidátom na prijatie do nej, v pionieri som musel byť a zo Socialistického zväzu mládeže ma pre nesúhlasné, protirežimné názory a pre nečinnosť vylúčili. Okrem toho - náš starý otec na kruté perzekúcie v päťdesiatych rokoch XX. storočia doplatil životom. Na výsluchu na Štátnej bezpečnosti. A mňa tu ide akýsi "teológ" urážať? Urážať pamiatky mojich starých rodičov a rodičov? Nevýslovné chrapúňstvo, hodné hodenia rukavice! •

• Iný vyštudovaný ekonóm a bloger - Anton Kovalčík v článku s názvom 'Základné práva a nič viac?' na webe SME blog mudruje o interrupciách a znevažuje ženy, ktoré interrupcie podstúpili či podstúpia (a čo je ho do toho?). V diskusii k článku som napísal, že: "Všetko toto priťahovanie "šrób" na španielskej čižme povedie aj k tomu, že ženy, uvažujúce o interrupcii, si v najhoršom prípade abort vyvolajú samé, aj za cenu nepredvídateľných zdravotných komplikácií, v lepšom prípade budú s cieľom interrupcie cestovať za hranice, kde to bude legálne či pololegálne a aj drahé finančne." A tiež som autorovi dopísal, že: "Akosi zabúdate hlavne na to, že každá interrupcia sa s citlivou ženou "vlečie" až do jej smrti. Ale nakopali ste do feministiek, zosmiešňujete ich, je to také "preživotne katolícke." Ste spokojný. O to viac, že Vy za žiadnu interrupciu nenesiete akúkoľvek zodpovedosť." Ale čože sa nestalo? Anton Kovalčík mi odpísal, citujem: "Pán Droppa, pri všetkej úcte, skreslili ste to, čo som napísal. Beriem na vedomie, že ako človek, ktorý neverí v Boha, máte k tejto téme iný prístup." A dodal: "A nakoniec, som katolík, ak ste to doteraz nevyčítali z mojich príspevkov, pomerne liberálny. A nehanbím sa za to. Tak ako vy sa nehanbíte za to, že ste ateista a máte na to plné právo. Tak ako aj ja. Preto nesiem aj ja zodpovednosť za každú interrupciu, s ktorou súhlasím." Ako tento človek prišiel na to, že neverím v Boha a že som ateista - tak to ani Pán Boh nevie. Boh zato vie, že som kresťan a liberál - alebo liberál a kresťan. •

• Mohol by som písať - citovať viac, napríklad nechutné, vulgárne slová prudkoveriaceho rímskeho katolíka, ktorý ma verejne, písomne nazval prasaťom a skonštatoval o mne, že, citujem ho: "Ostre pero ma vypisane, to druhe uz tiez nesluzi" a nezabudol ma nazvať udavačom. Tie slová zožali až frenetický potlesk jeho ženského fanklubu. Ako inak než aplauzom oceniť človeka, ktorý sa neraz v diskusiách vyjadruje nanajvýš vulgárne a posmešne a opakovane sa chváli svojou obľubou v alkohole - teda v chľastaní? Kašlať na neho. •

• Keby to všetko nebolo také smutné - nestálo by to ani za polovicu bodky. Lenže ono to smutné je. Aj znepokojujúce. Pretože za tým všetkým je tlak, nátlak extrémistov, ktorí sa dokonca tešia aj podpore v istých politických vládnych i parlamentných kruhoch. Nuž - 'šrauby,' teda skrutky na mučiacich inkvizičných španielskych čižmách slovensého strihu a od domáceho netolerantného klerického výrobcu sa poriadne uťahujú. •

• A ja? Som rád, že som bol vychovaný liberálne a že som liberál. Že som nikdy nebol zošnurovávaný do kazajky nenávisti a intolerancie. Liberalizmus je mi podnetným a vďaka nemu sa o mnohé zaujímam a mnohé sa tak aj dozviem. A nepotrebujem sa hrať na pseudomoralistu a zahrávať - zabávať sa urážaním ľudí. Nechce sa mi robiť iným to, čo nechcem aby robili mne a mojej rodine i najbližším. Snažím sa nechávať žiť a pri tom žiť. Ale po hlave si skákať nenechám. Aj preto vznikol tento článok. A aj pre Michala Havrana. •

___

